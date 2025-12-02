Gladnyhet for veldig mange: – Kjører i gang i år igjen

I fjor var første gang, og med andre året på rad i år er det vel å regne som en tradisjon: Juletraktor-tog i Re.

Det er noen spørsmål lokalavisa får flere av enn andre. Ett av dem som gjentar seg ofte er: Blir det noe juletraktor-tog i år, som det var i fjor?

Og nå kan vi dele nyheten om at: Ja, det blir det.

Det er Re bygdeungdomslag som står bak, i år som i fjor. Datoen er den samme som i fjor, 17. desember – det er en onsdag i år. Oppmøtested blir også det samme: Hotvedt gård ved Svinevoll klokka 17.30 med avgang klokka 18.00.

– Det er viktig at de som skal kjøre kommer i god tid før vi kjører sånn at vi får gitt ut noen viktige opplysninger først, forteller Jakob Revaa, nestleder i Re bygdeungdomslag.

– Det vil bli servering til alle som har kjørt på parkeringa til Europris når vi er ferdig.

– Egentlig helt likt som i fjor

Jakob forteller at alt egentlig blir helt likt som i fjor. Invitasjon er sendt ut fra Re BU til alle bondelagene i Re, og langs ruta vil det helt sikkert være mange, mange skuelystne som får god landlig julestemning.

Her ser du årets rute for juletraktor-toget med destinasjon Revetal, som i fjor:

Mye mer om jula i Re finner du i desember-avisa. Sjekk hvor du finner avisa overalt i Re og omegn, eller les papiravisa på nettavisa – gratis. Og her kan du lese avisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.