Avlyser julegran-tenning første søndag i advent

Det aller meste om jula i Re kan du lese om i papiravisa, men ikke alt blir som planlagt.

– Værgudene er ikke på vår side i morgen, skolekorpset velger å avlyse julegrantenningen og fakkeltog på Revetal, melder Ramnes og Røråstoppen skolekorps lørdag 29. november 2025.

– Supert om ReAvisa kan informere, så ikke hele Revetal møter opp forgjeves i morgen, oppfordrer skolekorpset. Julegrantenning skulle skjedd søndag ettermiddag 30. november 2025, den første søndagen i advent.

Ellers skal julegrana tennes ifølge opprinnelig plan i Undrumsdal, Vivestad og i Våle etter ReAvisa veit i skrivende stund.

Saken oppdateres ved eventuell ny informasjon.

Mye mer om førjulstida her i Re kan du lese om i ReAvisas desember-nummer, som kommer ut den siste torsdagen i november, torsdag 27. november 2025.

Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese desember-avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.