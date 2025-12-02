Dato: av

Gladnyhet for veldig mange: – Kjører i gang i år igjen

UNGJENTE MED VETERANTRAKTOR : Isabel Gran fra Høyjord fikk seg en luftig ferd på sin Massey Ferguson 35X fra 1963. Uten tak og sittende i friluft hadde hun kompensert med fire lag med klær. Traktoren kjøpte 19-åringen for sju år siden, som 12-åring, og den har hun pussa opp sjøl – overhaling av motor, ny maling og nye merker. Et klenodium av en veterantraktor hun aldri kommer til å kvitte seg med, forteller Isabel til ReAvisa. – Blir det juletraktor-tog igjen til neste år, kommer jeg med denne igjen, lova Isabel i prat med ReAvisa i fjor. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

I fjor var første gang, og med andre året på rad i år er det vel å regne som en tradisjon: Juletraktor-tog i Re.

Det er noen spørsmål lokalavisa får flere av enn andre. Ett av dem som gjentar seg ofte er: Blir det noe juletraktor-tog i år, som det var i fjor?

Og nå kan vi dele nyheten om at: Ja, det blir det.

Se juletraktor-toget gjennom Re i fjor:

Det er Re bygdeungdomslag som står bak, i år som i fjor. Datoen er den samme som i fjor, 17. desember – det er en onsdag i år. Oppmøtested blir også det samme: Hotvedt gård ved Svinevoll klokka 17.30 med avgang klokka 18.00.

– Det er viktig at de som skal kjøre kommer i god tid før vi kjører sånn at vi får gitt ut noen viktige opplysninger først, forteller Jakob Revaa, nestleder i Re bygdeungdomslag.

– Det vil bli servering til alle som har kjørt på parkeringa til Europris når vi er ferdig.

– Egentlig helt likt som i fjor

EI LANG, LANG REKKE: Traktortoget i fjor telte et sted mellom 70 og 80 traktorer totalt som var med på hele eller deler av ruta rundt om i bygda vår. Det var første gang dette ble arrangert i bygda vår. Her finner du mange flere bilder fra fjorårets juletraktor-tog. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Jakob forteller at alt egentlig blir helt likt som i fjor. Invitasjon er sendt ut fra Re BU til alle bondelagene i Re, og langs ruta vil det helt sikkert være mange, mange skuelystne som får god landlig julestemning.

Her ser du årets rute for juletraktor-toget med destinasjon Revetal, som i fjor:

Mye mer om jula i Re finner du i desember-avisa.

