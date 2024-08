Nye dansekurs på Elverhøy i høst: – Vi ser at ungdommene danser på seg litt ekstra sjøltillit

Frank Wedde frykta han hadde dratt i gang noe som ble helt fiasko – men så feil kunne han ta: Et tjuetalls ungdommer synes det er helt topp at Kulturhuset Elverhøy dro i gang dette. Og de blir gjerne enda flere nå over sommeren.

I den siste papiravisa i fjoråret, og i en nettsak på tampen av fjoråret, lanserte ildsjelene på Kulturhuset Elverhøy en ide: Hva med å starte opp swingkurs for ungdom?

Frank og de andre frivillige bak initiativet lanserte en “kom og finn ut hva det er-kveld”, og han satt spent og venta på ungdommen den første søndagen på nyåret i år.

– Frykta det ble helt fiasko

Det ble nesten for spennende, forteller Frank: – Vi hadde satt klokka 17.00, men det var ingen her kvart på. INGEN! Jeg gjorde meg klar til… ja, jeg veit ikke helt hva, men jeg tenkte: Dette blir full krise.

At det skulle ramle så gjennom, uten en eneste interessert ungdom, det hadde ikke Frank og resten av gjengen sett for seg. Riktignok var det ganske høy gjennomsnittsalder på gjengen som sto bak dette, avbildet i ReAvisa på tampen av fjoråret.

Mange ungdommer leser ReAvisa, det veit vi jo. Det funker å få budskapet delt i denne blekka. Men for å være på den sikre sida så hang de opp lapper på ungdomsskolen. Og ikke minst: De fridde til foreldre- og besteforeldregenerasjonen i ReAvisa-oppslaget, for å nå fram til ungdommen.

Fulle kurs og fulle dansegulv

Og jammen sku’ du ikke sett at ungdommen hadde fått det med seg, enten det var på den ene eller den andre måten: – Klokka tikka mot 17.00 og jeg sank bare lenger og lenger ned mellom sofaputene her, forteller Frank og ler.

For det skulle kjapt snu seg fra fortvilelse til forfjamselse over hvor mange som kom – til slutt: – Rett før klokka slo 17.00 så kom det noen, så enda noen til, og så enda flere.

– På veldig kort tid var vi blitt hvert fall tredve ungdommer som ville prøve seg på dansegulvet. Av disse har rundt tjue kursdeltakere vært med videre på kurs gjennom våren.

Nye kurs nå over sommeren

– Vi ser nå at det passa best for de fleste i helger, som da vi hadde oppstart-kveld på en søndag. Kursene ble lagt til ukedager denne våren, og da har mange mye annet på planen. Så fra høsten av vil vi ha kurs i helger så flere har anledning til å bli med, forteller Frank.

Gjennom våren har det vært dans og latter på Elverhøy, med både kurskvelder og dansefester. Disse dansefestene er hovedsakelig for ungdommene som har gått på kurs, men det er også fritt fram å ta med seg venner og kjente – og det har kursdeltakerne gjort.

– Siste dansefesten her før sommeren, da var det veldig mange her, forteller Frank, som skryter veldig av kurslederne Toril Lorentsen (68) og Peder Lorentsen (69).

– Utrolig artig å se så stor danseglede

– Dissa instruktørene våre, altså….. Da kommer de med kake og setter ut stoler og rigger te’. De er så dyktige på å lære bort, men også så fantastiske folk!

Sjøl sier kurslederne at det er veldig stas å få henge med ungdommen og lære bort det de liker så godt sjøl: Danse swing.

– Ungdommen viser så stor danseglede, det er utrolig artig å se, forteller Peder. – Åsså tar de det så fort!, skryter Toril.

Danser på seg litt ekstra sjøltillit

– Det er så moro å ha med ungdom å gjørra, de lærer jo alt mye fortere enn oss dinosaurer, sier Toril og Peder. De forteller om god stemning og masse smil. – Vi ser at de danser på seg litt ekstra sjøltillit, det er flott å se.

At de har blitt trygge på dansegulvet, det kan Kirsti Einang (19) og Kasper Gjermundrød (16) bekrefte. – Jeg har aldri vært noe flink til å danse, men nå er jeg mye tryggere, forteller Kirsti som har vært på fester med Re bygdeungdomslag, – og da er det litt flaut å ikke kunne danse swing.

– Jeg har hele tida tenkt at det ser moro ut, så jeg visste hva det var, forteller hun.

– Supert sjekketriks!

Det samme har Kasper tenkt, som har en pappa som er glad i å danse. – For meg har det betydd mye å bli med på dette, forteller Kasper som tar seg sjøl i å innimellom legge inn noen dansetrinn i hverdagen.

– Jeg tenker mer på takt når jeg hører musikk, det gjør jeg nesten hele tida nå, forteller han. Begge ungdommene forteller at det å kunne danse er et supert sjekketriks, når man er så trygg at det er tid for å be opp til dans.

Men det er mer enn bare dans på disse kursene på Elverhøy, det er veldig sosialt, også.

Nye kurs utover høsten

– Jeg kjente nesten ingen av de andre på kurset da vi starta opp, men nå har jeg kontakt med mange av dem så å si hver dag, forteller Kasper.

Instruktørene Toril og Peder forteller at de gjerne tar i mot flere gutter, det har vært en overvekt av jenter på kursene så langt.

Oppstart for nye kurs vil bli over sommeren, i september. Datoer kommer i lokalavisa når de er spikra for nye swing-kurs.

