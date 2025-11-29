Avlyser julegran-tenning første søndag i advent

Det aller meste om jula i Re kan du lese om i papiravisa, men ikke alt blir som planlagt.
– Værgudene er ikke på vår side i morgen, skolekorpset velger å avlyse julegrantenningen og fakkeltog på Revetal, melder Ramnes og Røråstoppen skolekorps lørdag 29. november 2025.
– Supert om ReAvisa kan informere, så ikke hele Revetal møter opp forgjeves i morgen, oppfordrer skolekorpset. Julegrantenning skulle skjedd søndag ettermiddag 30. november 2025, den første søndagen i advent.
Ellers skal julegrana tennes ifølge opprinnelig plan i Undrumsdal, Vivestad og i Våle etter ReAvisa veit i skrivende stund.
Saken oppdateres ved eventuell ny informasjon.
Mye mer om førjulstida her i Re kan du lese om i ReAvisas desember-nummer, som kommer ut den siste torsdagen i november, torsdag 27. november 2025.
