Maja og Hillevi klare for konsert: – Blir glad av å synge

11-åringene har stått på scener og syngi halve livet sitt allerede: – Vi øver og øver og får jo en mestringsfølelse når vi blir bare bedre og bedre. Å synge er det beste som finns!

Alle små og store scener i bygda vår er viktige, der de åpnes opp for unge talenter gjennom generasjoner. Mange må kanskje stå på barnerommet og drømme på andre kanter av landet, men ikke her i Re.

Det er Hillevi Vettestad Olsen (11) og Maja Larssen Østlie (11) to gode eksempler på – de har syngi på mange scener i snart halve livet sitt, allerede.

– Visste det med en gang

De ramser opp: Låven på Rockstream-festivalen, talentkvelder på Revetal gamle stasjon, nyttårskonsertene på Kulturhuset Elverhøy, talentkonsert på Tønsberg torv tidligere i høst.

Hillevi synger også i Tønsberg domkirkes jentekor, der var der hun sang første gang foran publikum som 5-åring. Maja sang også foran et publikum første gang som 5-åring, det var på Revetal gamle stasjon.

– Vi visste vel begge to med en gang der og da, at dette var noe for oss, forteller jentene til ReAvisa.

– Nerver er bare bra

– Vi blir veldig glade av å synge, det er jo morsomt å synge i seg sjøl. Ekstra morsomt er det å få til det du vil få til, foran publikum. Vi øver og øver og får jo en mestringsfølelse når vi blir bare bedre og bedre.

Jentene mener vi er heldige her i bygda med så mange scener for unge talenter. Nå gru-gleder de seg til Talentshow på Kulturhuset Elverhøy førstkommende søndag 17. november 2024:

De vil begge være tidlig ute, helst aller først, – for da er vi ferdig med det, forteller jentene. Det er alltid noen nerver, men det skjerper innsatsen, heldigvis.

Terper på detaljer

– Vi blir skikkelig fokusert, det blir bare det du tenker på og ingenting annet, forteller Hillevi og Maja, som skal synge en sang hver. Det terpes på detaljer i framføringa nå like før.

Lokalavisa møtte dem på Ramnes skole uka før konsert-søndagen. 11-åringene vil være to av oppunder tjue innslag på Kulturhuset Elverhøy-scenen.

Konsertstart er klokka 16.00 søndag 17. november 2024, les mer om Talentshowet her.

Enda en konsert

Arrangører for Talentshowet på Kulturhuset Elverhøy er Ung i Tønsberg, Kulturskolen og Kulturhuset Elverhøy, ved musikklærerradarparet fra Re Tom Hansen og Frank Wedde.

Det blir også en ny talentkveld på Revetal gamle stasjon fredag 22. november 2024. Der har jentene opptrådd mange ganger før, og der skal de synge igjen sammen med mange flere barn og ungdom fra bygda vår.

Ildsjel for Unge talenter på Stasjon er Thor Morten Hansen, som også er lærer på Ramnes skole: – De er så ivrige, det er morsomt å se, forteller han til ReAvisa.

