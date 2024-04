Her legger Martin Gran inn bud for å kjøpe huset til frivilligheten i Re: – Nå er det opp til kommunen

Sentrumsutvikleren liker ideen om et frivillighetens hus på Revetal. Nå har han lagt inn et bud på prisantydning. – Uansett åssen det går, så er det hvert fall noen som har prøvd alt.

Martin Gran, kjøpmann og sentrumsutvikler i fjerde generasjon på Revetal, er stolt av den bygdebyen som har vokst fram, men én satsing har han snakka mye om de siste åra:

Mer liv utover kvelder og i helger, en bygdeby verdig. Nå er det mest liv og røre her i åpningstidene til butikkene. Martin vil ha litt liv i bygdebyen, også utover det.

Martin Gran: – Ja, åffer ikke?

Derfor holder han alltid øynene oppe, som sentrumsutvikler som ønsker seg flere tilbud i tillegg til handelsstanden, for gode ideer for flere møteplasser på Revetal.

Da han hørte om ønskene for Låhnehuset, som en samlingsplass for frivilligheten i Re, likte han tanken. – Ja, åffer ikke?

Spleisen som ble satt i gang går sin gang, men det er langt ifra den millionen som trengs i egenkapital.

Hastemøte etter dagens visning

Nå går Martin Gran ved Revetal invest inn som kjøper av huset, hvis kommunen godtar budet på prisantydning. Det formelle kom på plass på et hastemøte, rett etter dagens visning. Der møtte Martin ildsjelene Ingunn Henriksen Leeber, Rikka Rivrud og Roar Lefsaker.

Martin vil ikke ha noe med driften av huset å gjøre, annet enn å betale forsikringer og kommunale avgifter. Resten av løpende utgifter må frivilligheten som bruker huset spleise på.

– Dere kan bruke huset, akkurat som dere vil. Fylle det med aktiviteter, male, snekre – gjøre akkurat som dere vil. Jeg blander meg ikke borti det i det hele tatt, sier Martin.

Mange organisasjoner er positive til sambruk

NaKuHel Vestfold vil organisere drifta, det er organisasjonen som allerede leier jorda til Revetalhagen rett ved huset. De har fått god respons fra drøssevis med andre organisasjoner:

En ukrainsk organisasjon som driver med integrering trenger en plass å møtes, Re Røde Kors er interessert. Gode tilbakemeldinger har det vært fra Ung i Tønsberg, også fra Kirkens bymisjon.

Også Treffpunktet på Brår, Tønsberg frivillig sentral, Grønn omsorg ved Sidebygningen og Brobyggeren har i møter vært positive, forteller Ingunn Henriksen Leeber, styreleder for NaKuHel Vestfold.

– Så mange gode synergieffekter av en slik møteplass

Revetalhagen, sammen med huset, kan bli en alternativ opplæringsarena, for blant annet styrkeklassen på Revetal ungdomsskole. Ildsjelene har vært i kontakt med flere skoler og barnehager, og forteller at de er blitt møtt med entusiasme.

– Poenget med dette huset er å samle frivilligheten på tvers av generasjoner, også ungdommen – hvem veit når ungdomshuset står ferdig? Kanskje aldri, sjøl om det nok en gang er vedtatt bygd.

Revetal arbeid og kompetanse (RAK) er også med på dette, de kan klippe grass og frese snø, forteller Ingunn Henriksen Leeber.

– Nå har Tønsberg kommune muligheten til å prioritere Re

– Det er midt i blinken, hvis det blir et frivillighetens hus midt på Revetal, sier Martin Gran. Derfor støtter han initiativet fullt ut, helt konkret med et bud på de snaut tre millioner kronene det er lagt ut for.

Martin kjøper det på vegne av Revetal invest, som leier det ut videre til NaKuHel Vestfold, som igjen leier ut til lag, organisasjoner og frivilligheten i Re.

