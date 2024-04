Aldri solgt flere billetter: – Ikke sats på billetter i døra

Nytt samarbeid gir ny giv: – Det kjennes bra, det er veldig gøy – og det skaper ny inspirasjon.

Det forteller Trygve Sivertsen på vegne av Storbandet Fokus, som har planen klar for et nytt musikalsk år. Til neste år kan bygdas storband feire 50 år, men det er en sprek snart-50-åring som liker å finne på nye ting:

Det gjelder å holde på mye av det gode, gamle – samtidig som man er åpen for nye påfunn, forteller Trygve i prat med ReAvisa.

Lover gåsehud og glitter

Det har vært flere eksempler på at Storbandet Fokus har gått utafor storband-sjangeren opp gjennom åra. Nå tenderer de langt over i popkulturen fra 1970-tallet, når de trøkker te’ med Abba-låter:

Det er nemlig 50 år siden i år at Abba tok verden med storm ved å vinne MGP med låta Waterloo. Dette skal Storbandet Fokus feire, og det sammen med koret Chili vokal.

Det er ei kvinnelig acapella-gruppe fra Tønsberg, som har mye på CV-en. Nå kan de love gåsehud, allsang, glitter og utrolig god stemning sammen med Storbandet Fokus.

Rekordstort billettsalg

Lokalavisa var innom generalprøven onsdag uka før konserten som er på Støperiet lørdag 6. april 2024. Billettsalg et har gått over all forventning, så her er det bare å sikre seg en billett, oppfordrer Thea Lundevold på vegne av Chili vokal.

Billettsalget går virkelig så det suser, Storbandet har aldri solgt så mange billetter på forhånd som nå – det er tre dager før konsert solgt 360 billetter.

– Det er ikke normalen, nei, forteller Trygve Sivertsen i Storbandet Fokus. Det vanlige er at de fleste billettene blir solgt rett før konsert, i døra.

Musikalsk samarbeid gir ny giv

Det kan ikke folk som har lyst til å få med seg denne musikkfesten med Abba-låter belage seg på denne gang – derfor er oppfordringa å sikre seg billetter i forkant.

Samarbeidet med acapella-gruppa har gitt en ny giv i storbandet. Trygve forteller om en test, der svaret ga seg sjøl: – Dette samarbeidet må vi gjøre noe på!

Medlemmer fra Cili vokal var på en tidligere konsert med Storbandet Fokus, og fikk ideen til å foreslå å gjøre noe sammen – de likte veldig godt det de hørte.

God tilvekst i storbandet

Trygve forteller om en god tilvekst til storbandet. Det er alltid en fin balansegang mellom det å holde på det gode gamle, og samtidig fornye seg for å fortsatt være spennende – for både de på og de foran scenen.

– Vi er jo fortsatt bare «glade amatører». Men det låter jo bra, det gjør jo det, og folk koser seg – både vi og de som hører på. Det viser seg jo også i billettsalget, som nå slår alle tidligere rekorder.

Storbandets base er fortsatt Bergsåsen og kantina på Re VGS. Der øver de hver onsdagskveld. Det var også her generalprøven fant sted onsdagen før konsert.

Et spennende musikalsk år

– 2024 bli et både spennende og spenstig musikalsk år for Storbandet Fokus sin del, forteller Trygve til ReAvisa. – Vi har fortsatt full besetning i rekkene.

– Og vår dirigent over mange år, Øyvinn Pedersen, fortsetter i dirigentrollen og som bandets musikalske leder.

– Fortsetter gjør også vår faste vokalist Lena Jørgensen, forteller Trygve.

Holder trøkket oppe

Konsertdatoene for 2024 er først nå lørdag 6. april, med Abba-konsert på Støperiet i Tønsberg, så 5. juni, med James Bond-konsert i Artelleri-verkstedet i Horten, så blir det en Swingtime-konsert i oktober.

Lokalavisas utsendte på generalprøven kan skrive under på at det blir trøkk på Støperiet på lørdag.

Bygdas eget storband holder trøkket til de grader oppe, snart femti år etter at de blåste i gang.

