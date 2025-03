Tilbake i 4. divisjon: – Håper dere støtter oss i valget

Da muligheten kom, ble den tatt med begge henda, og Re FK er klar for en skikkelig utfordring denne sesongen.

– Re fotballklubb har takka ja til å overta plassen i 4. divisjon herrer etter at Halsen trakk seg. Avgjørelsen er foretatt etter en god diskusjon innad i klubben hvor vi i fellesskap landet på at vi ønsker å gripe muligheten og gyve løs på en ny sesong i 4. divisjon, skriver Re FK på sine nettsider (ekstern lenke).

Valget var å gjøre det antatt bedre i 5. divisjon eller ta utfordringa det er å kjempe en ny sesong i 4. divisjon mot bedre motstand og en antatt tøffere jobb med å sanke poeng. Valget falt på det siste.

Re FK endte dønn sist i fjor

Re FK endte helt på bånn av tabellen i fjor, men lar seg dermed ikke knekke av den grunn. Re FKs A-lag herrer ble stående med 1 seier og 21 tap på sine 22 kamper i 2024-sesongen – i 4. divisjon.

Tor Magnus Darwizzy Wathne ble toppscorer med tre mål i løpet av sesongen, på sine tjue kamper. Også Jonas Maximilian Sonnleitner Rasmussen og Sivert Stein Elgesem noterte seg tjue kamper for Re FK, som de med flest kamper i sesongen.

Re FK melder sjøl på sine nettsider at A-laget herrer har trent godt helt siden januar innendørs i Meny Arena, og har hatt en solid gjeng på trening i stort sett hele oppkjøringa.

Treningskamper siden nyåret

Noen nye fjes, og noen kjente fjes som har kommet tilbake. Årets spiller fra 2023, Frans Engeseth, er tilbake fra militærtjeneste og blir en solid forsterkning. Stian Kvello spilte åtte kamper for B-laget i fjor, og scora fire mål. Han har tidligere scora mål i diverse Østfold-klubber og for Sem IF.

Stian har trent med A-laget i sesongoppkjøringa og er klar for treningskampene som kommer. Espen Næss Lund fortsetter som kjent som hovedtrener, mens Audun Kalleberg har tatt over som assistenttrener.

Neste treningskamp i sesongoppkjøringa er hjemme i Bergsåsen onsdag 26. mars mot Flint 3.

– Håper dere støtter oss i valget

– Sjøl om fjorårets sesong resultatmessig var krevende, var det flere lyspunkter spillemessig. Laget, med en større base med yngre spillere, har lært mye av erfaringene fra forrige sesong, og vi går inn i den kommende sesongen med en styrket spillergruppe og en tro på at vi kan kjempe om langt flere poeng i 2025.

– De yngre spillerne som hospiterte i fjor har fått et år til på baken, samtidig som vi også har fått inn nye krefter i troppen. Dette gir både klubben og spillergruppen tro på at vi kan ta nye steg og prestere bedre i 4. divisjon i år.

– Vi ser fram til en ny sesong og håper at alle våre supportere og støttespillere også støtter oss i valget, skriver Re FK på sine nettsider.

