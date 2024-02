Nærmer seg Revetal-åpning: Blir trigga av det utrygge

Maria Lynne prøver seg som fotograf på heltid, i fotostudio på Revetal. Det skremmer henne, og det liker hun. – Jeg blir i grunn enda mer motivert når noe virker litt vanskelig eller krevende.

– Ved siden av annen full jobb og pendling til Oslo har jeg det siste året fotografert familier, gravide, bryllup og barn på kveldstid og helger – og drømmen om å ha et eget lokale og styre sin egen hverdag med en kreativ jobb har sakte men sikkert dukket opp, forteller Maria Lynne til ReAvisa.

– Jeg ble tipsa om at lokalet på Revetal sto totmt, så jeg sendte Martin Gran en melding. Dagen etter dro jeg på visning – og takka ja, før jeg hadde rekki tenke meg særlig om.

Blir trigga av det utrygge

Maria er fan av å hoppe ut i det ukjente. – Det verste som skjer ved å hoppe ut i noe nytt er at man gjør seg nye erfaringer på godt og vondt, og det er jo ikke så ille!

Fast jobb er sagt opp og nå er målet å klare å leve av foto hundre prosent – med en sommer full av flotte bryllup foran seg.

Maria er inne i lokalene på Re-torvet, der garnbutikken var tidligere, så hun er klar for studio-fotografering også.

Hun er oppvokst i Re og mener selvfølgelig at dette er verdens fineste sted.

Likevel trygt og godt i Re

– Det betyr veldig mye for meg å kunne åpne et eget studio midt på Revetal, hvor det fra før er så trygt og godt miljø. Kaffe, brus og caprisonne er kjøpt inn, alle veldig velkomne innom for en prat når studioet er åpna for fullt, inviterer Maria via lokalavisa.

– Det er det fine med Revetal og folka her er at man er så velkommen av alle. Maria forteller at hun allerede har fått mange tilbakemeldinger fra folk som er glade på hennes vegne, over at hun realiserer en drøm – det er ofte lettere her i Re enn mange andre steder.

Her har vi en heia-kultur planta i ryggraden. – Jeg gleder meg til veien videre, og er helt sikker på at de neste månedene blir superspennende med mange nye menneskemøter, erfaringer og forhåpentligvis utvikling av meg som fotograf.

Hun er fullstendig klar over at fotografyrket kan være tøft og vanskelig, men det hindrer henne ikke fra å prøve. Heller ikke det at folk har satsa i samme bransje, nesten i samme lokaler, og gitt seg.

En av flere fotografer

– Det betyr ikke at man ikke skal prøve! Jeg blir i grunn enda mer motivert når noe virker litt vanskelig eller krevende, og syntes det er SÅ viktig å fremme budskapet om å tørre ta sjanser. Vi er så utrolig heldig her i Norge, som har mulighet til å følge drømmene våre uten altfor store konsekvenser om det ikke går.

Studioet åpner i løpet av mars 2024. Men Maria tar allerede nå i mot bookinger. Et kjapt søk på fotografer gir mange treff her i Re, så Maria er ikke den eneste som livnærer seg helt eller delvis bak kamera.

Den mest kjente Re-fotografen, den svært renommerte fotografen Trine Bjervig, flytta for noen år siden fra Re til Sverige.

