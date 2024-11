Tidenes talentshow på Elverhøy – se ReAvisa-bildene

Hvorfor bruke en liten formue på å se de store stjernene i by’n, når vi har noe mye bedre her, rett borti gata, i vår egen bygd?

Unge talenter som trosser sine altoverskyggende nerver, for å vise fram lidenskapen sin – ingenting slår det. I bånn av denne saken ser du bilder fra samtlige innslag på scenen i kveld, der alle imponerte stort fra første til siste strofe.

For i kveld fikk vi unge talenter på løpende bånd, en imponerende rekke med formidlertrang som ble utløst til stormende applaus og full jubel.

Alt på stell, fra A til Å

Rundt hundre hadde finni veien til Kulturhuset Elverhøy i dag søndag 17. november 2024. Det var fullt trøkk fra første til siste opptreden, med totalt 25 artister på scenen. De kom fra alle kanter av Tønsberg-regionen, flesteparten fra Re.

Blant alle som skulle synge og spille denne kvelden, prata lokalavisa med to av dem før det store showet i kveld, les mer om det her. Bak scenen hadde Nikoline Sivertsen fra Nøtterøy meldt seg til en viktig jobb: Hun sørga for å få artistene inn og ut av scenen og tok alle organisatoriske oppgaver på strak arm.

Nikoline har erfaring med den samme jobben på Ungdommens kulturmønstring (UKM), og det er helt tydelig at en så stødig innsats i kulissene gjør alle på scenen enda tryggere på det de skal gjøre.

Her var alt på stell fra A til Å, fantastisk gjennomført av Kulturhuset Elverhøy, Ung i Tønsberg, Kulturskolen, Frank Wedde og Tom Hansen, og alle de gode hjelperne deres.

Se bilder fra Talentshow på Kulturhuset Elverhøy:

OBS: Alle navn i denne saken er skrivi tilsvarende som i programmet til showet. Si gjerne i fra dersom noe skulle være feil så retter vi opp: Post@ReAvisa.no.

