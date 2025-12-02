Dato: av

Julekonsert i kirka og julebakst på kulturhuset denne uka – og veldig mye som skjer til helga

RAMNES BYGDEKVINNELAG: Samarbeider med Re Røde Kors internasjonal møteplass om julebakst på Kulturhuset Elverhøy onsdag kveld 3. desember 2025. Arkivfoto: Håkon Westby, ReAvisa.

En innholdsrik start på adventstida her i Re, med julekonsert i kveld og julebakst i morgen kveld – og julemarked, julebord, julekonsert og julekino til helga.

Det blir Julekonsert i Våle kirke med VåRa-koret klokka 18.00 tirsdag 2. desember 2025, med korsang, solosang og allsang. Billetter kjøpes i døra, barn under 12 år kommer inn gratis. Pianist er Truls Gran og dirigent er Inga Kjærås Evensen.

Det er ikke det eneste VåRa-koret har på planen i førjulstida: Til helga blir det et flott juleshow på Kulturhuset Elverhøy. Det skjer klokka 17.00 lørdag 6. desember 2025. Allerede fra klokka 16.15 er det åpen kafe.

Julebakst på kulturhuset

JULESHOW: Først julekonsert i kirka, så juleshow på Kulturhuset Elverhøy. Bildet er fra et tidligere år med juleshow med VåRa-koret. Arkivfoto: Håkon Westby, ReAvisa.

Onsdag denne uka, fra klokka 17.00 onsdag 3. desember 2025, baker Ramnes Bygdekvinnelag og Re Røde Kors Internasjonal møteplass på Kulturhuset Elverhøy. Baksten er tradisjonell norsk julebakst.

Dette har vært et veldig vellykka og trivelig tiltak tidligere om åra, som gjentas i år – og nå kan vi kalle det en tradisjon.

Mer info finner du på arrangørenes Facebook.

Mer moro til helga

JULEKONSERT: Våle skolekorps holder sin årlige julekonsert søndag 7. desember 2025. Bildet er fra et tidligere år med julekonsert. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Til helga skjer det også mye, blant annet med 1990-tallsparty på Revetal gamle stasjon lørdag 6. desember 2025. Da kommer Friends of the 90s og DJ Howard til Revetal for å lage nostalgisk liv.

Våle skolekorps holder sin årlige julekonsert på Våle samfunnshus klokka 15.00 søndag 7. desember 2025, med Glagjengen som gjester. Det er gratis inngang og salg av kaker og kaffe i pausen. Det blir også loddsalg med fine premier.

– Kom og hør på de flinke musikantene våre, og få den gode julestemninga.

Enda mer moro til helga

JULEMARKED: Faklene tennes for et nytt julemarked på Våle prestegård den andre helga i advent. Bildet er fra et tidligere år med julemarkedforberedelser. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fon ungdomslag inviterer til julekino for barna, i år vises «Den første jula i Skomakergata». Det blir kiosk med brus og godteri, forteller ungdomslaget til ReAvisa. Dette finner sted på Vonheim i Fon klokka 14.00 søndag 7. desember 2025.

Den største møteplassen til helga blir det tradisjonelle julemarkedet på Våle prestegård, i år er datoen lørdag 6. desember 2025. Her blir det salg av håndverk- og husflidsprodukter, mat, brød fra bakerovn, du kan se på utstillinger og det blir mange morsomme aktiviteter for små og store.

Julemarkedet er åpent fra klokka 11.00 til 16.30 denne lørdagen. Det vil bli nisseorkester med medlemmer fra Glagjengen. Barna kan kjøre med hest og vogn. Nissefolket synger julesanger på tunet, smednissen deler ut poser til barna, og avslutningsvis blir det trekking av julelotteriet.

SMEDNISSEN: Et populært innslag på julemarkedet på prestegården. Les mer om smednissen og hans Sverd i stein ved Våle prestegård her. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Mye mer om jula i Re finner du i desember-avisa.

Les papiravisa på nettavisa – desember 2025.

