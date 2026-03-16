Kommunen snur: Varsla avslag – vil nå godkjenne

Et “være eller ikke være” for Revetalhagen og alt det flotte som skjer der, skreiv ReAvisa. Nå kommer saken opp til politisk behandling, med en positiv innstilling – stikk i strid med det som ble varsla før jul.

Alt er egentlig på stell for å omdisponere Låhnehuset fra boligformål til forsamlingslokale, med en tiårig dispensasjon, kunne du lese i ReAvisa. Alt var på stell, bortsett fra en ting:

Handicap-toalett er på plass, men kommunen varsla at de ikke ville godta utforminga. Det var forvirring rundt begreper som «hc-toalett» og/eller «universelt utforma». Det fikk en av de frivillige på huset, Mette Mørken, til å se svart. Les mye mer om saken i ReAvisa-arkivet.

– Løsninga er mer enn god nok for alle

Mette sitter i rullestol sjøl og er veldig engasjert i dette temaet, også som konsulent i saker som omhandler dette. Hun mente helt fra planleggingsfasen at løsninga ville bli mer enn god nok for absolutt alle.

– Og det har blitt enda bedre enn jeg så for meg at det skulle bli, virkelig utnytta plassen maksimalt. Dette har blitt helt optimalt i forhold til mulighetene som finnes i et gammelt bygg som dette, sa Mette i ReAvisa før jul.

En manglende halvmeter på den ene siden av toalettet kan velte hele Revetalhagens husprosjekt, skreiv ReAvisa. Kommunen varsla avslag. Nå har pipa fått en annen lyd fra kommunalt hold. Administrasjonen anbefaler likevel en godkjenning, og det skal opp til vurdering i råd og utvalg denne uka.

Skal opp til diskusjon denne uka

Kommunedirektørens innstilling er positiv til en dispensasjon, der det kan gjøres et unntak fra et absolutt krav til plass på begge sider av toalettet: “Utvalg for plan og bygg vurderer å være positive til søknad om unntak fra kravet om sideplass for handikaptoalett i TEK17 § 12-9, jf. pbl. § 31-4.

Tillatelsen er tidsbestemt og følger den midlertidige bruksendringen som utløper 27.09.2034. Saken sendes til råd for personer med funksjonsnedsettelser for en uttalelse. Dersom de ikke har vesentlige merknader, delegeres det til administrasjonen å ferdigbehandle saken og gi tillatelse”.

Slik lyder det i kommunedirektørens innstilling til møtene denne uka: Først i dag mandag 16. mars i Råd for personer med funksjonsnedsettelse, så fredag 20. mars i Utvalg for plan og bygg. Møtene kan streames og kan følges direkte og ses i opptak (ekstern lenke).

Optimistisk og glad

– Tydelig at Mette sine innspill har nådd fram, sier en glad og optimistisk Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Vestfold som står bak Revetalhagen, til ReAvisa, før saken skal opp til behandling.

Historien bak Revetalhage og -hus kjenner de fleste til, men kjapt fortalt ble Låhnehuset på Revetal solgt fra Tønsberg kommune til Revetal invest AS på vårparten i 2024, under forutsetning av at huset skal brukes til frivillige formål.

Huset ligger fantastisk plassert, på høyden over Revetal. Revetalhagen vis-a-vis var allerede etablert, på kommunal grunn. Å også få disponere huset var en drøm og ideen ble løfta i lokalavisa.

