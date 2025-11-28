Revetalhagens husprosjekt risikerer å gå rett i dass

En manglende halvmeter på den ene siden av toalettet kan velte hele Revetalhagens husprosjekt.

Historien bak Revetalhage og -hus kjenner de fleste til, men kjapt fortalt ble Låhnehuset på Revetal solgt fra Tønsberg kommune til Revetal invest AS på vårparten i fjor, under forutsetning av at huset skal brukes til frivillige formål.

Huset ligger fantastisk plassert, på høyden over Revetal. Revetahagen var allerede etablert, på kommunal grunn. Å også få disponere huset var en drøm og ideen ble løfta i lokalavisa.

Blitt «bygdas andre hjem» på kort tid

I dag har NaKuHel Revetalhagen ansvar for både hage og hus, og det er nesten litt rart å tenke på at det har gått bare halvannet år siden dette gikk fra en drøm til å bli «et andre hjem» for bygda vår.

Nå står alt i fare for å gå i dass – nærmest bokstavelig talt: Alt er egentlig på stell for å omdisponere Låhnehuset fra boligformål til forsamlingslokale, med en tiårig dispensasjon, kan du lese om i den ferske papiravisa.

Alt, unntatt en viktig ting: Handicap-toalett er på plass, men kommunen varsler at de ikke vil godta utforminga. Det er blitt forvirring rundt begreper som «hc-toalett» og/eller «universelt utforma».

– Mer enn godt nok for alle

«Denne søknaden må behandles politisk og vi varsler allerede nå at administrasjonen trolig vil innstille på at søknaden avslås», heter det i et brev fra Tønsberg kommune. Det får en av de frivillige på huset, Mette Mørken, til å se svart.

Hun sitter i rullestol sjøl og er veldig engasjert i dette temaet, også som konsulent. Mette mente helt fra planleggingsfasen at løsninga ville bli mer enn god nok for absolutt alle.

– Og det har blitt enda bedre enn jeg så for meg at det skulle bli, virkelig utnytta plassen maksimalt. Dette har blitt helt optimalt i forhold til mulighetene som finnes i et gammelt bygg som dette.

– Rigga det te’ helt rekti

Toalettet har blitt mer enn dobbelt så stort, med ny vegg og døra på en ny skråvegg. Så i realiteten er rommet blitt to og en halv gang større. Det er blitt tatt så mye som det går av gangen og garderoben utafor.

Inne på toalettet er det satt opp håndtak og utstyr som skal til. Mette viser gladelig hvordan hc-toalettet funker med tilgang, håndtak og anordninger. Mangelen det pekes på er plassen på den ene siden. Det skal være et minimum med centimeter på hver side av toalettet.

Her er det godt med plass på den ene siden, mens det mangler cirka en halvmeter på den andre siden. – Dette gamle huset har sine begrensninger. Her har man gjort det aller beste ut av det, bygd om og fått så stort toalett som det bare er mulig, rigga det helt rekti, også blir det likevel underkjent.

– Et “være eller ikke være”

Det kan velte hele forsamlingshus-prosjektet, forteller NaKuHel Revetalhagen-leder Ingunn Henriksen Leeber. – Dette er et “være eller ikke være” for frivilligheten på Låhnehuset.

– Kommunen sier de er opptatt av frivillighet, at de vil legge til rette og skape gode rammer for frivillig arbeid, men i praksis er det veldig lett å kvele et frivillig engasjement.

– Frivilligheten kan stimuleres, ikke bremses ned, hvis kommunen faktisk vil – og det er det en god mulighet til å vise i praksis nå, sier Ingunn.

Opplever prosessen som vanskelig

Hun forteller at den halvmeteren som mangler på hc-toalettet skaper stor bekymring for framtida til frivillighetens hus på Revetal. Et administrativt avslag kan påklages, og saken havner da på våre folkevalgtes bord.

Det gir et håp om at sunn fornuft kan trumfe et varsla administrativt avslag. Men da er det viktig at våre folkevalgte veit hva de skal stemme over, mener Revetalhage-lederen.

– Vi vil ikke ha noen særbehandling, regler skal gjelde for alle. Vi opplever likevel denne prosessen som vanskelig, med forskjellige tilbakemeldinger, sier Ingunn til ReAvisa – les mer om det i papiravisa.

