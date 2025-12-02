Høytidelig avduking: – Det handler om å skape stolthet og om å forstå hvor vi kommer fra

– Her sto et slag som fikk betydning for maktbalansen i landet vårt. Historien ligger ikke langt under bakken her, og den ligger også i landskapet, i navnene våre, i kulturarven vi forvalter.

Kjersti Jacobsen, rådgiver kulturarv i Virksomhet kultur, idrett og folkehelse i Tønsberg kommune, inviterte til avduking i dag klokka 12.00 tirsdag 2. desember 2025.

Det skjedde der slagstedet ble påvist for 15 år siden, ved Linnestad og Klopp.

Nord-Europas eldste

Slagstedet til 1163-slaget på Re er Nord-Europa eldste påviste slagsted. I tillegg kunne Snorres kongesaga for første gang verifiseres, da det landskapet både Snorre og andre anonyme sagaskrivere beskriver, stemmer med omgivelsene til slagstedet, forteller Kjersti Jacobsen.

Hun var den gang prosjektleder for Slagene på Re i tidligere Re kommune, nå rådgiver i nye Tønsberg kommune. – Mye tyder på at Snorre, da han var i Tønsberg i år 1218, kan ha blitt tatt med til slagstedet, og det er grunnen til at han beskriver det så nøyaktig.

Det ble stor ståhei da nyheten om slagsted-funnet kom i 2010, med stort pressetrøkk på Re. Hele rikspressen kom til Re, og i 2012 inviterte Dronning Sonja seg sjøl til slagstedet, og det ble nevnt i talen under kongebesøket til Re den samme sommeren.

Fra middelalderfestival til ett skilt

Lenge ble det arrangert Re middelalderdager, men det er nå historie og ingen planer om å tas opp igjen av nye Tønsberg kommune. Et skilt ved slagstedet skal opp, der det også har blitt ett par parkeringsplasser.

Dette ble offisielt åpnet i dag av Tønsberg-ordfører Frank Pedersen. – Dette stedet bærer ekko av noen av de mest dramatiske og formative hendelsene i norsk middelalder, taler ordføreren:

– Her sto et slag som fikk betydning for maktbalansen i landet vårt. Historien ligger ikke langt under bakken her, og den ligger også i landskapet, i navnene våre, i kulturarven vi forvalter.

Fortellinger som har forma oss

Til ReAvisa forteller han at det er fint å få opp noe konkret som forteller om dette. – Dette er et godt eksempel på hvordan vi i Re og Tønsberg løfter historien fram i lyset og gjør den levende og tilgjengelig.

– Det handler om å skape stolthet, om å forstå hvor vi kommer fra – og om å gi videre de fortellingene som har forma oss.

Ordføreren takker alle som har bidratt til dette før den røde duken ble tatt av skiltet.

Ei informasjonstavle i stål

Skiltet er finansiert av Vestfold fylkeskommune og tre parkeringsplasser er finansiert av Tønsberg kommune. Kostnaden er anslått til rundt 25.000 kroner, får ReAvisa opplyst.

Skiltet er utforma som en informasjonstavle i stål som skal kunne stå evig, det likner ei bok som er slått opp, der du kan lese masse interessant informasjon samt se et kart over området.

Vil du lese mer, kan du scanne en QR-kode som sender deg til ei nettside med mer informasjon om Slagene på Re.

«Kringle-skilt» skal også opp

Alt var på plass til avduking i dag, bortsett fra et «kringle-skilt» som både Kjersti, ordfører-Frank og fylkeskommunens representanter er veldig stolte av at skal komme på plass.

– Det sitter langt inne å få godkjenning til å få opp et «kringle-skilt», forteller de til ReAvisa. Det er et skilt som varsler om en severdighet. Det skal opp i løpet av kort tid.

Ellers håper Kjersti på å kunne beskjære trærne langs fylkesveien på Klopp, så utsikten fra høyden der skiltet står og ned til slagstedet blir enda bedre.

Ei hand på rattet hele veien

– Dette er rett og slett veldig stort, veldig fornøyd, forteller Kjersti som har hatt ei hand på rattet hele veien. Først som prosjektleder og nå som rådgiver i kulturarv. – Stolt og rørt og så glad for at alle stiller opp i striregnet i dag.

Det har tatt tid, pengene til en slik markering ble egentlig satt av i tidligere Re kommune, og nå har det endelig blitt realisert.

Du finner parkeringsplasser og skilt langs Heianveien, rett ved krysset inn til golfbanen.

