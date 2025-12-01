Leserinnlegg: Lokalavis som tør å ta kultur på alvor

Kultur trenger synlighet. Det handler ikke bare om omtale – det handler om å styrke fellesskap, frivillighet og alt det som faktisk skaper steder folk vil bo i.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt. Teksten ble opprinnelig publisert som en kommentar til Christer Torjussens Facebook-innlegg om langt mindre kulturstoff i aviser.

Det er nesten vondt å se hvor mye kulturstoff som har forsvunnet de siste åra – særlig i lokalavisene, der nettopp forhåndsomtaler og anmeldelser kan utgjøre hele forskjellen for små og mellomstore aktører.

Samtidig opplever jeg også at dekningen ofte går til de aller største aktørene, kanskje fordi de har større budsjett, større apparat og rett og slett kjøper mer synlighet. Det gjør det ikke lettere for alle de som jobber året rundt på dugnad, med små midler og enorme mengder passion.

Må trekke fram én lokalavis

Derfor må jeg også trekke fram én lokalavis som virkelig gjør det motsatte: ReAvisa. Det er en gratisavis, men likevel helt rå på å løfte frem kultur, arrangementer og mennesker som skaper liv i lokalmiljøet.

Kultur trenger synlighet. Det handler ikke bare om omtale – det handler om å styrke fellesskap, frivillighet og alt det som faktisk skaper steder folk vil bo i.

Håper flere redaksjoner tør å ta kultur på alvor igjen.

Sandra Martine Huseklepp, RockStream Festivalen i Re.

