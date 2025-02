Det er bare drøyt ti år siden Re helsehus sto fiks ferdig, men det føles som huset har vært der for alltid. Suksesshistorien fra Re blir nå forsøkt kopiert i resten av Tønsberg kommune.

Det ble bygd helt etter tidsskjema, der spaden ble satt i jorda mandagen etter at endelig kommunestyrevedtak ble fattet uka før. Det ble bygd til under budsjett.

Folk og foreninger stilte opp for å kjøre og hjelpe til med flyttelass, og huset er nå et åpent hus for hele bygda, der folk og foreninger møtes. Her skjer det mye, hele uka lang.

Feirer et bygg og en møteplass

Helt siden huset åpna på tampen av 2014 har Stian Sørsdal hatt ansvar for blant annet kjøkken og kafe, som også er de ansattes kantine. Han var blant de mange som fikk skryt – kafeen omsatte for godt over en million kroner i fjor.

– Noen har til og med fast bord. Det sier mye om hvilken møteplass dette har blitt, i et hus der folk kommer sammen på tvers av generasjoner, sier ordfører Frank Pedersen.

– Dette er kafe, kulturhus, og så mye mer – et samlingspunkt. Sjelden vi ser en så stor stolthet for et kommunalt bygg, men så er jo dette noe mye mer enn som så.

Kloke, framsynte og modige

Ordføreren var blant hedersgjestene på den åpne bursdagsfesten tirsdag 11. februar 2025, i ei bursdagsuke med feiring hver dag, seinere i uka for beboere og ansatte.

Ordfører-Frank forteller at folkevalgte og administrasjon i gamle Re kommune var kloke, framsynte og modige, da de bygde dette digre helsehuset.

Og enda større hadde det vært, hvis Re kommune hadde fått vilja si. De ville ha enda flere plasser, men fikk nei.

Reverserte til Re-modellen

– 132 plasser var vårt ønske, men vi måtte nøye oss med 120. Fylkesmann satte ned foten, forteller rådmann i Re den gang, Trond Wifstad. Reduksjonen var med henvisning til det totale sjukehjemsplasser i Vestfold.

Frode Hestnes var med på å vedta bygginga av helsehuset som lokalpolitiker i Re kommune, i dag er han kommunalsjef for helse og omsorg i nye Tønsberg kommune.

Han forteller litt om den nyere historien, og viser blant annet til da Re helsehus ble underlagt sektoren i Tønsberg kommune. Det ble reversert med Re-modellen.

Smitter over på andre institusjoner

– Den inviterende atmosfæren som vi kjenner så godt på her, den har smitta over på andre helseinstitusjoner i Tønsberg kommune, forteller ordfører Frank Pedersen i sin tale.

Han avslutta med overrekkelsen av en sjekk på 5.000 kroner fra formannskapet til helsehuset. Ikke svære summen, men en liten påskjønnelse, gjerne til de ansatte:

– Vi skal huske på at uten dedikerte ansatte, ja – det hadde vært ingenting av det vi feirer i dag uten dedikerte ansatte.

God ledelse gir bra ansatte

Virksomhetsleder for Re helsehus, Ingunn Finsveen, tok i mot sjekken. Hun og resten av ledelsen på huset får skryt, sammen med alle de ansatte. Beboer på helsehuset, Elsa Andersen, setter ord på det:

– Her har jeg det utrulig bra, og det er ikke noe jeg bare sier i en setting som dette. For jeg hadde gjerne sagt det motsatte også, hvis jeg hadde hatt grunn til det, sier Elsa med en pekefinger mot ordføreren og kommuneledelsen.

– Dere skal vite at her har vi en fantastisk ledelse, med bare flotte damer. Dere jobber på en måte som gjør at det gode dere gjør og så gode dere er, det smitter nedover.

Mange har mye å lære av Re helsehus

– Ingenting smitter oppover, dessverre, sier Elsa og ler, – sånn er det vel bare?, spør hun med et lurt smil bort til det samme bordet med ordfører og øvrig ledelse. Hun mener mange har mye å lære av Re helsehus.

– Et fantastisk personale, bare flotte pleiere – jeg har aldri opplevd noe gæli, sier den engasjerte dama som røper at det er lite kortspill i stuene, men mer champagne på terrassen.

– Så er det bare å håpe på at de neste tiåra blir like fine, sier Elsa og overrekker en blomst til virksomhetslederen.

«Ikke kødd med Re kommune»

Tilstede var både gamle og nye fjes, de som var med på bygging av Re helsehus, noen av de som jobba her den første tida, og mange av de som jobber, besøker, bor og bruker huset i dag. Mette G. Halvorsen var kommunens dame på prosjektet.

Hun skal, ifølge daværende rådmann i Re, ha smelt opp første budskap på en powerpoint-presentasjon for samarbeidspartnerne i byggeprosjektet:

– «Ikke kødd med Re kommune», sto det der, forteller Trond Wifstad til latter fra burdagsgjestene.

Yngste bursdagsgjest på 1 år

Det var flere musikalske innslag, blant de på «scenen» var tidligere kulturkoordinator Gro A. Hansen. To jenter sang nydelig: Vilde Joberg Horn og Olivia Grytnes Thornquist (begge 15).

Den yngste gjesten på bursdagsfesten var Rafael (1), en liten sjarmør som fikk mye oppmerksomhet fra resten av bursdagsselskapet.

Alt skjedde tirsdag 11. februar 2025 – nøyaktig ti år etter innflytningsfesten på samme dato i 2015.

Se flere bilder fra bursdagsfesten for Re helsehus:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.