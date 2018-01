– Det bli’kke kjedelig i denne Re-helga, heller!

RE: Denne helga er det skirenn i Re-løypene og skiskyting på Bibo, «Disco on ice» i Undrumsdal, crossfit-leker på Lundteigen, og andre helga på rappen med Re FK-cup i Bergsåsen.

Når vinteren endelig er her, eksploderer Re i vinterlig ekstase. Løypekjørerne freser rundt som Duracell-kaniner og sørger for perfekte forhold.

Det er full fart i løypene, og tida blir utnytta godt når vi først har snø:

Re-løpet lørdag og Re-trimmen søndag

Re-løpet 2018 starter fra Ramnes skole klokka 11.00 lørdag 20. januar. Dette er et turrenn på cirka 38 kilometer i klassisk stil. Arrangør er Ramnes IF og Ramnes løypelag, som fortsetter ski-moroa søndag:

Re-trimmen 2018 er et familieskirenn for absolutt alle, der du kan velge mellom lang, kort, eller veldig kort løype. Det blir fellesstart fra Ramnes skole – uten tidtakning.

Alle som er med får Re-løpet-pins i premie, og det blir en ekstra premie til eldste og yngste deltaker blant menn, damer, gutter og jenter.

Skiskyting både lørdag og søndag

IL Ivrig arrangerte Biborennet 2018 forrige helg, denne helga er det kretsmesterskap og Vintercup-renn i skiskyting, både lørdag (normal) og søndag (sprint).

Første start går klokka 12.00 begge dager.

Og neste helg arrangerer IL Ivrig Rambergrennet i Rambergkollen, det skjer søndag 28. januar.

Tre ski-arrangement på tre helger, med andre ord. I tillegg er det poenglangrenn hver tirsdag på Bibo.

«Disco on ice» i skolegården

Tilbake til denne helga: Solerød jubateater, Junior-Undris, FAU ved Solerød barnehage og skole jubler over kulde og snø, for denne helga arrangeres «Disco on ice» i skolegården:

Det blir full fart med skøyter og grilling fra klokka 16.00, forteller Ole Hans Fjellvang til ReAvisa, som ramser opp følgende ingredienser: – DJ, lys, røyk og nypreparert is.

Arrangementet er åpent for alle som vil henge med på en artig runde på skøyter. Det er værforbehold, men det ser veldig lovende ut.

Crossfit-leker på Lundteigen og fotballcup i Bergsåsen

Crossfit-gjengen på Lundteigen er ikke avhengig av været. I de gamle industrihallene til Revac svettes det fra morgen til kveld, og kanskje litt ekstra når det arrangeres Crossfit Revetal Teamleker.

Det skjer lørdag 20. januar fra klokka 10.00 til premieutdeling estimert til klokka 13.30.

Meny Arena Cup starta sist helg, og da var senior herrer først ut. Det holdt helt til semifinale for Re FK 1, der det ble et knepent 2 – 1-tap mot Runar.

Denne helga er det G19 som skal gjøre opp seg i mellom, neste helg G16.

Videre får både G13 og G14 hver sin helg i kaldhallen, før senior kvinner avslutter Re FKs cup-maraton 11. mars etter fem turneringer på under to måneder.

Flotte skiløyper over hele Re

Det er fantastiske muligheter som venter deg her i Re. Alle disse helgene med flott vintervær er det masse folk ute på ski.

Det er også kjørt opp løyper til Revetal, så nå kan du ta skia fatt når du skal på handletur.

Sånn, da skulle alt lokalavisa har fått tips om være oppsummert. Som du ser, det bli’kke kjedelig denne Re-helga heller!

Skulle vi ha glemt noe, er det bare å tipse ReAvisa!

