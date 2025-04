Klar for siste knockout-runde: – Bare å slå seg løs

Denne fredagen kan du heie fram Re-jenta på TV-skjermen igjen – og hun lover å slippe seg løs i en sang som betyr mye for henne.

Akkurat som i blind audition, som Oda Jonetta Brenna Joberg (23) fra Re gikk videre fra, er hun også sist ut i denne tredje knockout-runden som venter fredag 25. april 2025.

Alle mentorene snudde seg i blinds, så gikk hun videre fra duell, og nå er det knockout som det siste før eventuell direktesending som det neste i årets The Voice på TV2.

Får fritt spillerom

– Jeg har gleda meg lenge til denne runden, fordi jeg nå har fått fritt spillerom til å gjøre sangen mer til min egen, forteller Oda Jonetta til ReAvisa. – Jeg spurte Yosef, og fikk klar beskjed på at her er det bare å slå seg løs.

Etter at alle som en snudde seg på blind audition, valgte Re-jenta Yosef som mentor. Han har også valgt henne videre fra duell, og nå er det klart for knockout i beste sendetid førstkommende fredag:

Re-jenta merker at mange heier på henne, her i hjembygda. – Det er så utrolig hyggelig når folk stopper opp på Re-torvet for å snakke, det betyr så utrolig mye.

