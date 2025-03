Oda Jonetta gikk videre i The Voice – igjen: – Nå ser du helt sjokkert ut?

Programlederen sliter nesten med å få kontakt med Re-jenta når hun får beskjeden om at hun er videre i The Voice. Nå venter knock-out-runder, etter kveldens fantastiske prestasjon.

Først gikk Re-jenta Oda Jonetta Joberg Horn (23) videre fra blind audition med god margin, samtlige mentorer ville ha henne på laget sitt. – For en deilig lyd, var det første de sa da Oda Jonetta begynte å synge.

Etter å ha snudd seg alle som en, nærmest sloss de fire mentorene Gabrielle Leithaug, Eva Weel Skram, Espen Lind og Yosef Wolde-Mariam om å få Re-jenta på laget sitt.

– Det må bare bli deg

Valget falt på Yosef Wolde-Mariam som så i neste runde skulle sende sitt lag ut i dueller, to og to. Oda Jonetta ble teama opp med Myriam Picot, og de to sang så vakkert at det er vanskelig å finne de rette ordene.

– Dere er to så forskjellige stemmer, som likevel klarer å tune dere inn på hverandre på en så fantastisk måte, sier mentor Yosef Wolde-Mariam.

Som så må velge en av dem: – Oda Jonetta, du er så stødig. Det må bare bli deg.

Klar for tredje runde

– Nå ser du sjokkert ut?, sier programleder Siri N. Avlesen-Østli, som nærmest må dra Oda Jonetta ut av bobla og tilbake til virkeligheten, på scenen, foran et jublende publikum.

Til ReAvisa sier Oda Jonetta: – Om jeg var sjokkert, ja! Følte ikke jeg fikk vist meg fram helt i sangen, for duellen handla mer om formidling. Yosef var midt i et resonnement da han sa Oda, så jeg skjønte ikke at det betydde at han valgte meg.

– Det er derfor Siri, programleder, måtte fortelle det til meg, sier Oda Jonetta og ler. – Men ja, så sykt koselig melding å få. Men hadde ikke forventa å komme videre, nei.

Klar for konsert her hjemme i Re

Nå er Re-jenta videre til tredje runde i sangkonkurransen på fredagskveldene på TV2, etter blind audition og dueller blir det knock-out-runder. Det vites ikke nå når Oda Jonetta skal på TV-skjermen igjen, men lokalavisa vil varsle om det så snart vi veit.

Vil du høre Oda Jonetta i konsert her hjemme, så har du muligheten i en Vårkonsert sammen med kantor Truls Gran på piano i Ramnes kirke klokka 19.00 torsdag 10. april 2025.

– Vi spiller eldre og nyere sanger, og håper dere vil dele kvelden med oss, forteller Oda Jonetta til ReAvisa.

