Leder: En ungdommelig stolthet for bygda

Re bygdeungdomslag, hør her: Dere er gode som gull og vi digger dere!

En ide, og et spørsmål om lokalavisa kan være med å dele ideen. Og så ruta. Så baller det på seg og det blir som det bare kan bli her i bygda vår:

En stor suksess. Fra Re-ungdom, til Re-bygda. Som en fantastisk fin førjulsgave som blir satt svært stor pris på.

– Rørende

For det var ikke bare ei lang, lang rekke med traktorer. Det var et «statement», på godt norsk: «Vi er Re, og vi er stolte av det».

Ei jente langs ruta forteller at hun ble rørt. Flere skriver det samme i kommentarfeltet til ReAvisa-saken om traktorjuletoget.

Det er noe med at ungdom får lov til å være som de er og være stolt av det.

Bygda og bønder

Re-daktøren har kolleger i andre lokalaviser i andre landlige deler av landet vårt, der ungdom i traktor og arbeidstøy kan bli skvisa ut og til og med kan bli mobba.

Det er visst ikke kult, noen steder, å være sånn. Jeg har til og med hørt rykter om at det kan skje i bygder ganske nærme Re.

Men her, i bygda vår, er ungdommen vår stolte av å være fra bygda.

I ekstase

Dette er ikke noe Re-daktøren lirer av seg i ekstase over ungdommelig tiltak og gjennomføringsevne for å skape landlig julestemning for oss alle.

Joda, jeg er i ekstase, det stemmer nok, men jeg er ikke aleine om å være begeistra for bygdeungdommen. Ei hel bygd hyller bygdeungdomslaget i Re.

Kommentarfeltene fylles nå opp med gode ord, så til de grader vel fortjent:

– Magisk

«Dette var en innertier! Første gang julestemningen meldte seg for i år, og flere sa rett og slett at de ble litt rørt av toget. Håper virkelig dette blir fast tradisjon. All ære til arrangørene», skriver Bengt Kenneth Ivarsson fra Våle.

«Håper dette kan bli en førjulstradisjon, for dette var kjempegøy!, skriver Anne Grethe Andersen fra Revetal. «Helt fantastisk flott», skriver Mona Rosenborg Jørgensborg fra Våle.

«Tusen takk til dere alle i traktorene som gjorde en helt magisk stemningsopplevelse, det var helt fantastisk og håper dette blir en tradisjon», skriver Marianne Øien.

Størst og best

«Sååå bra jobba Re bygdeungdomslag», skriver Ingeborg Knutsen. Og det stiller vi oss bak. Dette var mye mer enn «bare» et traktorjuletog. Og Re BU er mer enn «bare» ei lokalforening.

Re har nå BU-lokallaget med flest medlemmer i hele Vestfold og Telemark. De arrangerer BU-fester, spill- og kvisskvelder, kaffislaberas, dansekurs og dansekvelder, med mye, mye mer.

Og nå sist, før traktorjuletoget, en julebakst-kveld sammen med Ramnes bygdekvinnelag og Re Røde Kors sin Internasjonale møteplass, det skjedde forrige uke.

Noen ganger tar det litt av

Det viktigste er tross alt alle hverdagene, alle de møteplassene foreningene i Re sørger for å holde i gang, javnt og trutt. Men noen ganger tar det litt av – som med traktorjuletoget.

Denne ideen ble lagt merke til langt utafor vår egen bygd, det ser vi av spredningen av ReAvisa-sakene og videoen av traktorjuletoget.

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag skriver på sin Facebook-side at de er helt målløse over hvor mange som stilte opp.

Lokalavisa sprer ordet

«Vi setter også stor pris på ReAvisa for å dekke saken, da dette utvilsomt bidro til at så mange møtte opp», skriver Vestfold og Telemark BU.

Det er så moro å ha det som jobb å spre ordet og kunne være med på å bidra til sånne ting som dette.

Det er en takknemlig jobb å jobbe med ei lokalavis på et sted som Re.

Ungdommelig stolthet for bygda

Mye er best og prisvinnende og bra her i Re, der næringslivet håver inn priser og utmerkelser, men jaggu har vi ikke muligens de beste bygdeungdommene, også.

Dere sørger for en ungdommelig stolthet for bygda som betyr så mye, så tusen takk Re bygdeungdomslag:

Dere kan være veldig, veldig, VELDIG stolte. Den ekstra gode julestemninga kan vi takke dere for. God jul!

