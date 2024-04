Første møte rundt bålet: – Mulig vi må trekke inn

Det er meldt skikkelig snøvær (!) så første møte blir nok under tak, der du kan høre mer om prosjektet og ta en prat. Du kan også bidra i kampen for å få huset ved hagen til å tilhøre fellesskapet ved foreninger og frivilligheten i Re.

Den første vår-torsdagen er også første temamøte rundt bålpanna i Revetalhagen – dette vil bli en fast greie på torsdagskveldene framover, fra klokka 18.00 til 20.00, fra og med torsdag 4. april 2024.

Nå ser det, ifølge værmeldinga, ikke ut til å bli spesielt vårlig vær, men sesongstart blir det uansett. Slår det annonserte snøværet til, så blir det møte i blackboxen på biblioteket.

Åpent for alle, gratis for alle

– Alle som er nysgjerrige på prosjektet, har lyst på en prat, vil bidra, ønsker en egen parsell eller bare tilfeldigvis er på Revetal, er velkomne innom! Vi gjør oss kjent på området og med jorda, og vi snakker om hvordan vi kan komme i gang med dyrkinga.

Roar Lefsaker og Monica Ormestad vil være tilstede hver torsdagskveld. Det er bare å komme, det er gratis og åpent for alle, også de som ikke har parseller i Revetalhagen.

Temaer rundt bålet – eller i blackboxen – følger sesong og årstid.

Tema etter vekstsesong

Det kan være tema som jord og jordbearbeiding, hageplanlegging med vekstskifte og samplanting, såing og utplanting, ugressregulering, kompost og næringsopptak: Hvordan få sunne og sterke planter?

Videre utover våren blir det tema som vanning, jorddekke og stell av hagen gjennom vekstsesongen. Mot høsten blir det tema rundt høsting, foredling og lagring.

Utpå høsten blir tema hvordan man best kan forberede neste år.

Et hus for foreninger og frivilligheten?

Og den som har en god ide for å sikre huset på gården til fellesskapets beste i bygda vår, er også veldig velkommen. Tidligere i uka har nemlig kommunen lagt ut framhuset til salgs, Låhne-huset.

– Vi driver jo og vrir huene våre litt, forteller Ingunn Henriksen Leeber til ReAvisa. Hun er styreleder for foreninga bak Revetalhagen, NaKuHel Vestfold.

De har prøvd å påvirke kommunen til å ikke selge huset, men heller la frivilligheten og foreningene i Re få tilgang til det.

Lavterskeltilbud som hindrer utenforskap

I sammenheng med Revetalhagen kunne huset blitt en flott samlingsplass for forberedelser og foredling, og det er flere organisasjoner som har kikka på huset som en samlingsplass.

– Man har fått det til andre steder, for eksempel et liknende prosjekt i Asker, viser Ingunn til. Fortellingene og erfaringene fra Asker ble tatt i mot med stor interesse på Revetalhagens kick-off på Elverhøy i mars. Seinest på møte tidligere denne uka kom det enda flere ideer for bruk, behovet er stort for et slikt hus, mener Ingunn.

Da møttes organisasjoner og offentlige instanser på Treffpunktet på Revetal, der de ønsker flere lavterskeltilbud i bygda vår, for å hindre utenforskap og skape flere uformelle møteplasser.

– Det kan jo dukke opp noen muligheter i prosessen

ReAvisa spurte tidligere ordfører Frank Pedersen om mulighetene for å bruke huset som et samlingspunkt for lag, foreninger og frivilligheten. Ordføreren viste til politisk vedtak om å selge huset.

– Men vi ser positivt på Revetalhagen og ønsker også å legge til rette for frivilligheten i Re. Det kan jo hende det kan dukke opp muligheter i prosessen, sa ordfører-Frank etter kick-offen på Elverhøy i mars.

Så gikk salgsprosessen ganske kjapt, uten at «det dukka opp noen muligheter i prosessen»?

– Vi får se hvordan salgsprosessen utvikler seg

– Er du overraska over at det gikk så fort?, spør ReAvisa ordføreren, nå som framhuset er lagt ut for salg. Med huset følger ei tomt på ett mål, prisen er satt til snaut tre millioner kroner. Huset er ifølge annonsen et oppussingsobjekt (ekstern lenke).

– Ikke overraska at det gikk fort. Vi har et politisk vedtak som ble vedtatt for en stund siden. Det er mulighet for frivilligheten å kjøpe, sier ordføreren til ReAvisa.

