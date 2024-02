Yoganette i gang på Revetal: – Liten test ga mersmak

Hun har drivi litt her og der, men nå blir alt samla i Re, på Revetal. Det passa veldig bra nå.

Jeanette Hanvik har drivi sitt yoga-studio Yoganette i Høyjord, i tillegg til midlertidig på Revetal og andre steder. Nå blir Revetal og Næringsbygget hovedbasen framover.

Det var omorganiseringer i bygget hun leide i Høyjord som var starten på det som hun nå er veldig happy med: – Nå får jeg samla meg litt.

Yoga passer for alle

Revetal er ikke ukjent for høyjordingen, som har lånt lokaler til kurs hos Revetalgården fysioterapi. – De er superfine, det var en bra test og et hyggelig møte med Revetal. Nå får jeg mitt eget her på Revetal, viser Jeanette til:

Nesten tredve kvadrat, plass til sju – åtte kursdeltakere. Jeanette understreker at alle er velkommen. – Det er ikke noe som heter «for stiv», «for gammel», «mann» eller andre ting – her skal ALLE føle seg velkommen, yoga er noe for alle, sier en ivrig Revetal-etablerer.

Her blir det noe for alt fra de som aldri har gjort yoga før til de som er godt inni det. Det blir kurs mandager og tirsdager i første omgang.

Spennende muligheter

Næringsbygget inneholder flere aktører innen helse og velvære, og det synes hun er spennende. – Her kan det bli mange spennende samarbeid på huset.

For sin egen del forteller hun at det blir godt å ha alt på ett sted, og med det også få ha alt utstyret på en plass og kunne investere i mer.

– Det blir et enda bedre tilbud til kundene.

Yoga i bygdebyen

Tilbakemeldingene har vært gode: – Jeg fikk høre, også da jeg lånte lokaler i Revetalgården, at folk synes det er deilig at det er et slikt tilbud her, sentralt på Revetal.

Det var da tankene begynte å spinne rundt det å etablere seg fast i bygdebyen vår.

Og nå, fra og med denne uka, er det en realitet.

