Åpen dør til årsmøte: – Håper vi kan se framover

– Uansett hvem som tar dette videre, så håper vi det blir bra. Det er blitt lagt ned så mye jobb av så mange, men den siste tida har alt blitt overskygga av konflikter.

Taket er tett og kjøkkenet er nytt. Kulturhuset Elverhøy er fylt med aktiviteter, hele uka lang, og det enten leies ut til fest og feiring i helger eller brukes av bygdeungdomslaget eller til egne swingkurs og dansekvelder i regi av Kulturhuset Elverhøy.

Det er 11 år siden det ble invitert til avviklingsmøte for Elverhøy, det var like etter at lokalet ble feira for sine 100 år som forsamlingslokale i bygda. Forslaget var å selge huset, siden det ikke var midler eller folk til å vedlikeholde og ingen aktivitet, skreiv ReAvisa den gang.

En fantastisk snuoperasjon

Da samla bygdefolket seg, en snuoperasjon ble satt i gang: Folk, foreninger og firmaer i Re gikk sammen for å beholde Elverhøy. Foreninga Kulturhuset Elverhøy ble etablert, det er blitt sponsa og søkt og innvilga millioner av kroner, og det gamle huset framstår nå som nytt.

Det er lys i vinduene hver dag, på dagtid er det leieinntekter fra skoleundervisning. På kveldstid er bandøvinger mandager, korøving med Vå-Ra-koret tirsdager, «kulturgryta» med mekking i garasjen og musikk i huset på onsdager, og torsdager er det igjen bandøvinger.

Fredag og lørdag er det utleie til arrangement, selskaper og fest, eller det arrangeres swingkurs for ungdom. Hver tredje søndag i måneden er det fast swingkveld for de som har vært på kurs.

Konflikter står i veien for dugnadsgleden

Eksempelvis forrige helg hadde Re bygdeungdomslag lokalet hele helga, med kurs og tevlinger på Ramnes skole og Elverhøy, med påfølgende bankett og fest på Elverhøy.

Og sist helg var lokalet utleid til fest lørdag kveld, med swingkurs på dagtid både lørdag og søndag og dansekveld på søndagskvelden.

Alle som har et hjerte for Kulturhuset Elverhøy vil at huset skal brukes. Det er nok alle enige om.

Men i det siste har likevel konflikter kommet i veien for dugnadsgleden.

Konfliktnivået har snudd alt på hue

Helt siden snuoperasjonen starta, etter ReAvisa-forsida om nedleggelse i mars-avisa for 11 år siden, har det vært arrangert Nyttårskonsert på Kulturhuset Elverhøy. Den ble avlyst i år, for første gang.

– Det har tatt så mye tid og krefter, at vi hadde ikke annet valg enn å avlyse. Det er snakk om frivillig dugnadsinnsats, der vi alltid har hjelpa hverandre og heia på hverandre her på huset.

Det forteller kultur-ildsjel Frank Wedde, som har hatt ansvaret for Nyttårskonsertene i en årrekke, i tillegg til mye annet ungdoms- og kulturarbeid.

– Konfliktnivået den siste tida har snudd dette på hue, men nå håper vi at vi kan legge det bak oss og se framover, sier avtroppende leder Knut Høydal.

Trer ut av sin rolle

Klokka 19.00 torsdag 27. mars 2025 er det kalt inn til årsmøte på Kulturhuset Elverhøy. Dette er en god anledning til å legge alt bak seg og se framover, mener Knut Høydal.

Han trer ut av sin rolle, med ny leder innstilt av valgkomiteen. – Uansett hvem som tar dette videre, så håper vi det blir bra. Det skjer så mye fint i og rundt dette huset. Det vil vi fortelle noe om på årsmøtet.

Det kan også komme benkeforslag. Anders Bøhle sitter i valgkomiteen. Han forteller at flere er skeptisk til å ta på seg roller etter flere Facebook-innlegg den siste tida om konfliktene på Elverhøy.

Valgkomiteens forslag er klart, med Lars Jensen foreslått som ny leder. Han er aktiv i ungdomsarbeid og en viktig ressurs på huset, han var også ildsjelen bak «Elverhøy-uka«, blant annet.

Varsla innspill til vedtektsendringer

Årsmøtet vil være åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer – bare medlemmer har stemmerett, men alle som er interessert i livet på Kulturhuset Elverhøy er hjertelig velkomne som observatører, heter det i innkallinga.

Kvelden blir tredelt: Første del vil dreie seg om en kort historikk om de 11 åra som har gått med Kulturhuset Elverhøy og hva som skjer på huset nå. Det blir også mulighet til omvisning i huset og garasjen for de som ønsker det.

Del to blir årsmøte, der det er varsla innspill til forandringer og kommentarer, avstemninger og vanlige årsmøtesaker. Saksliste er tilgjengelig på Kulturhuset Elverhøy sin Facebook-side (ekstern lenke).

Siste og tredje del blir kveldsmat, slik det alltid gjøres på Elverhøy: Brød og pålegg, diskusjoner og god prat, der alle frammøtte gjerne er deltakere.

Har trua på bygdeungdommen

– Vi håper ballen legges død med dette årsmøtet. At ungdommen og bygdefolket kan bruke dette huset: Et kulturhus og et forsamlingslokale, sier Knut Høydal. Han har, som alltid, trua på ungdommen:

– Flere fra Re bygdeungdomslag er med i styret i dag, og flere er også innstilt til nytt styre av valgkomiteen. Nå håper vi nye, yngre krefter kan ta over.

– Det er ikke ungdommen som legger opp til konflikter her, tvert om, sier Frank Wedde, som også håper at de yngre kreftene slipper til.

Anders Bøhle i valgkomiteen er innom for å fikse en oppvaskmaskin som fusker. – Jeg fokuserer på å holde huset i gang. Ikke krangle.

Bygdefolket er invitert til årsmøte

Bygdefolket er invitert til å komme til et åpent årsmøte, for alle som har en interesse for det gamle huset som har vært et viktig forsamlingslokale i Re gjennom 111 år.

Har du ikke fått med deg hva konflikten er, så er det varsla at dette vil bli tatt opp på årsmøte. Avtroppende styreleder Knut Høydal har resten av det sittende styret med seg på at:

– Et åpent årsmøte er den rette arenaen å svare opp dette på, forhåpentligvis får vi lufta ut på en ordentlig måte og kommet oss videre, se framover – og legge dette bak oss.

Årsmøtet er på Kulturhuset Elverhøy fra klokka 19.00 torsdag 27. mars 2025.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.