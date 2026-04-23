Stenger veien i to uker på grunn av rassikring

Veien vil være stengt bare på dagtid, opplyser veimyndigheten i Vestfold fylkeskommune.

Arbeidsområdet vil ha vakter på stedet som kan ledsage myke trafikanter forbi arbeidsstedet. Kollektivtransport vil også kunne passere mens arbeidet pågår, informerer Rolf Marthinsen, kommunikasjonsrådgiver for samferdsel i Vestfold fylkeskommune.

Det er på fylkesvei 312 sør for Vivestad skal det utføres pigging i fjellveggen for å sikre veien mot ytterligere ras. På grunn av støy fra maskinene vil arbeidet foregå på dagtid.

Varighet på ett par ukers tid

Arbeidet starter mandag 27. april 2026 og skal vare i to uker. Entreprenøren vil jobbe på stedet mandag til torsdag i tidsrommet fra klokka 08.30 til 14.30.

Veien vil være åpen på kvelder, netter og i helgene fredag til søndag. Omkjøring vil bli skilta via fylkesvei 306, fylkesvei 35 Bispeveien og fylkesvei 32.

Det er allerede innsnevret til ett felt og lysregulering på stedet i dag. Snart stenges veien helt.