– Vi får se hvordan salgsprosessen utvikler seg, sier ordfører-Frank, nå som huset ligger ute for salg. Huset er i skrivende stund ikke solgt.

Trenger større økonomiske muskler

For Ingunn og resten av Revetalhagen-gjengen, pluss andre lag og foreninger som har tent på ideen om å ha huset som base for frivilligheten, kom salgsannonsen brått på.

– Det er mange gode krefter som nå gjerne skulle gått sammen om å bruke huset, men vi må ha mer økonomiske muskler. Det jobbes det med nå, fortalte Ingunn til ReAvisa tidligere denne uka:

– Spleis, søke midler, få med næringslivet og kommunen, vi tenker bare høyt og har fått mange med oss på tanken. Hva vi lander på, veit vi ikke helt enda.

Mange er veldig positive

– Det er visning på lørdag, og vi tenkte hvert fall reise og se. Det hadde vært så fint å beholde det huset – for fellesskapet, sa Ingunn til ReAvisa da huset ble lagt ut for salg tidligere denne uka. I går kveld, onsdag 3. april, var hun på møte hos Re Rotary for å snakke om Revetalhagen.

Der var også huset tema, og det ble vist til at lokale Rotary-avdelinger er med på liknende prosjekt andre steder i landet. – I Asker har Rotary vært med å bygge opp NaKuHel-senteret fra begynnelsen.

– Med de positive tilbakemeldingene fra Rotary-møtet i går, ville det ikke overraske meg om de også ønsker å involvere seg videre på en eller annen måte, men ingen konkrete avtaler gjort i går.

Hvem blir med på spleiselaget?

– Noen forslag kom: Be om at kommunen gir det til oss, eller selger det for en symbolsk sum, eller kontakte Gjelsten som flere ganger tidligere har støtta gode prosjekt i Re. Flere av de oppmøtte meldte seg inn i Revetalhagen via vipps eller donerte penger der og da.

Drømmen for Låhne-huset er en kombinert gartnerhybel og møteplass og kaffistue i første etasje, åpen for bygdefolket, foreninger og frivilligheten. – Vi oppretter en spleis, som er klar i løpet av torsdagen.

– Pengene brukes opp mot huset, hvis det blir en mulighet. Hvis ikke går pengene til fellesområder i hagen, forteller Ingunn til ReAvisa.

Kort om Revetalhagen:

Foreninga Natur, kultur og helse (NaKuHel) avdeling Vestfold leier 3,3 mål jord av Tønsberg kommune. Jordstykket ligger langs gangstien mellom Revetal og Valleåsen, mot Revetal sentrum.

Alle som vil kan blir med og dyrke grønnsaker, blomster, urter og bær. Tildeling av parseller skjer etter følgende prioritering: Barnefamilier, eldre, store grupper og personer med funksjonsnedsettelse hensyntas så langt det lar seg gjøre. For alle andre skjer tildeling ved loddtrekning hvis større interesse enn kapasitet.

Hver torsdag tennes det bål og deles gode tips, det står Roar Lefsaker og Monica Ormestad for. Dette er gratis og åpent for alle, også de som ikke har parseller.

Temaer rundt bålet følger sesong og årstid, og det kan være tema som jord og jordbearbeiding hageplanlegging med vekstskifte og samplanting, såing og utplanting, ugressregulering, kompost og næringsopptak: Hvordan få sunne og sterke planter? Videre utover våren blir det tema som vanning, jorddekke og stell av hagen gjennom vekstsesongen. Mot høsten blir det tema rundt høsting, foredling og lagring. Utpå høsten blir tema hvordan man best kan forberede neste år.

Det er tre alternativer til parseller som kan leies:

1) Pallekarm på cirka tre kvadratmeter – kroner 400.

2) Friland på ti kvadratmeter – kroner 300.

3) Friland på tjue kvadratmeter – kroner 600.

Alle prisene gjelder for hele året.Alle som leier parsell må i tillegg være medlem av foreninga bak Revetalhagen NaKuHel Vestfold, som koster kroner 100 per år.

1) Pallekarm på cirka tre kvadratmeter – kroner 400. 2) Friland på ti kvadratmeter – kroner 300. 3) Friland på tjue kvadratmeter – kroner 600. Alle prisene gjelder for hele året.Alle som leier parsell må i tillegg være medlem av foreninga bak Revetalhagen NaKuHel Vestfold, som koster kroner 100 per år. I april skal parseller fordeles. Interesserte bes ta kontakt med Revetalhagen på Facebook.

Kilde:

Revetalhagens vedtekter og årsplan.

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.