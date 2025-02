Foreldrenes bønn til flertallet: – Ingen skam å snu

– Dere skal ha skryt for å komme hit, det er sikkert ikke så kult å komme hit og få «kjeft».

Familien Hvidsten/Sterling har sendt inn høringssvar på vegne av seg sjøl, de har vært med på andre høringssvar fra blant andre FAU, og de har skrivi under på brevet som ble sendt til alle de folkevalgte.

I dag var familien, med morfar, mamma og pappa og 1-åring, blant alle i bygda som tok i mot lokalpolitikerne til Fon barnehage. Flertallet for nedleggelse ble først kjent i denne ReAvisa-saken. Siden har det blitt kjempa for å snu flertallet.

Sloss mot et varsla flertall

Anne Gina Hvidsten vokste opp i Fon, gikk på skole her – som er nedlagt, og gikk før det i barnehage her – som nå lever farlig med et foreløpig politisk flertall mot seg. I så fall blir porten stengt for siste gang til sommeren.

De håper at flertallet kan snus, sammen med resten av de som møtte opp i dag pluss mange flere, skal vi ta i betraktning alle underskrifter, demonstrasjoner og støtteerklæringer.

Men de sloss mot et varsla flertall i mot seg i kommunestyremøtet 26. februar 2025. ReAvisa følger som vanlig møtet.

Med minste mulige margin

Et flertall som nå har gått gjennom Utvalg for oppvekst og opplæring og Formannskap – hele veien med et marginalt flertall. Også i kommunestyret vil det bli et marginalt flertall, hvis ikke noe parti eller noen representanter skulle ombestemme seg.

Det marginale flertallet ble klart i dag, da Industri og næringspartiet (INP) avklarte i prat med ReAvisa at de vil stemme for å beholde Fon barnehage. Partiet er ikke representert i utvalget eller formannskapet, men råder over to stemmer i kommunestyret.

Dermed er det en samla opposisjon som enten vil utsette avgjørelsen til seinere i år og en eventuell nedleggelse tidligst i 2026, eller beholde barnehagen uten tidsfesta omkamp. De råder over bare ett par stemmer for lite.

– Håper fornuften kan seire

– Å beholde barnehagen er det mest bærekraftige alternativet av alle forslag, her er det nærhet til natur, flotte uteområder, nærhet til boliger og arbeidsplasser – alle gårdene vi ser rundt her er begge deler, sier Solveig Haugan Jonsen (INP).

Hun var aldri i tvil om å stemme for Fon barnehage, men blir bare enda sikrere i sin sak under dagens besøk. – Lovnadene ved sammenslåinga av Re og Tønsberg er også viktig.

– Vi håper det fortsatt er muligheter og at fornuften kan seire, sier INP-representanten med støtte fra INP-kommunestyre-kollega Willy Jarle Ditlevsen.

AP-forslag faller og faller igjen

Det skal så lite til før Fon barnehage er redda, hvert fall fram til ny vurdering. Arbeiderparti-representantene til stede i dag, Daniel Ims, Eivind Yrjan Stamnes og Lena Anneli Sanner Borge, mener det er info som må på bordet.

– Vi får vite i dag at foreldre her i barnehagen og i Brekkeåsen barnehage har målt opp uteområdene i Brekkeåsen og finner at de er alt for små. Dette må vi få svar på fra administrasjonen.

Arbeiderpartiet vil fremme samme forslag i kommunestyret som i utvalg og formannskap om å beholde barnehagen og se på det på nytt seinere – et forslag som falt begge ganger.

Millioner skal spares inn

Høyre, FrP, KrF og Venstre har flertall og vil legge ned barnehagen. Trond Nyhus og Åse Marit Nyhus var blant de som hadde møtt opp i dag. – Vi må kjempe for barnebarna, veit du.

De har hatt tre barn og har nå tre barnebarn på vei inn, i, og på vei ut av Fon barnehage. Han er FrP-sympatisør og håper inderlig partiet snur. – Det har skjedd andre steder, sier han forventningsfullt med blikket på Trond Ekstrøm (FrP).

Den lokale FrP-eren fra Revetal er mest opptatt av å prate om alle millionene som skal spares. Spørsmålet er bare om det spares inn særlige med å legge ned Fon barnehage.

Vinninga går opp i spinninga

Det ble argumentert for at den store innsparinga neppe skjer med nedleggelse, noe må nemlig skje i Brekkeåsen barnehage. Der har de allerede nå mindre uteplass enn kravet tilsier per barn, og med enda 25 flere barn fra Fon blir det bare halvparten av uteplassen som kreves.

