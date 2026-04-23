MC-ungdom får et trygt sted å kjøre – starter til helga

– Ungdommen vil ha et sted å være, et fellesskap – og en mulighet til å kjøre på bane. Nå har vi klart å få det til.

I den ferske papiravisa kunne du først lese om et nytt tilbud for barn og ungdom som nå er på vei i regi av NAF MC Vestfold. Med satsingen READY2RIDE ønsker de å gi unge motorsykkelinteresserte en trygg arena for både læring og mestring – og kjøreglede.

– Vi ønsker å finne ut hva ungdom faktisk savner, forteller leder Siv M. Kristoffersen (61). – Det de sier er ganske tydelig: De vil ha et sted å være, et fellesskap – og en mulighet til å kjøre på bane. Nå har vi klart å få det til.

Starter opp nå i april

Planen er å komme i gang så raskt som mulig. Allerede i slutten av april blir det aktivitet på banen ved gokart-banen på Håsken i Andebu, i forbindelse med et større motorsportarrangement fra 24. til 26. april 2026.

– Da blir det satt av eget område for tohjulinger hele helga. Vi håper mange tar turen opp for å se og prøve, sier Siv.

Dette området er drifting- og endurobanen på Håsken, rett bak gokartbanen, forklarer hun.

Kjøring på bane – ikke på vei

Treningsopplegget vil starte opp kort tid etter, med faste samlinger. – Vi satser på én gang i uka, mest sannsynlig fredager fra klokka 17.00 til 20.00. Etter hvert kan det også bli aktuelt med to dager i uka, delt inn etter nivå.

Tilbudet vil være på Håsken, der deltakerne kan velge mellom å kjøre på asfalt eller grus. – Det finnes nesten ikke steder igjen der ungdom kan kjøre lovlig og ha det gøy på to hjul. Da blir det fort til at noen tester grenser ute på veien. Det vil vi gjøre noe med.

Samtidig åpner banen for noe man ellers ikke har mulighet til: – På banen er det lov å teste grenser. Der kan du øve på ting du aldri skal gjøre i trafikken, som wheelies og triksing. Det er en viktig del av det å lære kontroll.

Tilbud for alle nivåer

Tilbudet er åpent for alle – både nybegynnere og de med erfaring. Barn fra 5 til 12 år kan delta sammen med foresatte. Ungdom fra 13 til 19 år kan delta selvstendig. Tilbudet er i praksis åpent for alle som ønsker.

– Her kan man lære alt fra grunnleggende kontroll som bremsing og svingteknikk til mer avansert kjøring. Det viktigste er at man blir trygg på sykkelen sin, understreker Siv.

Det er lagt opp til at tilbudet skal være tilgjengelig for flest mulig med lav treningsavgift og eventuelt årsavgift. – Vi ønsker ikke at pris skal være en hindring. Det vil være mulig å låne noe utstyr, og det er også mulig å låne MC for å prøve.

Vil skape et trygt miljø

– Vi vil at ungdommene skal bli tryggere – både på banen og i trafikken. De skal lære hva som er lov der oppe, og hva som ikke hører hjemme ute på veiene.

Samtidig handler det også om det sosiale. – Dette skal bli et samlingspunkt. Et sted hvor ungdom kan møtes, ha det gøy og utvikle seg sammen.

Alle foreldre er også velkommen for å se på.

Har virkelig trua på dette

Oppstart annonseres fortløpende på klubbens sosiale medier (ekstern lenke til Facebook-siden). Siv M. Kristoffersen og NAF MC Vestfold kan nås på epost nafmcvestfold@naf.no.

– Vi håper mange tar turen opp allerede nå i april. Dette er et tilbud vi virkelig har trua på.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa, april 2026.

