I dag er det ti år siden skjebnemøtet her: – Enda et godt eksempel på hva bygda vår får te’ når vi trår te’

I dag, 20. mars for ti år siden, var det invitert til avviklingsmøte – forsamlingslokalet gjennom hundre år var bankerott og skulle selges.

Målet til ildsjelene, som tok fatt på tidenes snuoperasjon, var at det skulle være lys i vinduene på Elverhøy igjen. Og det har de klart, for da Re-daktøren kjørte rundt med mars-avisa nå ti år etter, var det både lys i vinduene og døra sto oppe.

«Hallo?» og enda noen «hallo!» på vei inn ble ikke besvart, men så hørte jeg dunking fra kjelleren. Ett par «hallo!!!» ned trappa ble ikke besvart, og det kan jeg jo skjønne.

Ingen medlemmer og null aktivitet

For der nede i øvingskjelleren var det full trøkk. Akkurat som det er i hele Kulturhuset Elverhøy. Det som har skjedd i løpet av de ti åra som har gått, er rett og slett en mirakelhistorie. Og enda et godt eksempel på hva denne bygda vår får te’.

Dette sto på trykk i ReAvisa, mars 2014: – Det sier seg sjøl at uten medlemmer og aktivitet på huset går dette skeis, fortalte Trude Viola Antonsen i Ramnes ungdomslag – som akkurat rakk å feire 100-årsjubileum som siste krampetrekning før både lag og lokale går over i historien.

Her har det vært fest og moro, selskaper for både dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse gjennom 100 år. Band har hatt øvingsrom her, og lag og foreninger har møttes over en kaffekopp.

Da det var olabilløp fra Elverhøy og ned bakken til gamle fyllinga var det innsjekk, kiosk og premieutdeling på lokalet. Mye moro med andre ord av store og små happeninger.

Slutter mens leken er god

Nå mangler det både på gode ideer og folk til å få gjennomført dem. Det er ingen navn på medlemslista for 2014, fortalte Trude i ungdomslaget til ReAvisa. Det er trist å måtte innse at tida for ungdomslag og ungdomslokale i Ramnes er over.

– Enten så er dugnadsånden borte vekk i Ramnes, eller så er det så få som føler tilhørighet og eierskap til huset, sa Trude til ReAvisa den gang.

Da var det fire år siden siste teaterstykke ble satt opp her. Teatergruppa hadde liggi helt brakk i tre år. Alt var dødt.

Det siste som skjedde på huset, var deres eget 100-årsjubileum på tampen av 2013.

– Ikke penger til lyspærer engang

– Bare for å få bygget til å stå, koster det mest nødvendige vedlikeholdet 100.000 kroner i året. Vi har ikke penger til lyspærer engang, sa Trude i ReAvisa, mars 2014.

Dette var den gangen enda en nyhet i ei rekke liknende nyheter: I 2011 ble Ramnes sanitetsforening lagt ned, etter nesten 100 års drift. I 2013 ble Kirkeborg solgt på det åpne markedet, nå risikerte Elverhøy å ryke også.

Dermed ville det ikke vært flere av de gamle forsamlingslokalene igjen i Ramnes sentrum. – Ekstra vemodig er det å gjøre dette rett etter at hus og ungdomslag feira 100 år, fortalte Trude:

– Men vi hadde bestemt oss for å rekke å feire 100 år, før vi starta denne prosessen. Det var nok siste krampetrekning.

Pessimisme ble snudd til optimisme

Etter at saken sto på trykk i ReAvisa, mars 2014, illustrert med bilde av Elverhøy med gamle ballonger fra 100-årsfesten på veggen, der all lufta for lengst hadde gått ut, ble det mobilisert kraftig fram til avviklingsmøtet 20. mars for nøyaktig ti år siden:

– Alle er glad for at dette blir løst på en ryddig og god måte, med kunngjøring av møtet i lokalavisa slik at alle kunne få si sitt før vi bestemmer oss for hva vi gjør, fortalte Trude i forkant av møtet.

Men avviklingsmøtet ble kjapt til et helt annet slags møte, kan vi lese av den neste papiravisa: «Avviklingsmøtet» i mars snudde pessimisme til optimisme og ble heller et møte om muligheter for framtida.

To Knut-er holder liv i prosessen: Knut Høydal, tidligere ungdomsskolelærer på Revetal, høyskolelærer og aktiv i kulturlivet i bygda, og Knut Harald Evensen, tidligere redaktør og nå primus motor for Re-minne og formann i Våle historielag, og representant fra Vårakoret – mange hatter på hodet til en engasjert mann.

Opp til bygdefolket å bruke huset

Ideen til «Kulturhuset Elverhøy» ble tatt godt i mot med masse dugnadsfolk med mange ideer for bruk av huset, flere lokale firma hadde allerede spytta inn store summer for å redde et skakk-kjørt Elverhøy:

Etter at formalitetene er på plass, blir forhåpentligvis Elverhøy samlingspunktet igjen for bygda. – Alt trenger ikke skje på Revetal. Vi trenger et forsamlingslokale i bygda vår, var alle oppmøtte enig i.

Nå er det opp til bygdefolket, organisasjoner, lag og foreninger å bruke huset, skreiv ReAvisa fra møtet:

Blir det brukt, blir det redda – for nye 100 år?

Re – et skikkelig kultursted

Fasiten veit vi i dag, på dagen ti år etter «avviklingsmøtet» – som i realiteten ble et oppstartmøte for nye Kulturhuset Elverhøy. Huset er i mer bruk enn kanskje noen gang, med band i øvingskjelleren, konserter og samlinger av mange slag.

Og huset er i bedre stand enn på veldig lenge, det er søkt om midler fra fond og stiftelser til nytt tak, nytt kjøkken, med mye mer – finansiert gjennom spons og gaver, og mye utført på dugnad.

Alt dette gjør at ungdom i bygda vår kan møtes til musikk og moro, som denne onsdagen Re-daktøren var rundt med nye aviser sist uke – og smilte bredt over å ikke få svar fra øvingskjelleren, der musikken runga.

Å møtes slik, det er gull verd, og det veit alle vi som har vokst opp i Re – et skikkelig kultursted. Og det er det fortsatt, blant annet takket være Kulturhuset Elverhøy.

