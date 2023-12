Frank og Elverhøy-gjengen med nytt ungdomstilbud: – Vi kjører en «kom og finn ut hva dette er-kveld»

Dansefest på lokalet er en viktig del av bygdekulturen i Re, mener denne gjengen – som sikter mot en dansefest til våren – for ungdom. Og innen den tid skal ungdommen ha fått skikkelig swing på sakene.

Gode kulturkrefter i bygda vår går sammen om prosjektet, der frivilligheten tar ansvar nok en gang:

Onsdagskveldene på Kulturhuset Elverhøy utvides også til å inneholde swingkurs for ungdom. Den første test-kvelden for alle nysgjerrige blir søndag 7. januar 2024.

«Kom og finn ut hva dette er-kveld»

– Her trenger vi hjelp av foreldre- og besteforeldre-generasjonen, som kan fortelle ungdommen hvor moro detta er!, sier en alltid like engasjert Kulturhuset Elverhøy-leder Knut Høydal.

Du skal ikke mange ungdomsskole-kullene tilbake i tid, før swingkurs og ball var en årelang tradisjon på Revetal ungdomsskole. – Unge voksne tenker tilbake på det med glede, i likhet med alle ungdomskull før seg.

– Men for noen år siden ble det slutt på den tradisjonen, og det synes vi er leit. – På ungdommens vegne, skyter Roar Venås inn. Han er huka inn fra nabolokalet, litt lenger borti gata: Sverretun på Linnestad.

Der holder Tunsberg leikarring til, og Sverretun er blitt «et dansens hus» med dans hele uka lang. Roar skal holde swingkursene på Elverhøy. Det blir for ungdom fra 13 år og oppover.

– Det er viktig å få med at det blir en «kom og finn ut hva det er-kveld» i forkant, der man kan teste det ut – før man eventuelt melder seg på et kurs, understreker Frank Wedde.

En bygdekultur som forsvinner?

Denne “test-kvelden” blir søndag 7. januar – da er det bare å møte opp. – “Test-kvelden” passer for alle som er litt nysgjerrige og alle som ikke visste at de var nysgjerrige. Det blir en liten introduksjon til dansen, det blir litt å spise – alt sammen helt gratis, forteller Knut, – og hele kurset er også gratis.

Det sies jo ofte at saker og ting er «for ungdom, av ungdom» – men dette er av godt voksne ungdom. Men de husker godt hvor moro det var med dansefest da de var unge. Og de veit hvor viktig dansen har vært for dem, gjennom hele resten av livet.

– Det er kanskje ikke så mange arenaer igjen for ungdom av dette slaget. Kanskje ingen? Så derfor vil vi lage en dansefest for ungdom til våren, etter at vi har hatt kurs gjennom vinteren.

– Eller, det er jo noen anledninger fortsatt for å danse swing, som bursdager, bryllup og lag av forskjellige slag. Da er det veldig stas når ungdom veit å danse swing!

– Ja, alle burde kjenne på den gleden av hvor moro det er å by opp til en swing-om, mener Roar.

“Danse-Frank” er klar

Dette har vært viktig for hele gjengen ReAvisa snakker med, av mange grunner. De mener dette trengs mer enn noen gang nå: – Ungdom trenger å møtes, samhandle sosialt, og ta litt tak i hverandre.

– Vi kom fram til et slagord: – «Er du god til å danse, da burde du komme. Er du ikke god? Da bør du hvert fall komme!», referer Knut og ler godt. – Vi ønsker at alle ungdommer i bygda vår kan komme til oss og lære å danse swing, inviterer Knut, som allerede har live-musikken klar til dansefesten til våren:

Frank Wedde, alias «Danse-Frank», skal synge og spille musikk som får fart på gammalrockefoten. – Jeg vil jo bare ha noen å spille for, sier han og ler. Men det er et alvor bak:

Frank har spilt til dans helt siden «Convoy» ble danna på Revetal ungdomsskole på 1980-tallet, først som en del av band, så duo, og nå også aleine på scenen.

Han har sett hva dansefester betyr for bygdekulturen, spesielt her i Re og bygdene rundt.

Dans er glede – sammen

– Jeg er redd for at dansen forsvinner. Så kan jeg jo tulle med at det er mest for min egen del, så «Danse-Frank» har noen å spelle for, men det er mer alvorlig enn som så: Jeg har stått og spelt til dans «i alle år», og jeg har sett hvor moro folk har det.

– Folk møtes på lokalet, på tvers av generasjoner, på tvers av status og klasse – det aller mest morsomme å spelle på er jo dansefest på lokalet, der alle møtes.

Tidligere var dansegolvet fullt, med alle aldersklasser – også ungdom. Det er fortsatt fulltegnede dansefester på Elverhøy, seinest i høst, – men vi mister ungdommen.

Dette er en for bra kultur til å bare dø ut, mener Frank. Ungdomsskole-elever i dag har kanskje ikke hørt om swing, engang.

Regner med å ha mange allierte

– Det er der vi må få drahjelp av de eldre generasjonene. Det var en del av ungdomstida, med swingkurs og dans på ball, helt til langt utpå 2000-tallet.

– Så vi regner med å ha mange allierte, fra unge voksne til godt voksne. Som nå må tipse og gjerne pushe på sine ungdommer til å bli med.

Alle interesserte kan bare møte opp på Kulturhuset Elverhøy søndag 7. januar 2024.

Mer info kan fås ved å kontakte en av ildsjelene i forkant.

