Utvider: – Gleder meg til å ønske nye fjes velkommen

Fra september blir det yoga også på dagtid hos Yoganette i Næringsbygget på Revetal.

– I utgangspunktet blir det to yogatimer dagtid på torsdager, og jeg åpner også opp for å ta oppdrag for bedrifter, sier Jeanette Hanvik fra Høyjord.

Hun starta opp med yoga i lokalene hun leier i Næringsbygget på Revetal i februar i år, og har hatt timer kveldstid mandager og tirsdager fram til nå.

– Gleder meg til å ønske nye fjes velkommen

– Det har vært veldig hyggelig, det er jo så herlige folk på Revetal og omegn!, sier hun entusiastisk. Før har hun drivi yoga-studioet Yoganette hjemme i Høyjord, pluss pop-up-yoga-studio her og der.

Hun lånte også lokaler på Revetal, og det ga såpass mersmak at hun la «hovedkontoret» hit tidligere i år – les mer om det i denne ReAvisa-saken.

Nå utover høsten blir det altså muligheter for flere å bli med på yoga på Revetal, når Jeanette straks utvider tilbudet her i Re.

Yoganette forteller til ReAvisa at hun gleder seg til å ønske nye fjes velkommen.

