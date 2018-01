Fra alle oss, til denne gjengen: – Tusen hjertelig takk!

RE: – Det å se gleden lyse av unger på ski, det er takk nok, mener løypekjørerne som ofrer av fritida si for å gi deg perfekte skispor over hele Re.

ReAvisa prøvde å samle alle løypekjørerne i Re, og klarte det nesten. Det er travle folk fra Ramnes, Våle, Vivestad og Undrumsdal som står på i fritida si for å lage skispor til glede for vanvittig mange.

ReAvisa er blitt kontakta av haugevis av lesere fra Re og en stor omegn som vil takke. Derfor gjør vi det.

Vi fikk samla følgende:

Arvid Gran, Geir Mørken, Anders Bøhle og Reidar Skjeggerød fra Re løypelag i Ramnes IF, Helge Skaug og Steinar Jonassen fra IL Ivrig, Jon Gunnar Smidsrød og Kurt Martinsen fra Vivestad IF. Fra Undrumsdal kunne ikke Arvid Herness Holmgreen og Geir Gunnerød komme – men vi tok en tur oppom Undrumsdal og møtte sistnevnte der.

Etter hvert som den ene etter den andre dukker opp, går praten livlig. Det diskuteres utstyr og utveksles erfaringer. Alle har mange timer i løypene, og nå er de høyt og lavt for å sjekke ut Re løypelags maskin.

– Ja, det hender for dere også at pusser’n løsner? Da kan det være greit med en beskyttelse, viser Helge Skaug fram bøylen foran ruta på Ivrigs maskin. – Da er det problemet så å si borte.

Starta opp klokka 06.45 på søndag morgen

Det er skispor over hele kommunen, og de brukes mye, både til flere renn hver eneste helg – som Biborennet, skiskytterrenn både lørdag og søndag denne helga, Re-løpet og Re-trimmen, og ikke minst av glade mosjonister. Skoler og barnehager i Re er heldige som har skispor helt inn i skolegården.

Flere titalls mil med skiløyper er kjørt opp av disse gutta. Og de har stått på år etter år, uten ei krone i betaling. Alt er dugnad.

Ivrig-gutta kjører løyper på Bibo, Kleivarunden, rundt Rånerudåsen, ned til Revetal, med mer. Du kan kjøpe ski, spenne de på deg, og gå på ski ut av sportsbutikken. – Hvem annen sportsbutikk kan skilte med det?, sier Helge Skaug og ler, – kanskje ikke så veldig mange?

– Nå har vi fått spørsmål om å kjøre oppom gapahuken på Ryksåsen, forteller Helge. Og svaret er «ja». Jo mere løyper, dess bedre!

– Derfor har jeg ikke tid til detta, sier Helge med et smil. Han starta på løypekjøringa klokka 06.45 på søndag morgen, og har tatt en pause på oppfordring fra ReAvisa.

Men han er, som resten av gjengen, utålmodig etter å fortsette dugnadsjobben.

– Dere kan takke flere enn oss for flotte løyper!

IL Ivrig-gutta bruker fra ni til tolv timer for å rekke over hele løypenettet på rett oppunder sju mil totalt.

– Opptil tolv timer? Det er det vi i Vivestad bruker på halvparten, sier Jon Gunnar Smidsrød og ler. – Vi har en gammal løypemaskin som spoler mer enn den kommer fram. Derfor tar det litt tid, men vi får kjørt opp løyper stort sett overalt i Vivestad for det.

I år har det tatt litt ekstra tid å kjøre løyper for hele gjengen, over hele Re. Mange trær må fjernes, som gir etter for snøen og legger seg over løypa. Løypekjørerne skryter av dugnadsgjengen rundt dem. – Dere kan takke flere enn oss for flotte løyper. Det er mange som går og rødder og fikser så vi kommer fram.

Rett før Re-løpet gikk av stabelen, ble ti trær fjerna, forteller Anders Bøhle i Re løypelag. – Fra tirsdag til lørdag uka før der igjen gikk seks mann og rødda løyper. Så det har vært mye å stelle med før det var mulig å kjøre opp løyper, fryktelig mye!

