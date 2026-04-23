Marta gir ut sin egen musikk: – Kan ikke leve uten

Opptak på telefonen og notater på papir er blitt til musikk som nå slippes ut. For 36-åringen er dette en lidenskap. Du kan lese mer om MartaFe i den ferske ReAvisa.

Marta Federowicz (36) fra Valleåsen har hatt musikk som en naturlig del av livet sitt helt fra barndommen. Hun vokste opp i en musikalsk familie; søsteren er utdannet sanger i Polen, moren og bestemoren sang i kor, og oldefaren var en multiinstrumentalist som spilte til han var nesten 100 år.

Musikken har fulgt Marta gjennom hele livet, og hun har både syngi, spilt gitar og dansa i flere år. Nå har opptak på telefonen og notater blitt til musikk som strømmes på blant annet Spotify. Kort tid etter første singelslipp har hun passert tusen lyttere og mange flere streams.

Mange musikk-ideer

– Musikk har alltid vært en stor del av livet mitt. Jeg har drivi med alt mulig, fra kor og bryllupssang til band, forteller hun i den ferske papiravisa. Marta elsker det lokale musikkmiljøet i Re. Det er en stor inspirasjonskilde.

Hver siste onsdag i måneden er det jam med mange musikere i bygda vår i Revetalhagen, et samlingspunkt der kulturfolk kan møtes, spille sammen og bli kjent.

Sjøl om hun bare har bodd i her i to år, har hun blitt godt kjent med lokalmiljøet og opplever at det er mange talentfulle musikere i bygda.

Lokale musikkfolk har hjelpa henne med å få musikken spilt inn og gitt ut. Les mer om det i papiravisa.

Kunne aldri levd uten

– Musikk er terapi for meg og gir meg glede i hverdagen. Jeg kunne ikke levd uten det. Nå føler jeg at jeg endelig kan realisere drømmen om å spille inn egne låter og etter hvert et helt album.

Les mer om Marta Federowicz med artistnavnet MartaFe i den ferske ReAvisa på papir, du finner avisa over alt i Re og omegn og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Her finner du MartaFe på Spotify, der hun har sleppi en singel foreløpig (ekstern lenke).

