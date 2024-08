Leserinnlegg: Tønsberg – der gamle og sjuke gråter

Nå skal det kuttes i eldreomsorgen. I tilbudet til de som trenger heldøgns omsorg og pleie. De som trenger kommunen aller mest.

Jeg var kommunepolitiker i Re og Tønsberg fram til høsten 2023. Mitt inntrykk var at kommunen var i god stand, men at man måtte styre økonomien varsomt.

Likevel så man seg i stand til å vedta og bygge nytt helsehus på Hogsnes, vedta at vi skal skifte ut dagens forfalne svømmehall med en helt ny, at man skal bygge et etterlengta ungdomshus på Revetal, ha et prosjekt for økt bemanning i barnehagene (som har vært en suksess!) med mye mer.

Nå har pipa fått en helt annen låt. Visstnok er det skatteinntektene som svikter (?). Det må være et tankekors, all den tid flertallet av politikere er livredde for å innføre en moderat eiendomsskatt, som ville kunne gi vesentlige inntekter til erstatning for de tapte?

Tønsberg har mange innbyggere med gode inntekter. Det er bare å se på boligstandarden, på bilparken, på båtene i havna og andre steder. Men å skulle få dem (oss) til å ofre noen skarve tusenlapper i året så de mest trengende kan få en trygg og verdig alderdom og omsorg, det er visst å forlange for mye..

At kommunen eventuelt har høyere dekningsgrad for døgnbemanna omsorgsplasser enn nabokommunene er ikke noe sjølstendig argument. Skulle man tenke sånn var det bare å finne kommuner som er dårligere stelt enn Tønsberg på ulike områder, og så mene at vi i Tønsberg har det «for godt». A race to the bottom.

Kommuner er for forskjellige til å bruke et sånt mål. Det er likevel interessant å nevne at da Re var en sjølstendig kommune, satte vi et mål på 23 prosent dekningsgrad (antall heldøgnsplass pr. innbyggere over 80 år). Vi hadde investert i og bygget Re helsehus, med et overskudd av plasser med tanke på den kommende økninga i antall eldre.

Så ble det kommunesammenslåing, og i Tønsberg sto det langt dårligere til. Så da ble det en midt-på-treet målsetting (19 prosent mener jeg?). Nå har Tønsberg en

dekningsgrad på 18,5 prosent. Alt for mye, sier kommunedirektøren, og vil ned i 14 prosent.

Besparelse: 30-35 mill. pr. år, eller 830 millioner på 25 år, noe som er temmelig spekulativt. Jeg har i hvert fall aldri sett et langtidsbudsjett over 25 år. Det virker som et forsøk på å blåse opp tall.

Hva vil så direktøren sette inn i stedet for heldøgns omsorg? Jo. Litt mer hjemmetjenester. Litt mer avlastning. Litt mer dagtilbud. Mer frivillighet. Og så trylleordet: Teknologi!

Vis meg et budsjett som påpeker konkrete besparelser av innføring av ny teknologi (og dermed overflødiggjøring av ansatte – mennesker)! Ja, det finnes overvåkings- og styringssystemer, kosedyr og dørstengsler mm. Men man kommer ikke utenom faglighet og medmenneskelighet, og omsorgstrengende mennesker skal ivaretas på en god og varm måte.

Og frivillighet: Er det nok en gang kvinner som skal pålesses dårlig samvittighet for at deres foreldre eller barn ikke har det godt nok i den kommunale omsorgen

Kommunedirektøren henviser til at de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Det er sikkert riktig, om man er to, og den andre er frisk og rask. Hva hvis man er alene? Hva hvis pårørende bor helt andre steder i landet? Hva hvis den omsorgstrengende er såpass krevende at den andre ikke orker mer, og man risikerer å få to hjelpetrengende, ikke bare en?

En kan ikke operere med standarder når vi snakker om det virkelige liv. Vi er to, er 75 begge to, og er ved god helse. Hva hvis det endrer seg? Jeg må si jeg gruer meg til framtida om den skal bli slik som kommunedirektøren skisserer. Vi kan jo håpe at de folkevalgte har bedre tanker om sin egen befolkning (og velgere).

Tønsberg har vedtatt visjonen «der barn ler». Ja kanskje det. Men det bør kanskje føyes til: «og de gamle og sjuke gråter»?

Heming Olaussen, Ramnes.