Fire mil med Re-løyper – pluss fire mil til

Re løypelag råder over totalt åtte mil, forteller Reidar Skjeggerød, leder av løypelaget: – Fire mil med Re-løyper, pluss alt utover jordene som er fire mil til.

Det er skispor i Langvann-området, rundt Ramnes skole og Re VGS, og i tillegg går det spor til Brår barnehage, Jarberg, Bjune, Linnestad, Skjeggestadåsen, Revetal, med mer.

Re løypelag og IL Ivrig svipper også oppom Fon. Tror de. For der er det kjørt opp spor i poenglangrenn-runden, men ReAvisa har ikke klart å spore opp hvem som har gjort det.

Snorre Langeland kjørte opp tidligere i vinter med lånt Ivrig-skuter, men den siste oppfriskingen veit verken Snorre eller løypekjørerne i resten av Re hvem som har stått for. Skispor er det hvertfall rundt Krakken, så takk for det til rette vedkommende!

I Undrumsdal kjører Geir Gunnerød og Arvid Herness Holmgreen løyper, de fordeler henholdsvis vestsida og østsida av Gretteåsen seg i mellom, men deler på utstyret. Geir Gunnerød forteller at han hadde 80 mil på skuteren for to år siden, da det sist var en skikkelig snøvinter.

– Vi kjører fra Gretteåsen og lysløypa, gjennom turløypa, over jordene og en runde tilbake igjen, det er seks kilometer en vei og deler av den samme løypa tilbake. I tillegg kommer løyper bortover jordene til Rødsåsen, med mer.

– Uten støtte fra brukerne blir det umulig å kjøre opp løyper

Når det gjelder å finansiere dugnaden, det vil si maskiner og drivstoff – timene i løypene er ubetalt dugandsinnsats – så har de forskjellige idrettslagene forskjellige tilnærminger.

De to største sverger til vipps, de to minste har ikke noe opplegg på det – og et av dem vil absolutt ikke ta seg betalt.

I Re-løypene og på Bibo er det slått opp plakater med informasjon om brukerbetaling – det vil si betaling for parkering – hvis man setter pris på løypene. Og det gjør alle, har ReAvisa et bestemt inntrykk av.

Det koster 200.000 – 250.000 kroner per år å drifte løypemaskinene i Ramnes og Våle. – Vi bruker hundre liter diesel hver dag nå, så vipps gjerne noen kroner!, oppfordrer Helge Skaug.

IL Ivrig kan vippses på 29829. På plakater på skistadion anbefaler de å gi femti kroner for parkering, eller 500 kroner, – da er man superløypevenn og det er å regne som årskort for hele husstanden og bruk av løypene med god samvittighet, forteller Espen Liset i IL Ivrigs skigruppe.

– Det er ikke et krav å betale, men uten støtte fra de som bruker løypene er det umulig å skaffe nok penger med annen dugnadsjobbing. Bidragene blir brukt til diesel, vedlikehold og redskap for å holde sommer- og vinterløyper i stand.

I Re-løypene er det satt opp plakater med oppfordring til å vippse til 74064, og her er det tett med folk på en finværs vinterdag som gjør akkurat det. I tillegg har løypelaget inntekter fra en veldig populær skikiosk ved Langevann.

– På Risås spør løypelaget om femti kroner for parkering, forteller Henning Larsen på vegne av Re løypelag. – Pengene går til løypekjøring og løyperydding. Vi brøyter også parkeringsplassen javnt og trutt.

Også i Re-løypene gjelder superløypevenn-bidrag som årskort – og bruk med god samvittighet.

Skulle gjerne hatt en ny og sprekere skuter i Undrumsdal

I Undrumsdal er det Hauk IF som eier skuteren det kjøres opp løyper med. – Den er litt skakk etter en krasj, forteller Geir Gunnerød – som gjerne skulle hatt litt bedre redskap. Nå er det Geir og nevnte Arvid Herness Holmgreen som deler på å kjøre og de tar seg også av vedlikeholdet.

Tidligere var de flere, men det ble litt tull med krasjing og skader. Så nå er de to som fordeler løypene i Undrumsdal mellom seg.

