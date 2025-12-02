– Vi mottar gjerne tips om flere flotte eiketrær i Re

Eik er et treslag som slår de fleste andre i både levealder, styrke og varighet. Til nå har det vært umulig å skaffe planter av norsk eik for å få fram ny eikeskog. Nå er to eiketrær i Re med på en ny storsatsing.

Det er Stiftelsen Skogfrøverket som står bak. Ved Kolsås langs Sørbyveien er det skog med ganske mange eiketrær. Blant dem er de to fineste, med rett stamme og ikke for store kvister, plukka ut og registrert.

– Skogfrøverket ønsker også en viss avstand mellom eiketrærne som blir valgt ut, forklarer Per Øyvind Berg som er med på prosjektet her i Vestfold. Dette kunne du først lese om i den ferske papiravisa.

Eik er blitt brukt gjennom hele historien

Skogeierne ønsker å ha mer robuste treslag i skogen enn gran. Grana er også utsatt for råte, som når den oppstår gir et økonomisk tap. Eik er lite utsatt for råte, og kan særlig bli et godt alternativ å satse på framover, etter hvert som klimaet blir varmere.

Eik har alltid blitt regna som varmekjært, sammen med blant annet ask, lønn og lind. Skogene i Vestfold har historisk sett blitt brukt med sterk vekt på å hente ut tømmer. Eika var spesielt utnytta til skipsbygging i mange århundrer.

Fordi treverket også er hardt og holdbart, var det i stor bruk også til redskaper og mange andre formål. Mer spesiell var bruken til garving av skinn og lær, der barken ble brukt for å gi fin farge.

Et langsiktig arbeid med lokal skog

Aktiv utnyttelse til salg og næring har variert en del i det siste hundreåret. I framtida er det kanskje den gode holdbarheten treet har ved jordkontakt som blir mest interessant. Kjerneveden av eik kan bli et godt alternativ til det vi ellers bruker av trykkimpregnert trevirke.

Skogfrøverket starta denne våren en registrering av eikeskog der en kan velge ut enkelte trær til å sanke eikenøtter fra. I Vestfold har Per Øyvind Berg vært kontaktperson for dette, sammen med Vegar Hvamb fra Skogselskapet i Telemark.

– Fra enkelttrærne har vi registrert både DNA, posisjon, diameter og høyde. Under hvert av de aktuelle trærne ble det spent opp samlenett for eikenøttene på 6 x 6 meter. Gjennom oktober ble disse kontrollert tre til fire ganger.

Godt tilpassa klimaet innenlands

– Det viste seg å være lite eikenøtter i Vestfold denne høsten, forteller Vegar Hvamb. Prosjektet skal pågå i to år til. Et annet prosjekt på furu er i ferd med avsluttes, med innsamling av kongler og podekvister. Dette må skje med hogst, mens eikene altså blir stående.

Videre skal de sanka og kontrollerte nøttene sås ut i egne frøplantasjer, der en seinere kan sanke nøtter til planteproduksjon. Det trengs flere eikebestander å velge ut nye trær fra, forteller Vegar Hvamb.

De eikene som finnes her i Re er allerede godt tilpassa klimaet innenlands: Kaldere vinter, litt kortere sommer, lavere gjennomsnittstemperatur. Slike egenskaper kan bli ekstra nyttige når flere skogeiere vil plante eik etter hogst.

Veit du om et perfekt eiketre?

– Så skogeiere som har eiketrær med rett stamme må gjerne ta kontakt med oss. Etter noe avklaring på telefon kan det bli aktuelt med en befaring, forteller Vegar og Per Øyvind.

De kan lettest treffes ved å ta en telefon, Vegar har telefonnummer 901 38 349 og Per Øyvind Berg har 951 91 441.