– Nå har Tønsberg kommune en mulighet til å prioritere Re, noe de ikke gjør så veldig ofte, sier en engasjert Martin Gran til ReAvisa.

Imponert over pågangsmotet til ildsjelene

– Kommunen får prisforlangende, og huset blir brukt av frivilligheten. Hvis ikke det er vinn-vinn, så veit ikke jeg. Dette burde ordne seg, mener Martin.

Frivilligheten løper ingen risiko. Skulle det ikke bli full fart på huset, så kan det alltids selges igjen – den risikoen tar Martin Gran ved Revetal invest.

– Jeg får jo alltids solgt det for ett par – tre millioner igjen, sier han og ler – imponert over pågangsmotet til ildsjelene bak hage og hus.

Fantastiske muligheter for hus, hage og uteområder

– Vi har jo ikke penger, hvert fall ikke disse summene, sier Ingunn Henriksen Leeber, – så dette er en fantastisk mulighet – der begge parter har full retrettmulighet.

– Vi har jo mange ideer for hvordan vi skal skaffe penger, så vi har trua. Nå må vi bare krysse fingrene for at kommunen vil selge til «oss», via Martin Gran og Revetal invest, sier Ingunn.

Ildsjelene forteller om fantastiske muligheter for huset, hagen og uteområdene – der huset blir kopla til det som skjer med uteområdene på Revetal med sti.

Premisset er at huset brukes av frivilligheten i Re

Martin Gran forteller at budet som ble lagt inn etter visninga på lørdag vil stå – han byr takst, punktum. Så får kommunen velge hvem de vil selge til. Skulle det bli handel, forteller han at det uansett ikke er den største risikoen han har tatt.

Skulle det bli skikkelig sving på sakene, som det ser ut til å bli, så kan også NaKuHel Vestfold være aktuell som kjøper på sikt.

At huset blir brukt av og for frivilligheten i Re er premissene for budet fra Martin Gran ved Revetal invest.

Stemte for salg og mot utsettelse

Nå håper ildsjelene at det ikke er for seint, de vil orientere våre folkevalgte om budet og oppfordre de til å påvirke sånn at kommunen takker ja til det.

En lokalpolitiker som var på visning i dag, var Trond Ekstrøm (FrP). Han stemte for salg av huset da saken var oppe i kommunestyret.

Han stemte også i mot da et mindretall prøvde å utsette salget.

– Oppfatta det som en ønskedrøm

– Under budsjettbehandlinga så var det et forslag om å utsette salget, men den gang oppfatta jeg det som en ønskedrøm, og hadde lite substans i virkeligheten.

– Hvis det den gang hadde vært en seriøs aktør som hadde vist sin interesse for bygget måtte vi diskutert det mer seriøst.

– Jeg føler nok at dette initiativet kommer for seint, sier Trond til ReAvisa.

Nå dukker det opp muligheter i prosessen

Da ReAvisa forteller at det er lagt inn et bud på prisantydning på vegne av frivilligheten i Re, så lar den rutinerte lokalpolitikeren seg rive med: – Jøss! Det var gode nyheter!

– Det er vel 24-timers frist før kommunen kan si ja eller nei til budet. Får håpe det ikke kommer inn flere bud.

Ordfører Frank Pedersen har tidligere sagt at det kanskje kan dukke opp muligheter i prosessen.

Ordføreren: – Men dette er jo positivt

Den muligheten – for kommunen å selge til frivillig-formål – har nå dukka opp. – Nå er det lagt inn bud på takst på vegne av frivilligheten på Låhnehuset, i Martin Gran ved Revetal invest, er det aktuelt å selge huset til dette formålet nå?

– Frist for å legge inn bud er mandag. Har ikke oversikt over hvor mange bud som er kommet. Men dette er jo positivt, svarer ordfører-Frank.

Før han skynder seg å legge til: – Salgsprosessen håndteres administrativt.

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.