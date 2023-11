Les papiravisa på nettavisa – desember 2023

Med denne blekka ønsker ReAvisa hele bygda en riktig så god jul – det er mye å finne på i Re! Du finner juleavisa overalt rundt om i Re og omegn, og du kan lese papiravisa på nettavisa.

Jula nærmer seg, og du får som vanlig oversikten over hva som skjer hvor i ReAvisa: Julegrantenning, juletrefest, julebord, julespill, julekino, romjulsfest og julemarked.

Blant alle julemarked er det et ganske så ferskt et på Linnestad, rett ved slagstedet for Slaget på Re i 1163, med «Purkene på Linnestad».

Slutt etter nesten seksti år med hest

Dette året går mot slutten, men det er store planer for det nye. Blant annet på Kulturhuset Elverhøy, der de vil gjøre sitt til bevare gammel og god bygdekultur.

Det kjente og kjære synet av Jeanette, Roger, hestene og de staselige vognene deres vil være en del av bygdeby-bildet ut dette året, men så er det slutt.

Etter nesten seksti år med hest, er eventyret over fra årsskiftet – flere hundre år med heste-historie skal tømmes fra bygget i bånn av Bergsåsen.

Fra femten til godt over hundre spillere

Dette året har vært et rekord-år for IL Ivrig volleyball – aldri har flere spilt volleyball i Re, enn nå. Les om hvordan de gikk fra femten til godt over hundre spillere.

Pluss mye, mye, mye mer av godt lokalt lesestoff som holder deg oppdatert på hva som skjer der du bor.

Så slå deg ned med ReAvisa, enten det er fysisk i handa eller på skjermen.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

