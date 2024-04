– Jeg var bare åpen for noe nytt – det er jeg glad for nå

Tormod liker å bli kjent med andre – og bli bedre kjent med seg sjøl. Han visste ikke hvor viktig det skulle bli, det kurset han meldte seg på for fire år siden.

Kurset «Endringer og muligheter – mestringskurs for aldersgruppa 60 – 75 år» arrangeres på Re helsehus for fjerde år på rad, neste kurs starter tirsdag til uka, 30. april 2024.

Tormod Gran (68) var med allerede fra det andre kurset, tilbake i 2020. Og det har han ikke angra på.

Nærma seg pensjonisttilværelsen: – Hva nå?

Han har jobba et langt yrkesliv til sjøs, og da det nærma seg å mønstre av for godt satte han en fot i bakken: Hva nå? Han grubla en del på hva som venta ham, noe han tror de aller fleste gjør.

– Så så jeg en sak om dette kurset i avisa, og meldte meg på. Det var egentlig bare det at jeg har et åpent sinn, klar for nye impulser og erfaringer, forteller Tormod.

Da fikk han rare reaksjoner fra folk: – «Sliter du med noe? Er det no’ gæærnt?» – sånne spørsmål. Nei, det er jo ikke det, sier Tormod og ler.

– Dette er i aller høyeste grad for mannfolk, også

– Det er mer for at det ikke skal bli noe gæærnt, at et godt liv kan bli enda bedre – at disse overgangene alle opplever i livet kan takles best mulig og bli til noe skikkelig bra.

– Jeg tror, at i sånne settinger som dette, er det enklere for damer å delta. Men dette er i aller høyeste grad for mannfolk, også.

Sjøl fyller Tormod pensjonisttilværelsen sin med styreverv i foreningsliv og frivillige engasjement.

Kan være vanskelig å sette fingeren på hva som skjer

I tillegg har han fått nye kjente gjennom kursene på Re helsehus. Etter at han var med sjøl, har han stilt opp som likeperson på nye kurs – det gjør han også på vårens kurs.

Det skryter kursholder Tone Hansen veldig av, – vi vil nå ut til flere mannfolk, spesielt lokalt i Re, forteller psykologen. Hilde Trandokken er også med som kursholder, hun er lærings- og mestringskoordinator i Tønsberg kommune.

– Dette er et kurs for å forberede, ikke reparere. Spesielt menn kan være utsatt, det ser vi i statistikken. Skjer det store endringer i livet, så kan det være vanskelig å sette fingeren på hva som skjer.

– Små grep kan gjøre stor forskjell

– Derfor er det viktig å nå ut til dem, for det kan være små grep som gjør stor forskjell, forteller Tone til ReAvisa. Tormod forteller at kursdeltakerne blir utfordra litt, for å bli bedre kjent med seg sjøl.

– Vi lærer å se hva vi gjør riktig, og hva vi kan gjøre bedre – styrker og svakheter. Det er jo bare snakk om å få en enda bedre hverdag.

Som likeperson ser han at karene som kommer åpner seg, og at de sjøl ser hvor greit det er å åpne seg.

– Frisker opp littegranne, både fysisk og psykisk

– Dette kan være veldig bra, for veldig mange. Vi skal ikke løse noen problemer. Vi skal prøve å forebygge så det ikke blir noen problemer. Vi frisker opp littegranne, både fysisk og psykisk.

All teori skjer på Re helsehus, mens aktiviteter skjer rundt om ellers i storkommunen. Kurset er i kommunal regi og åpent for alle kommunens innbyggere.

Erfaringa er at det ikke er så mange fra Re, og ikke så mange menn. Det vil kursholderne og likeperson Tormod gjerne endre på – med sak i lokalavisa.

– Fint å lære seg å skape nye bånd

– For meg var det veldig bra, med informasjon og innføring i noen verktøy for å takle ting. Du blir bedre kjent med deg sjøl, og du blir kjent med nye folk. Det er blitt mange nye gode vennskap ut av disse kursene.

– En del av alderdommen er, enten vi liker det eller ikke, å slutte i jobb, kanskje miste noen, kanskje dårligere helse, mange flytter på seg – mange hit til Revetal – da er det fint å lære seg å skape nye bånd.

– Ja, du lærer deg sjøl å kjenne, og andre, oppsummerer Tormod.

Kurset er gratis – påmelding snarest

Påmelding er så snart som mulig, og så lenge det er plasser ledig, til kurset som starter tirsdag til uka. Mestringskurset inneholder blant annet temaundervisning, erfaringsdeling og tilrettelegging for felles mestringserfaringer med forskjellige fysiske aktiviteter og kulturelle opplevelser.

Mestringskurset er gruppebasert, det går over seks uker med tolv samlinger. Deltakerne bør være åpen for å dele erfaringer og refleksjoner, og alle har taushetsplikt, heter det i utlysningen på kommunens nettsider (ekstern lenke).

Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, er lærings – og mestringskoordinator Hilde Trandokken den rette å ta kontakt med på telefon 959 90 330. Kurset er gratis.

