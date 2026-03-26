Positivt vedtak i siste instans: – Nå blir det bløtekake

Et “være eller ikke være” for Revetalhagen og alt det flotte som skjer der, skreiv ReAvisa. Så snudde administrasjonen et varsla avslag til en positiv innstilling, det ble anbefalt å godkjenne løsninga likevel, og nå sikrer et ferskt politisk vedtak fortsatt frivillig drift.

ReAvisa skreiv om saken første gang før jul. Det har blitt jobba over lengre tid med å rigge om Låhnehuset fra bolig til forsamlingslokale, og alt var på stell – bort sett fra løsninga for hc-toalett.

En vegg var rivd og flytta så langt det lot seg gjøre, en ny løsning for døra inn på toalettet var på plass, og det oppfylte alle krav – uttatt noen centimeter på den ene sida av doen.

Positivt vedtak, også i siste instans

De frivillige på Låhnehuset og Revetalhagen var fortvila over et brev fra administrasjonen i Tønsberg kommune: Det fastslo svart på hvitt at dispensasjonen ville bli avslått. Da ble det skriverier i lokalavisa, les om det i disse sakene.

På nyåret i år ble det klart at pipa hadde fått en helt annen lyd, et varsla avslag var snudd til en positiv innstilling fra administrasjonen. Da saken var oppe til diskusjon hos rådet for personer med funksjonsnedsettelser, ble det fatta et positivt vedtak også der.

Siste instans var Utvalg for plan og bygg nå nylig. Med positivt vedtak til dispensasjon også her, vil saken delegeres til administrasjonen for å løses med en disp. Så huset kan brukes som forsamlingslokale.

Rådet fra rådet veier tungt

Utvalgsleder Nicola Liv Berg (H) innleder i utvalgsmøtet med å kort redegjøre for saken. – Det er blitt gitt dispensasjon tidligere, og nå har vi fått denne saken tilbake. Nå er det opparbeida et hc-toalett på huset.

Hun forteller om kommunedirektørens innstilling, der det anbefales å gi unntak fra kravet om plass på begge sider, toalettet oppfyller kravet kun på den ene sida.

Det positivet vedtaket rådet fra personer med funksjonsnedsettelse, med et ja til dispensasjon, fra veier tungt.

– Et nytt liv i Revetal sentrum

Kåre Solberg (KrF) tar ordet: – Det er veldig positiv at man finner en løsning i denne saken. Revetalhage og -hus er et fint tiltak, det er mange som bruker det, og det har gitt et nytt liv i Revetal sentrum.

– Ja, det er vi vel alle helt enige om, sier utvalgslederen som klubber et enstemmig vedtak uten en eneste innsigelse. Det betyr at dispensasjonen er i boks og Revetalhage og -hus er sikra for framtida.

Kåre Solberg møtte som vara for en annen reing fra KrF i utvalget, Ole Døvik.

– Nå blir det bløtekake

– Fantastisk, sier Ingunn Henriksen Leeber, styreleder i NaKuHel Revetalhagen, om vedtaket. – Lettet og glad! Takknemlig for at det ble en grundig gjennomgang, også.

– Det er fint å få fram både mulighetene og utfordringene. Og det er oppmuntrende at kommunen, rådet og utvalget ser de samme verdiene ved dette stedet som vi gjør.

– Nå blir det bløtekake på Låhnehuset, sier en jublende glad Ingunn til ReAvisa.

En plass for alle

En dispensasjon er alltid tidsbegrensa, så også i denne saken. Denne gjelder i ti år, fra da saken om dispensasjon starta for to år siden. Det betyr at dispensasjonen gjelder fram til 2034.

Dette betyr at Revetalhage og -hus går en ny vår i møte, trygg på at huset er omdisponert til forsamlingslokale. Det er full fart, med blant annet en stor vårdugnad på planen:

– Revetalhagen er en plass for alle: Du er hjertelig velkommen til å være med å gjøre det hyggelig for alle som bruker hus og hage, melder Revetalhagen på egne sosiale medier.

Fritt fram å bruke

– Kom innom på dugnad, eller ta kontakt om du har lyst til å være med å lage økte åpningstider, holde kurs eller om du har noe annet du har lyst til å gjøre på huset. Vi ønsker alle velkomne til å bidra og til å forme innholdet og tilbudet i Revetalhagen.

– Det blir vårdugnad fra klokka 12.00 onsdag 8. april 2026. Vil du hjelpe til med å sope, rydde, vaske utemøbler og gjøre det hyggelig for alle som bruker plassen? Det blir servert kaffe, te og noe å bite i.

– Husk at Revetalhagen, grindbyggene, terassen og området rundt huset alltid er åpent for alle. Huset er åpent når flagget henger ute. For info er det bare å bruke epost post@revetalhagen.no eller telefon 48157285.

