Nye kurs på Re helsehus nå over sommeren: – Bra for en enda bedre hverdag

Tormod liker å bli kjent med andre – og bli bedre kjent med seg sjøl. Han visste ikke hvor viktig det skulle bli, det kurset for fire år siden. Nå er han med som likeperson på nye kurs.

Kurset “Endringer og mulig-heter – mestringskurs for aldersgruppa 60 – 75 år” arrangeres på Re helsehus for fjerde år på rad, neste kurs starter nå over sommeren, med oppstart i september og tolv samlinger over seks uker.

Tormod Gran (68) var med allerede fra det andre kurset, tilbake i 2020. Og det har han ikke angra på.

Nærma seg pensjonisttilværelsen: – Hva nå?

Han hadde jobba et langt yrkesliv til sjøs, og da det nærma seg å mønstre av for godt satte han en fot i bakken: Hva nå? Han grubla en del på hva som venta ham, noe han tror de aller fleste gjør.

– Så så jeg en sak om dette kurset i avisa, og meldte meg på. Det var egentlig bare det at jeg har et åpent sinn, klar for nye impulser og erfaringer, forteller Tormod.

Da fikk han rare reaksjoner fra folk: – «Sliter du med noe? Er det no’ gæærnt?» – sånne spørsmål. Nei, det er jo ikke det, sier Tormod og ler.

Lettere for damer å bli med på sånt som dette

– Det er mer for at det ikke skal bli noe gæærnt, at et godt liv kan bli enda bedre – at disse overgangene alle opplever i livet kan takles best mulig og bli til noe skikkelig bra.

– Jeg tror, at i sånne settinger som dette, er det enklere for damer å delta. Men dette er i aller høyeste grad for mannfolk, også. Vi lærer å se hva vi gjør riktig, og hva vi kan gjøre bedre – styrker og svakheter.

– Det er jo bare snakk om å få en enda bedre hverdag.

Gratis kurs

– En del av alderdommen er, enten vi liker det eller ikke, å slutte i jobb, kanskje miste noen, kanskje dårligere helse, mange flytter på seg – mange hit til Revetal – da er det fint å lære seg å skape nye bånd.

I dag er Tormod likeperson på nye kurs, for nye deltakere. All teori skjer på Re helsehus. Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, er lærings – og mestringskoordinator Hilde Trandokken i Tønsberg kommune den rette å ta kontakt med på telefon 959 90 330.

Det kommunale kurset er gratis for alle innbyggere i målgruppa innafor storkommunen vår.