Hvis det hadde blitt penger til det, hadde det vært flott med en ny skuter. Løypene i Undrumsdal er ikke breie nok til en løypemaskin, uten en stor røddejobb. Derfor duger skuter godt – men gjerne en nyere og sprekere en. Foreløpig har det vært dårlig med penger til det, forteller Geir.

– Jeg veit det er gjort noen forsøk på å lage giroer med tilbud om å støtte Hauk IF, men jeg tror ikke det er blitt noe greie på. Mange sier de vil bidra og spør om å få støtte oss, men vi har vel ikke noe skikkelig opplegg på det såvidt jeg veit.

– Jeg har vel stort sett betalt bensina sjøl siste åra, forteller Geir. Etter en tur i kirka, skal det kjøres opp nye spor utover søndagskvelden.

Spør ikke om penger i Vivestad: – Vi driver dugnad, ikke bisniss!

I Vivestad sørger bygdas bingo for kroner i kassa, nok til å kjøre opp løyper også: På spørsmål om Vivestad IF vil informere om Vipps eller andre former for støtte, svarer Odd Roar Sulutvedt, formann i Vivestad IF:

– Hæ, er’u gæærn? Vi driver dugnad, ikke bisniss!, er svaret. I Vivestad er det ingen parkeringsavgift eller superløypevenner. – Her er alt helt gratis, vi ville ikke drømme om å ta betalt – bare kom!

– Elsker sånne vintrer som det her!

ReAvisa har holdt mer enn lenge nok på dugnadsgjengen, som er utålmodig etter å fortsette på kjøringa. De fleste har rekki ei runde eller to før møtet klokka ni på søndag morgen, og skal til å kjøre igjen etter praten.

Ingen av løypekjørerne mener det er noe å lage særlig oppstuss rundt, de gjør jobben på dugnad med glede – og betalinga er fornøyde folk på ski:

– Det å se gleden lyse av unger på ski, det er takk nok. Det er det som er så moro å se, det er det vi må ta vare på. Derfor elsker vi sånne vintrer som dette her, sier Anders Bøhle med mange nikk fra resten av gjengen som er helt enig.

Kort om skiløypene i Re:

Ramnes løypelag, under Ramnes IF, har egen løypemaskin og skuter og kjører opp løyper vest for Bispeveien, med Re-løypene og omegn. Her er det flere parkeringsplasser langs løypa, som for eksempel ved Risås. I Bergsåsen er det en gammel og en ny lysløype.

har egen løypemaskin og skuter og kjører opp løyper vest for Bispeveien, med Re-løypene og omegn. Her er det flere parkeringsplasser langs løypa, som for eksempel ved Risås. I Bergsåsen er det en gammel og en ny lysløype. IL Ivrigs skigruppe har en løypemaskin og skuter og kjører løyper øst for Bispeveien, på Bibo og omegn. Det er flere parkeringsmuligheter langs løypa, men kanskje best på Bibo eller på Revetal.

har en løypemaskin og skuter og kjører løyper øst for Bispeveien, på Bibo og omegn. Det er flere parkeringsmuligheter langs løypa, men kanskje best på Bibo eller på Revetal. Noen ivrige folk i Fon låner Ivrigs skuter for å kjøre løyper der innimellom. Det hender at Re løypelag svinger oppom Fon også. Det er en poenglangrennsrunde på Krakken.

låner Ivrigs skuter for å kjøre løyper der innimellom. Det hender at Re løypelag svinger oppom Fon også. Det er en poenglangrennsrunde på Krakken. Hauk IF har en skuter som det kjøres løyper med i Undrumsdal. Her koples Gretteåsen og Rødsåsen sammen, via Solerød skole og barnehage. Poenglangrennsrunden går med start og mål fra den store parkeringsplassen i bånn av Gretteåsen.

har en skuter som det kjøres løyper med i Undrumsdal. Her koples Gretteåsen og Rødsåsen sammen, via Solerød skole og barnehage. Poenglangrennsrunden går med start og mål fra den store parkeringsplassen i bånn av Gretteåsen. Vivestad IF har en eldre løypemaskin som kjører opp løyper med base på Sagatun, der det også anbefales å parkere. Rundt fotballbanen på Sagatun er det en poenglangrennsløype.

