Revetalhagen: Dyrkekurs starter denne torsdagen

Kjenner du vårsola varmer deg opp fra vinterdvalen? Da er det på tide å sjekke ut hva som skjer her utover våren.

Her kommer litt oppdatering på hva som skjer i Revetalhagen, forteller Siw Karence Henriksen, frivillig kommunikasjonskoordinator for Revetalhagen, på spørsmål fra lokalavisa:

– Torsdag 20. mars blir det dyrkekurs, der du kan lære mer om blant annet beredskapshage, som jo er i vinden nå. Hva er lurt å dyrke i en beredskapshage? Hvilke vekster, hvordan inndeling, og i hvilke mengder? Dette er åpent og gratis for alle.

Noen ledige parseller

– Onsdager i mars blir det også mulighet for å lære mer om permakultur av Camille Cima. Det er forresten noen flere ledige parseller i Revetalhagen, dersom flere ønsker å dyrke.

Hver torsdag ettermiddag fra april blir det tilgjengelig gratis veiledning, om noen trenger hjelp til å sette i gang å dyrke sjøl.

Det er åpent hus hver onsdag og torsdag, fra klokka 12.00 til 16.00.

100 kroner for medlemskap

Da står alle fritt til å sitte å gjøre sine hobbyer eller bare slå av en prat. Det blir satt fram lunsj, te og kaffe, hvor man kan velge om man vil vippse et valgfritt beløp. Prinsippet er at det skal være åpent og tilgjengelig for alle å komme, uansett økonomi.

Målet er at det skal være åpent for alle, alle dager. Foreløpig er det åpent onsdager og torsdager, mens uteområdene er tilgjengelige og åpent for alle hver dag hele året.

– Det oppfordres til at alle som bruker uteområdet og området generelt blir medlemmer av Revetalhagen. Det koster 100 kroner i året og kan vippses til 85 71 66.

Overnatting i Låhnehuset

I tillegg til dette er det flere som benytter seg av huset, etter avtale. Det er foreløpig både en skoleklasse og en barselgruppe som benytter seg av dette tilbudet. Bare ta kontakt om noen ønsker en egen avtale, forteller Siw.

Og nå kan man, for første gang i bygdebyen vår, leie et rom for natta: Låhnehuset er nå til utlån, også for overnatting.

Du kan også booke et møterom eller stua til eksempelvis konfirmasjon eller dåp.

4.300 timer frivillig arbeid

– Det er også muligheter for å booke hele huset, enkelte dager. Det er flere som allerede har benyttet seg av utleie-mulighetene, forteller Siw til lokalavisa.

Det blir søkt om flere midler og det er flere søknader inne, og håpet er å kunne realisere flere prosjekter dette året.

Revetalhagen har flere titalls frivillige, og i fjor ble det lagt ned cirka 4.300 timers arbeid fra frivillige.

Vaktmestergruppe

Flere frivillige ønskes velkommen, som kan sette i gang forskjellige aktiviteter – for eksempel en gågruppe, pizzakvelder, spillkvelder, her er det bare fantasien som setter grenser, forteller Siw.

– Det er også ønskelig med flere frivillige til ei vaktmestergruppe, som kan hjelpe til med å måke, strø og/eller vaske. Bare ta kontakt om det kan være av interesse.

Revetalhagen har fått egen mail post@revetalhagen.no og eget telefonnummer 48 15 72 85. Det er her man kan booke eller stille spørsmål.

Frivillighetens hus

– Etter hvert skal man også kunne booke utleie, parsell og stille spørsmål på en egen hjemmeside, som vi håper ferdigstilles til sommeren. I starten av hver måned legger vi ut på Facebook og Instagram en kalender over hva som skjer i inneværende måned.

I tillegg til sosiale medier og ei nettside på gang, blir det også hengt opp fysiske kalendere rundt om i Re, som for eksempel på Re-torvet, for dem som ikke er digitale, forteller Siw til ReAvisa. Også er det jo å følge med i lokalavisa, da.

Mer om historien bak dette huset for frivilligheten i Re, midt i bygdebyen vår på Revetal, kan du lese i ReAvisa-arkivet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.