Alt dette skjer den første adventshelga i Re

Ofte legger lokalavisa ut ei strofe eller to om hva som skjer til helga her i Re, men aldri har det vel skjedd mer enn i helga som ligger foran oss – sjekk bare her:

For det første: For 37. gang arrangeres det julemarked i Vivestad, med gratis inngang og parkering, med julemat i kjelleren og masse fint å få kjøpt inne og ute, der alle inntekter går til huset det blir arrangert på: Bygdehuset Sagatun.

Vivestad julemarked er åpent fra klokka 11.00 til 16.00 begge dager, både lørdag 2. og søndag 3. desember 2023.

Mye godt å sette tenna i

Samme helg, lørdag 2. desember fra klokka 11.00 til 16.30, blir det julemarked på Våle prestegård i regi av arrangementsgruppa Våle prestegård, Våle historielag og alle gode krefter rundt prestegården.

Det blir over samme gamle gode lest som tidligere år, med mye moro for små og store, mye flott å få kjøpt i salgsbodene, og mye godt å sette tenna i

– blant annet rykende fersk bakst.

Det blir kjøring med hest for barna, nissekoret synger jula inn, smednissen deler ut pakker. Velkommen til hyggelig julestemning for alle, inviterer arrangørene via lokalavisa.

Landlig julestemning

Og samme helg starter jula på Holt gård, der det fra og med denne første helga i desember vil være åpen julegård med nissegrøt i stua og grøt til fjøsnissen på låven.

– Velkommen til å hilse på dyra, hoppe i høyet og fjøsnissebesøk. Det blir salg av grøt, saft, pizza, boller og vaffler. Vi setter av grøt til fjøsnissen klokka 12.30 og 14.30, gården åpen for besøk fra klokka 11.00 til 16.00.

Holt gård holder åpent for julebesøk hver lørdag og søndag fram til lille juleaften, forteller vertskapet. Søndag 3. desember blir det i tillegg to julekonserter, en klokka 17.00 og en klokka 19.00.

Konserten holdes av Terrablue Voices, et vokalensemble med seksten sangere fra Tønsberg og Sandefjord. Repertoaret spenner fra norsk og internasjonal rock- og popmusikk, via folkemusikk med etniske overtoner, til egenkomponert musikk og improvisasjon.

Juleverksted og julegrantenning

Og samme helg, den første søndagen i advent, er det tradisjonen tro julegrantenning rundt om i Re: Det blir juleverksted på Dalheim fra klokka 13.00 til 15.00.

Så er det adventsgudstjeneste i Undrumsdal kirke klokka 16.00. Fakkeltoget går fra kirka til Dalheim, der julegrana skal tennes klokka 16.45.

Det hele avsluttes med førjulskafe på Dalheim fra klokka 17.15.

Fakkeltog og julegrantenning

På Revetal starter salget av fakler i skolegården på Revetal ungdomsskole klokka 16.00 søndag 3. desember. Klokka 16.30 går fakkeltoget fra ungdomsskolen til Revetalparken.

– Ta gjerne på nusselue og/eller nisseklær, oppfordrer arrangeren Ramnes og Røråstoppen skolekorps. Klokka 17.00 tennes julegrana i Revetalparken.

Da blir det sang og gang rundt juletreet. Skolekorpset og Blågjengen vil spille. Det blir salg av kaker og varm saft fra klokka 16.30.

Julegrantenning og julespill

Våle ungdomslag inviterer til julegrantenning ved Våle samfunnshus søndag 3. desember. Glagjengen spiller til tenning av juletreet. Etterpå går turen til Fjellborg.

Der er det mulig å få kjøpt grøt og Revygruppa Sceneskrekk underholder med julespill. – Kanskje kommer nissen også?

– Velkommen skal dere være!, ønsker arrangøren Våle ungdomslag, med alle sine underlag.

Advent i Re-kirkene

Første søndag i advent tennes også det første lyset i adventsstaken i kirka: Klokka 11.00 blir det gudstjeneste med dåp i Ramnes kirke, med sokneprest Ragnhild Christophersen og kantor Truls Gran. Sangsolist Vilde Joberg Horn. Tre barn bæres til dåpen.

Klokka 16.00 er det gudstjeneste i Undrumsdal kirke, der KorAlle deltar under ledelse av Egil Heine Strand. Sokneprest Ragnhild Christophersen og kantor Truls Gran leder gudstjenesten.

Mer om juletida i kirkene i Re, finner du på den faste Menighetssida i ReAvisa – last ned papiravisa på nettavisa.

Julebordsesongen er straks i gang

Og trudde du at dette var enden på visa? Å neida: Samme helg sparker stasjon i gang julebord-sesongen: Torgeir og kjendisene spiller på Revetal gamle stasjon lørdag 2. desember 2023.

Det blir første julebordkveld her, helga etter blir det dansefot, allsangsvisker og gladstemning på stasjon med Dagfinn Ellingsen og Morten Lien.

Siste helga før jul, lørdag 16. desember, blir det Juleshow på Restauranten med Elling Hem og Dagfinn Ellingsen.

Juleshow på Elverhøy

Når du kanskje trudde at denne saken ikke kunne bli lenger, så kan vi fortelle deg at det kan den: For på Kulturhuset Elverhøy blir det Juleshow med Vå-Ra-koret lørdag 2. desember klokka 17.00, med kafe åpen fra klokka 16.15.

Dette er et trivelig og tradisjonelt juleshow med voksenkoret i bygda vår, som passer for alle – små og store. Dirigent er Inga Kjæraas Evensen, pianist er Truls Gran. Sted er som vanlig Kulturhuset Elverhøy.

Konserten er gratis.

Julekino på Vonheim

Og ja da, det er mer: Fon ungdomslag inviterer til julekino i Fon på Vonheim søndag 3. desember: Kiosken åpner klokka 16.30, der vil det bli salg av litt godt til filmen.

«Jul på Månetoppen» er årets film, og vi snurrer film klokka 17.00, melder Fon ungdomslag.

I Fon blir det også juleavslutning med Fredagsklubben med grøt og gaver 1. desember.

Julegaveinnsamling på Re-torvet

Og til slutt kanskje det aller viktigste som skjer til helga, hvis du vil bidra til det 13. året med julegaveinnsamling i Re: Re Røde Kors står på stand lørdag 2. desember (og lørdag 9. desember) 2023, informerer Re Røde Kors til ReAvisa.

Standen blir på Re-torvet, der kan du levere julegaver og få info om den fine førjulstradisjonen, som har vært helt siden 2011 her i Re. Ellers tar som vanlig barneklesbutikken Stor og liten på Re-torvet i mot julegaver for Re Røde Kors.

– Treet med ønskelapper står oppe fram til og med 17. desember, så ønsker du å glede et barn eller ungdom til jul, er det bare å plukke med seg en lapp.

Ei innholdsrik førjulstid i Re

Og neste helg? Den blir nok nesten like innholdsrik, med enda et julemarked, nisse-smurfe-disco på Fjellborg, ny julebordkveld på stasjon, og mer juleåpent på Holt gård.

Og trur du ikke julenissen tar turen til Re-torvet og setter av en lørdag i ei travel førjulstid her i bygda vår? Og det blir enda en lørdag med Re Røde Kors-stand på Re-torvet.

Skulle det mot formodning mangle noe i denne oversikten, så send gjerne en epost med tips: Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.