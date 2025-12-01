Søker sportslig leder og trenere foran 2026-sesongen

Det blir noen endringer foran en ny sesong, etter stor stabilitet i lange tider i Re FK.

Hans Arne Tveiten har valgt å gi seg i rollen som sportslig leder i Re FK etter en lang og flott innsats for klubben. – Vi vil takke Hans Arne for engasjementet, tida og energien han har lagt ned for spillere, trenere og klubbmiljøet vårt. Han har vært en viktig ressurs for klubben, skriver Re FK på sine sosiale medier.

Også Espen Næss Lund gir seg etter denne sesongen, han har vært hovedtrener for Re FK A-lag herrer helt siden han skreiv under for klubben tilbake i november 2019. Han er med det den treneren med lengst tid i klubbens historie. – Tusen takk for innsatsen, Espen!

– Gøy å komme tilbake til Re

Jørgen Tronrud er allerede klar som ny hovedtrener på A-lag herrer, og får med seg Vetle Weseth og Håkon Kjølstad Nilsen som spillende assistenter. Jørgen kommer fra tre sesonger for G17 i Holmestrand IF.

– Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten i Re og syns det er veldig spennende. Det er et bra og riktig steg med tanke på min utvikling og trenerkarriere. Veldig gøy å å komme tilbake til Re hvor jeg spilte en sesong tidligere, sier Jørgen.

– Jeg er glad i å bygge lag, og med et spennende G19-lag som gjorde det veldig godt i 1. divisjon så tror jeg dette her kan bli veldig bra, konkluderer han. Det etterlyses også flere trener-kandidater til flere lag i Re FK.

Det forteller Roger Holm til ReAvisa. Mer om hvem som går ut og hvem som kommer inn kan du lese på Re FKs nettside (ekstern lenke).

Bidra til klubbens sportslige utvikling

Stillingen som sportslig leder er ikke besatt enda. – Er du, eller kjenner du noen som er, engasjert i fotball, liker å skape gode miljøer og ønsker å bidra til klubbens sportslige utvikling?, spør Re FK i stillingsannonsen (ekstern lenke):

– Som sportslig leder vil du ha en sentral rolle i klubbens sportslige utvikling, og det er en fordel med tidligere trener- eller ledererfaring fra fotball. Gode evner til å motivere og bygge gode relasjoner er viktig.

Stillingen er i utgangspunktet tenkt som 20 prosent, men omfanget kan justeres etter bakgrunn, kompetanse og klubbens behov. Stillingen kan tilpasses som frivillig verv, deltidsstilling eller prosjektengasjement.

Arbeidstid vil i hovedsak være ettermiddag og kveld, med noe helgearbeid, heter det i stillingsannonsen (ekstern lenke).

