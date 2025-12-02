Julekonsert i kirka og julebakst på kulturhuset denne uka – og veldig mye som skjer til helga

En innholdsrik start på adventstida her i Re, med julekonsert i kveld og julebakst i morgen kveld – og julemarked, julebord, julekonsert og julekino til helga.

Det blir Julekonsert i Våle kirke med VåRa-koret klokka 18.00 tirsdag 2. desember 2025, med korsang, solosang og allsang. Billetter kjøpes i døra, barn under 12 år kommer inn gratis. Pianist er Truls Gran og dirigent er Inga Kjærås Evensen.

Det er ikke det eneste VåRa-koret har på planen i førjulstida: Til helga blir det et flott juleshow på Kulturhuset Elverhøy. Det skjer klokka 17.00 lørdag 6. desember 2025. Allerede fra klokka 16.15 er det åpen kafe.

Julebakst på kulturhuset

Onsdag denne uka, fra klokka 17.00 onsdag 3. desember 2025, baker Ramnes Bygdekvinnelag og Re Røde Kors Internasjonal møteplass på Kulturhuset Elverhøy. Baksten er tradisjonell norsk julebakst.

Dette har vært et veldig vellykka og trivelig tiltak tidligere om åra, som gjentas i år – og nå kan vi kalle det en tradisjon.

Mer info finner du på arrangørenes Facebook.

Mer moro til helga

Til helga skjer det også mye, blant annet med 1990-tallsparty på Revetal gamle stasjon lørdag 6. desember 2025. Da kommer Friends of the 90s og DJ Howard til Revetal for å lage nostalgisk liv.

Våle skolekorps holder sin årlige julekonsert på Våle samfunnshus klokka 15.00 søndag 7. desember 2025, med Glagjengen som gjester. Det er gratis inngang og salg av kaker og kaffe i pausen. Det blir også loddsalg med fine premier.

– Kom og hør på de flinke musikantene våre, og få den gode julestemninga.

Enda mer moro til helga

Fon ungdomslag inviterer til julekino for barna, i år vises «Den første jula i Skomakergata». Det blir kiosk med brus og godteri, forteller ungdomslaget til ReAvisa. Dette finner sted på Vonheim i Fon klokka 14.00 søndag 7. desember 2025.

Den største møteplassen til helga blir det tradisjonelle julemarkedet på Våle prestegård, i år er datoen lørdag 6. desember 2025. Her blir det salg av håndverk- og husflidsprodukter, mat, brød fra bakerovn, du kan se på utstillinger og det blir mange morsomme aktiviteter for små og store.

Julemarkedet er åpent fra klokka 11.00 til 16.30 denne lørdagen. Det vil bli nisseorkester med medlemmer fra Glagjengen. Barna kan kjøre med hest og vogn. Nissefolket synger julesanger på tunet, smednissen deler ut poser til barna, og avslutningsvis blir det trekking av julelotteriet.

Mye mer om jula i Re finner du i desember-avisa. Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.