Her følger du det ekstraordinære formannskapsmøtet

Ordføreren kaller inn til et hastemøte for å se på mulighetene til å la frivilligheten disponere Låhnehuset – det ekstraordinære formannskapsmøtet kan du se direkte her (ekstern lenke) fra klokka 10.00 i dag mandag 8. april 2024.

Kort fortalt: Med på lasset inn i Tønsberg kommune hadde Re kommune ei diger sentrumstomt med framhus og uthus på den gamle Låhnegården, som mesteparten av bygdebyen Revetal er bygd på.

Framhuset har stått tomt i flere år, og det er blitt vedtatt solgt av flertallet av våre folkevalgte. Ideene har vært mange for dette huset, men forslag om å stoppe salget har blitt nedstemt.

Ser på saken på nytt i siste innspurt

I siste innspurt av salget vil våre folkevalgte se på saken på nytt. For det har skjedd mye, etter at huset ble lagt ut for salg forrige uke: NaKuHel Vestfold, som skal drive Revetalhagen, drømte om å disponere huset til hage og frivillighet i Re.

De fikk støtte av Martin Gran ved Revetal invest, som helt konkret støtter et frivillighetens hus på Revetal med å tilby seg å kjøpe det.

Etter visning lørdag la han inn bud på prisforlangende 2.890.000 kroner, med premisset at frivilligheten får bruke huset.

Administrasjonen kasta seg rundt i helga

Kommunedirektør Mette Vikan Andersen har det øverste administrative ansvaret for salget, og hun har fått et mandat fra lokalpolitikerne: Selge huset, og innforstått for mest mulig.

Det trengs et nytt vedtak og et nytt mandat for å selge huset som foreslått i avtalen mellom Martin Gran, Revetal invest, og Ingunn Henriksen Leeber, NaKuHel Vestfold.

Det er derfor administrasjonen kasta seg rundt i helga og brukte søndagen på å sjekke ut hva som er mulig, midt i budrunden på huset.

Innkalling søndag kveld, møte mandag morgen

Da det viste seg at det var noen muligheter, godt innafor lover og regler, så kalte ordfører Frank Pedersen inn til et ekstraordinært formannskapsmøte.

Innkallingen ble sendt ut søndag kveld, møtet finner sted mandag morgen. Det er åpent for alle å følge.

Møtet skjer på Teams, du kan følge møtet her (ekstern lenke).

Kommunedirektørens innstilling lyder som følger, i to punkt:

1. Pågående budrunde for salg av Kåpeveien 35 (Låhnehuset, red anm) stanses.

2. Kommunen aksepterer budet fra Revetal Invest AS til prisantydning, på vilkår av at eiendommen benyttes til frivillig arbeid, og at kommunen sikrer seg forkjøpsrett og tilbakekjøpsrett som beskrevet i denne sak.

Her kan du lese hele saksframlegget på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

