– Trist å se at siste sjanse er i ferd med å ryke

Salget av huset kommer veldig brått på bygda, mener Bernhard Marti, som oppfordrer folk, foreninger og firma som deler engasjementet å kaste seg rundt nå, denne helga. – Dette er siste sjanse.

Den engasjerte reingen, som også brenner for et hus for fellesskapet på Revetal, oppdaga først da han leste det i ReAvisa at kommunen hadde lagt ut Låhnehuset for salg.

Det gjelder flere som Bernhard Marti har prata med de siste par dagene, i sin iver etter å sikre huset til fellesskapets beste. Det er snakk om framhuset på Låhne-gården i kommunalt eie, der Revetalhagen skal ligge like ved.

– Tenk så bra det kunne blitt

– Det er helt høl i hue av kommunen å selge det huset. Tenk så bra det kunne blitt, sier han om ideene om en møteplass midt på Revetal. – Så bra det kunne blitt, hvis det hadde blitt et hus for felleskapet og frivilligheten.

Bernhard mener at det hadde vært en god investering for kommunen å selge huset til en symbolsk sum til frivilligheten. Han mener dette huset føyer seg inn i ei rekke med samme resultat:

Gamleveien 6 var også en bolig i kommunalt eie, som det lenge ble jobba for å la bli blant annet ungdomshus. Ideene var mange av de samme som nå, men det ble aldri noe av til sjuende og sist.

Bør ha et grendehus på Revetal

– En slik eiendom, til fellesskapets beste, ville vært et tilbud – lavterskel og alt det der – som hadde gitt så mye tilbake til bygda. Vi burde hatt et grendehus på Revetal.

– Jeg synes det er veldig trist at Revetal, som er den bygdebyen den er blitt, ikke har et lavterskeltilbud, sånn som kunne blitt på det huset.

– Vi har gang på gang skusla bort alle muligheter, og dette er – sånn jeg ser det – siste mulighet av dette slaget.

Blir mer tungvint med Tønsberg

Bernhard mener det vil være en fordel at huset ikke er i kommunalt eie, derfor mener han at kommunen burde vært på tilbudssida i forhold til å la frivilligheten overta huset for en symbolsk sum.

– Det kan ikke være i kommunalt eie, hvis det skal være lavterskel. Kommunalt betyr det samme som en hel masse restriksjoner og begrensninger på bruk, mener Bernhard.

– Da ville det blitt mer tungvint, akkurat som vi opplever i idretten. Eksempelvis kaldhallen, som nå skal låses framover – det er ikke lenger bare å komme og gå.

– Vi har fått til svære ting før

– Smidigheten og fleksibiliteten som var i Re kommune er i ferd med å bli borte i nye Tønsberg kommune, tordner Bernhard i prat med ReAvisa. Han har prata med masse folk som er engasjert i saken.

Utfordringa er å samkjøre engasjementet og få til noe sammen. Bernhard viser til at bygda vår har fått til svære ting før – like svære ting som dette.

Hans forslag, i en fellesmail til en hel haug med folk, er å danne et AS som kan kjøpe huset, for så å leie ut til alle som vil bruke det.

Mange krumspring, ideer og innfall

«Klarer vi å danne ei gruppe som ønsker dette til felles bruk, tror jeg en slik gruppe vil være av interesse. Og om man til slutt får et tilslag på eiendommen, og ingenting fungerer, vil jo et eventuelt salg av eiendommen igjen være mulig.

Dere kjenner meg jo passe godt, alle mine krumspring og ideer og innfall. Mange, meg inkludert, føler at Revetal har havna bakpå. Alt av «Re-» , har blitt til Tønsberg-ditt og datt.

Det gjør noe med oss som lokalsamfunn, sakte men sikkert».

– Snakk med andre som liker ideen

«Derfor er det et mulighetsvindu i cirka to til tre uker. Den store muligheten ligger i å ha et privateid hus, sentralt på Revetal, til «felles bruk» men uten kommunale retningslinjer eller pålegg», skriver Bernhard. Videre:

«Miljøet rundt Revetalhagen har starta en spleis, med tanke på å beholde det i felles eie. Jeg liker den tanken. Jeg foreslår at man i helga snakker sammen med andre som kan like ideen.

Så må en slik gruppe være villilge til å kjøpe eiendommen og danne et AS. Da er verdiene i eiendommen ivaretatt».

– Det haster!

– Da kan man danne en stiftelse med styre, og denne stiftelsen kan få leie og disponere eiendommen. Så kan man organisere den daglige administrasjonen for eksempel ved hjelp av NaKuHel, som står bak Revetalhagen, foreslår Bernhard.

– Risikoen er at om dette ikke lar seg gjennomføre, så opphører avtalen med stiftelsen og AS-et kan selge eiendommen.

– Men det haster, sier en alltid like engasjert Bernhard Marti, som veit at det er visning lørdag.

Neppe klar over engasjementet

I prat med ReAvisa tordner han over at Tønsberg kommune velger å selge, og tror neppe at våre folkevalgte visste om engasjementet her i bygda rundt huset da vedtaket falt.

«Håper at flere ser muligheten her», skriver han i mailen til alle sine venner og bekjente.

Her kan du lese mer om kampen for å få huset til å tilhøre frivilligheten i Re.

Les mer av mailen fra Bernhard Marti:

«Det er som sagt et svært kort øyeblikk som dette vinduet er åpent. Og Tønsberg kommune har åpenbart ikke lyst til å forfordele noen form for «idealisme» i gamle Re.

Det er veldig synd, fordi sakte men sikkert vil dette endre oss. Vi får aldri Re kommune tilbake. Men dette er nok mitt (siste?) forsøk på noe for å jobbe for dette litt større «vi-et».

Det er utviklet næranlegg i hedersklassen, så kommer Tønsberg kommune og låser døren til kaldhallen, som før var lett tilgjengelig. Det var kortere avstand mellom kommune og bruker.

Det var flere engasjerte omkring Revetal og rundt om i Re kommune. Nå er det mer «komplisert». Det er ikke sikkert at et slikt hus er hundre prosent rett svar, men det er i hvert fall den siste muligheten til å ivareta noe for fellesskapet, ikke-kommunalt, på ikke-kommersiell basis, sentralt på Revetal.

Så spørs det da, om det er personer som er villige til å ta den risken. For uten lavterskel og samlingspunkter over et sjakkbrett, små idretter, forsamling med felles interesser for det ene eller det andre, så vil lokalmiljøet sakte men sikkert forandre seg.

Spørsmålet er om vi bare skal la det skje…. Takk for oppmerksomheten. God helg. Hilsen Bernhard Marti.»

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

