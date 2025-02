Barnehagen er redda – midlertidig: – Nå skal vi vise dem

FAU-lederen mener tida jobber for Fon barnehage, nå som beslutningen om nedleggelse utsettes. – Det er blitt jobba så mye med dette, og nå ser vi jo at det hjelper å stå opp mot noe man ser er feil. Men vi må fortsette å jobbe på, det er a’ mer enn nok å jobbe med og finne ut av fortsatt.

ReAvisa var først ute med nyheten om at barnehagen skulle legges ned, og nå også først ute med nyheten om at den likevel ikke skal det – posisjonen ved Høyre, FrP, KrF og Venstre vil kvalitetssikre informasjonen før beslutningen tas.

I praksis er det et utsettelsesforslag, der framtida til Fon barnehage skal avgjøres seinere – etter en ny runde på hva som kan spares, hvem som eier hva, og hva bygget kan brukes til hvis det ikke skal være kommunal barnehage der.

– Det kommer flere barn

FAU-leder i Fon barnehage Isabell Hermansen Fon er helt skjelven i stemmen i prat med ReAvisa. – Vi er sinnssykt fornøyde, herregud så deilig! Det er blitt jobba så mye med dette, og nå ser vi jo at det hjelper å stå opp mot noe man ser er feil.

Isabell er glad for utsettelsen, forskjellen fra nedleggelse til sommeren og nå en mulig nedleggelse tidligst til neste år er uendelig stor: – Da kan vi vise det vi har sagt hele veien:

– Det kommer flere barn, minst ti nye unger som vi veit om. Men nå veit alle om denne flotte barnehagen vår, og ganske sikkert blir det mange flere.

Fra usynlig til veldig synlig

Isabell mener denne saken har vist at det godt mulig har vært en ønska og styrt avvikling av Fon barnehage. Foreldre har ikke fått fått tilbudet eller til og med fått beskjed om at det har vært fullt der.

Nå går Fon barnehage fra å nesten være stua bort, med minst mulig oppmerksomhet, fra en usynlig barnehage til en barnehage som virkelig synes, mener FAU-lederen.

VG-saken (ekstern lenke), der Fon barnehage framheves på topp-ti-lista over barnehager i hele landet med mest fornøyde foreldre, trekkes også fram.

– Må fortsette å jobbe på

– Nå veit alle hvor flott barnehage vi har her i Fon, sier en tydelig rørt FAU-leder til ReAvisa. Hun mener tida jobber til fordel for Fon barnehage. – Nå vil kanskje flere søke seg til Fon, og kanskje stå enda mer på krava for å få plass.

Ett av argumentene var stor plass med få barn. Nå blir det garantert flere barn i barnehagen, det er Isabell skråsikker på. Utsettelse bør føre til at barnehagen beholdes.

– Men vi må fortsette å jobbe på, det er a’ mer enn nok å jobbe med og finne ut av fortsatt.

