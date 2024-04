Ideen tok helt av: – Vi kan vel kalle det en folkevilje nå

Det koker godt i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side – der forslaget om et frivillighetens hus midt på Revetal er blitt tatt bare godt i mot.

Det er Ingunn Henriksen Leeber og hennes gjeng med ildsjeler rundt Revetalhagen som hadde ideen om at Låhnehuset kunne bli et «lånehus», der foreninger, lag og organisasjoner kan skape en lavterskel møteplass, midt på Revetal.

– Vi har lært mye om åssen ting funker, hvem som kan gjøre hva, og hvem som bestemmer hva. Konklusjonen er at mobilisering funker, sier Ingunn til ReAvisa. – Jeg er stolt av demokratiet – uansett åssen dette ender i dag.

– Vi kan vel kalle det en folkevilje nå

Hun takker alle ildsjelene som var med på å pushe ideen, alle som slang seg på og delte engasjementet, hun mener ReAvisa har vært kjempeviktig for å spre budskapet, og hun takker spesielt Martin Gran ved Revetal invest som vil kjøpe huset og la frivilligheten disponere det.

– Vi ser responsen på sosiale medier og vi hører praten blant folk. Vi kan vel kalle det en folkevilje nå. Det er ikke mye skepsis og motvilje å spore – ingenting, faktisk.

At dette er noe de aller fleste, og alle som har tatt til kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side, støtter, det er det liten tvil om.

Saken er lest av mer enn 10.000, det er 700 hjerte og liker-klikk og hundretalls kommentarer på ReAvisa-sakene.

– Re er det beste stedet å bo

– Fantastisk av Gran! Jeg er rett og slett så imponert! Folk i Re bryr seg virkelig,- beste stedet å bo, skriver Nina Marion Fevang Halstenrud. – Godt med noen investorer som har hjertet på rett plass! Håper dette går veien!, skriver Vibeke Smidsrød.

– Så fantastiske gode nyheter! Egentlig ikke overraska, heller. Er det noen som virkelig støtter opp om bygda og nærmiljøet sitt, så er det Gran-familien. Utrolig godt gjort, skriver Tone Fogstad.

– Håper fornuften seirer her, heier på Martin og frivillighetens engasjement i saken, skriver Therese Lislebø Sand.

– Helt fantastisk! Hurra for Martin og for de involverte frivillige!, skriver Ingegerd Holt Brattestå.

– Krysser fingrene for at det går i orden

– Innmari bra. Det kan vi i foreningslivet støtte opp om. LHL Re kan bidra, skriver Åse Marit Gjersøe Rasmussen på vegne av en av de mange organisasjonene som signaliserer at de er med på prosjektet.

– Helt fantastisk!! Nå kysser vi fingrene for at dette går i orden, skriver Maria Schaal med et hjerte etter. – Dere står på for innbyggerne! Dette var en glede å lese, skriver Lise Østli.

– Så flott! Igjen viser Gran at de bryr seg veldig om det som skjer i Re og er villig til å satse for å hjelpe, skriver Lillian Skjelbred.

– Flott gjort Martin Gran! Dette krysser vi fingrene for at går i orden, skriver Ståle Brattestå.

– Et prosjekt andre kommuner vil misunne

– Fantastiske nyheter på en lørdag kveld. Bør være mulig å få en god avslutning på dette, skriver Svein Holmøy, folkevalgt for Senterpartiet. Også FrPs Trond Ekstrøm støtter saken, og forteller at han trekker i tråder, blant annet ved å snakke med sin partikollega varaordfører Bent Molvær.

Også KrFs Ole Døvik leser lokalavisa med glede på lørdagskvelden: – Ja, dette er gode nyheter vi gjerne støtter opp om – flott samfunnsengasjement fra næringslivet!, skriver han i kommentarfeltet.

Det mangler ikke på forslag på løsning: Inger Christensen skriver at, – det selvsagt er mulig å gi (nye) politiske signaler. Initiativet til Martin er helt nye opplysninger for politisk og administrativ ledelse.

– Klart de har anledning til å tenke nytt nå, og stoppe en ordinær salgsprosess (….). Dette er et prosjekt andre kommuner vil misunne!

– En investering som vil gagne store og små

Bygdas supermegler Truls Bøhle har fått godt over hundre liker på sitt forslag i ReAvisas kommentarfelt, der han skriver: – Meget stor stjerne i boka Martin, en investering som vi gagne store og små, samt Re-torvet også. Det er jeg sikker på.

– Lureste Tønsberg kommune kan gjøre nå, er å akseptere budet med en gang. For å ha fornøyde Re folk, samt at de faktisk kan gi noe til oss i Re for en gang skyld.

– En prisantydning er jo hva kommunen sier at de vil være villig til å godta. Så sånn sett er de i utgangspunktet allerede i mål.

Han forteller at det blir spennende å se hva som skjer, og forskutterer at det blir møtevirksomhet mandag morgen.

Ekstraordinært formannskapsmøte

Det blir det, ordføreren kalte søndag kveld inn til et ekstraordinært formannskapsmøte mandag morgen – det kan du følge her. I saksframlegget (ekstern lenke) heter det avslutningsvis:

«Kommunedirektøren ser at det fremstår uheldig at budrunden avsluttes og det aksepteres et lavere bud enn markedet er villig til å gi. Dette vil kunne oppleves uprofesjonelt og uforutsigbart for de budgivere som har gitt høyere bud», står det i saksframlegget.

«Kommunedirektøren anbefaler likevel at dette gjøres, grunnet formålet», konkluderes det. Hele saksframlegget kan du lese her (ekstern lenke).

ReAvisa følger møtet mandag 8. april 2024.

Kommunedirektørens innstilling lyder som følger, i to punkt:

1. Pågående budrunde for salg av Kåpeveien 35 (Låhnehuset, red anm) stanses.

2. Kommunen aksepterer budet fra Revetal Invest AS til prisantydning, på vilkår av at eiendommen benyttes til frivillig arbeid, og at kommunen sikrer seg forkjøpsrett og tilbakekjøpsrett som beskrevet i denne sak.

Her kan du lese hele saksframlegget på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Her kan du følge møtet – fra klokka 10.00 mandag 8. april 2024.

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