Det påstår Kristoffer Skau og Marius Brandvold Pedersen, sistnevnte jobber som anleggsgartner og har målt opp uteområdet på samme vis som han gjør i jobben sin til daglig.

Marius Brandvold Pedersen mener dette er et godt eksempel på at vinninga kan gå opp i spinninga, i prat med ordfører Frank Pedersen (H).

Kommer til Fon for å få «kjeft»

– Men takk for at du kom, sier en svært engasjert barnehage-pappa til ordføreren. De er rykende uenig om barnehagens framtid og anslaget til innsparing ved nedleggelse, men prater saklig og avslutter i en god tone. Faktisk hadde representanter for alle posisjonspartier tatt turen.

– Dere politikere skal ha skryt for å komme hit, det er sikkert ikke så kult å komme hit og få «kjeft», sier Renathe Fekene som tok ordet på vegne av foningene.

Hun minna Høyre, FrP, KrF og Venstre-representantene om at det er ingen skam å snu. – Hvis dere nå ser at «dette var kanskje ikke så god ide?» – så snu.

En populær samtalepartner

– Allerede etter sommeren, da dere vil stenge barnehagen for godt, går det tre barn ut av denne barnehagen og det kommer mange flere inn. Det blir flere barn her allerede da, taler Renathe Fekene på vegne av FAU i Fon barnehage.

– Tenk dere om en gang til. Ta den runden. Jeg håper dere er interessert i å gjøre den jobben, oppfordrer hun innstendig til stor og mjuk applaus fra votte-, vante- og hanske-dekte hender.

Senterpartiet har vært klare på å beholde barnehagen hele veien. Karoline Lie (SP) var en populær samtalepartner, hjertens enig med bygdefolket.

– Klart barnehagen har mye å si

– Men det er kanskje ikke ho vi sku’ prata med, sier familien Hvidsten/Sterling, nyetablert i Krakken-feltet. – Vi bor rett nedi gata. Klart barnehagen har mye å si, forteller Anne Gina Hvidsten som har flytta hjem til Re for å etablere seg med mann og barn på 1 år.

Senterparti-representanten Karoline forteller at hun kjemper sammen med alle oppmøtte for Fon barnehage. Hun husker å ha sett navnet til Anne Gina fra høringssvar og underskrift til støtte for brev til folkevalgte.

De er gamle klassekamerater, og begge har alltid vært veldig samfunnsengasjerte. – Jeg skulle ønske flere tenkte som Karoline og Senterpartiet, sier Anne Gina.

Dugnad, patriotisme og fellesskap

Kåre Holtung er en av mange som slår av en prat med ordføreren, og han har forståelse for at det er vanskelige prioriteringer. – Men jeg er jo patriot, jeg veitu. Og det å legge ned denne barnehagen, det er jo siste ankepunkt her i grenda, det. Det aller siste kommunale vi har her.

– Jeg måtte fortelle ordføreren om dugnadsånden og patriotismen – vi er jo noen raringer oppi her. Det må de få vetta, de inni by’n. Og det går i arv, det gjelder også de yngre, de smittes av denne dugnadsånden.

– Vi har en fellesskapsfølelse jeg ikke trur de helt skjønner. Med dugnad, patriotisme og fellesskapsfølelse får vi te’ sånt som Revårock, Foynhagen, mannskor, og så mye, mye mer – det er jo bare det som har skjedd de siste åra. Men, sånn har det alltid vært. Og sånn håper jeg det skal bli. Men da trur jeg det starter allerede i barnehagen.

Godt tatt i mot i Fon

Arvid Bråten kjenner godt til historien til bygget, som neppe kan selges, mener bygdefolket. Her har folk gått inn som andelshavere, det er gymsal og skytebane og så mye mer i den gamle skolebygningen.

Hans råd til de folkevalgte er å beholde huset, noe alle partier går for – nedleggelse eller ikke, så skal bygningen ikke selges.

Uansett hvor uenig bygdefolket er med flertallet i kommunestyret, ble de likevel tatt godt i mot i Fon:

– Det skulle bare mangle

– Jeg synes det var flott å se, høre og prate med engasjerte mennesker, oppsummerer ordfører Frank Pedersen, som seinest kvelden dagen før stemte for nedleggelse av Fon barnehage sammen med flertallet i Formannskapet.

– Flott også at så mange politikere var tilstede. Det er viktig at vi lytter, stiller opp og viser at vi tar denne saken alvorlig, sier ordføreren.

– Det skulle bare mangle at vi ikke stilte opp for å prate, diskutere og høre synspunktene, mener han i prat med lokalavisa.

