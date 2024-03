Visste du at det er verdens lykkedag i dag? Det markeres på Re-torvet

Re-forfatteren vil spre litt lykke med sine 150 flotte bilder med muntre kommentarer til.

Les papiravisa på nettavisa, mars 2024 – last ned gratis!

Onsdag 20. mars er FNs internasjonale dag for lykke, eller happinessday – den markeres over hele verden, og du kan lese mer om den og markeringa her i Re i den siste papiravisa.

Som alltid kan du plukke med deg avisa i forbifarta overalt i Re og omegn, og papiravisa kan leses på nettavisa – alt sammen helt gratis.

Svært så produktiv forfatter

I den siste avisa kan du også lese mer om vår lokale og svært så produktive forfatter Knut Harald Evensen (78), som i dag markerer lykkedagen med sin bildebok «Happiness».

Han sitter og signerer bøker hos bokhandleren på Re-torvet i dag, fra klokka 13.00 til 16.00. – Åssen står’e te’ me happinessen din?, lurer han på:

– Her får du 150 inspirasjonsbilder i min aller første fotobok: HAPPINESS 2024. Mye muntert her!

Forfatteren signerer også sin krim-trilogi og Jeg-fortellinger – les også om disse bøkene i avisa.

