SMART feirer tjue år – og trues med nedleggelse

En viktig kampsak for Re i sammenslåinga med Tønsberg, såpass at det ble nedfelt i den politiske plattformen – men nå snur flere partier som snakka varmt om SMART og sikrer et flertall for et kutt som i praksis vil føre til nedleggelse til sommeren.

SMART oppvekst starta på Kirkevoll skole i 2005 og har siden vært et kommunalt prosjekt, først i Re kommune og nå i Tønsberg kommune. Det er også blitt henta inn betydelige eksterne midler opp gjennom åra. Bøker og materiell er blitt oversatt til et titalls språk.

Nå har posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF blitt enig med INP, Sp og Ap om et budsjettforslag der all SMART-støtte kuttes fra og med årsskiftet. Det vil bety kroken på døra, forteller fagleder for SMART-senteret på Revetal.

Snorklipp ved barne- og likestillingsministeren

SMART-opplegget satte tidligere Re kommune på kartet. Statsråder og helsetopper kom for å høre om dette, og kongeparet fikk en skikkelig innføring i dette ved deres besøk til Re i 2012. SMART ble en eksportvare, bøker og materiell er oversatt til elleve språk.

Det var Vidar Bugge Hansen som fikk ideen til SMART da han var lærer på Kirkevoll skole, les mer om oppstarten og mannen bak i denne papiravisa fra 2018.

SMART-senteret ble åpna på vårparten 2018 og har siden holdt til i kommunehuset på Revetal. Det ble åpna av barne- og likestillingsministeren.

Viktig kampsak i sammenslåingsdebatten

Vi i Re er godt kjent med SMART i barnehager, skoler og ellers gjennom tjue år. Der SMART innføres blir det rapportert om bedre klassemiljø, lavere mobbetall og lavere sjukefravær, og SMART-senteret samarbeider med Universitetet i sør-øst Norge om forskning.

Alt skrinlegges dersom kommunens kutt går gjennom, forteller fagleder Linn Tveiten. SMART var en av kampsakene i sammenslåingen med Tønsberg, her i Re. I ReAvisa-arkivet kan vi lese:

SMART er forankra i den politiske plattformen, og tross Tønsberg sin anstrengte økonomi er det viktig å videreføre de forebyggende tiltakene fra Re kommune.

Senterpartiet snur på hælen

– Vi har stadig fått høre at nye Tønsberg kommune må ta strenge økonomiske prioriteringer og innstramminger. Så mer enn noen gang blir det viktig at vi jobber med forebyggende tiltak, mente påtroppende utvalgsleder i Tønsberg kommune Heidi Myhre (SP) i prat med ReAvisa ved kommunesammenslåinga.

Nå er Senterpartiet med på å kutte støtten til SMART-senteret. Posisjonen ved Høyre, FrP, Venstre og KrF fikk støtte fra AP, SP og INP og sikra flertall i formannskapet for forslaget som i praksis betyr nedleggelse til sommeren.

Budsjett med kutt i støtten til SMART-senteret ble vedtatt i formannskapet. Endelig budsjett vedtas i kommunestyremøtet onsdag 10. desember 2025.

Kort om SMART:

SMART oppvekst er et helhetlig konsept utviklet for å fremme barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse.

Ved å fokusere på styrker, inkludering, samarbeid og positivt samspill, bidrar metoden til å skape trygge oppvekstmiljøer som fremmer både faglig og personlig utvikling.

Fra det startet i 2005 på Kirkevoll skole har SMART-metodikken vokst og utvikla seg til å omfatte barnehager, familier, næringsliv og offentlig sektor.

Metoden benytter styrkebaserte tilnærminger, engasjerende aktiviteter og refleksjonsøvelser for å styrke både individet og fellesskapet.

