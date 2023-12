Damelaget får æren for at sporten fortsatt finnes i Re

På starten av 1990-tallet spilte IL Ivrig-damene i 1. divisjon. I alle år, siden oppstarten på midten av 1980-tallet, var det flere lag. Men så døde volleyball-sporten ut – nesten. Hadde det ikke vært for damelaget, lokomotivet i den lokale volleyballen.

Uten damelaget hadde kanskje volleyballen i Re vært lagt ned for lengst. Uten ei volleyball-gruppe hadde det vært vrient å få til alt det som har skjedd de siste par åra.

Det har vært en volleyball-vekst helt uten sidestykke i den lokale idrettshistorien: Fra femten spillere til godt over hundre spillere nå. Les mer om det i den siste papiravisa, som også kan leses på nettavisa.

Rekordmange spillere

Det første laget utenom damelaget ble starta opp i november for to år siden, og det var den gang IL Ivrigs G17-lag. Datoen var 11. november 2021, og det var dagen alt snudde for den lokale volleyballen. Det var da ett tiår siden sist det var noen aldersbestemte lag, herrelag, eller noen som helst andre lag enn damelaget i klubben.

Den gang G17 – i dag G19 – teller så mange spillere at de utgjør to lag. I tillegg har det kommet flere andre aldersbestemte lag til. Det er ikke bare tilbake til gamle høyder, det er langt større enn som så:

Det er langt flere enn det noen gang har vært.

To år med opptur

Det er ikke få ganger ReAvisa har skrivi om den lokale volleyball-klubben, og ønsket om å etablere flere lag enn det ene damelaget. Men det ble aldri no’ dreis over det, før nå, de siste par åra.

Hva i all verden skjedde, spør lokalavisa. – Det er litt flaut å si det, for meg, siden det er vel litt det at jeg dro det i gang, sier Roar Gunnerød, men vi fortsetter å spørre og grave – og får vite at han har reist rundt på skoler og delt ut lapper og snakka med folk.

Det førte til at flere ville teste ut volleyball, og enten kom aleine eller sammen med venner til volleyball-treninger i Vålehallen.

En fantastisk innsats

Da var det om å gjøre å ta i mot alle på en god måte, og ruste klubben etter hvert som flere spillere og lag kom til. Det har vært en utfordring, der flere har gjort en fantastisk innsats, forteller Roar til ReAvisa. – Vi har faktisk fått på plass trenere og apparatet rundt lagene, hele veien.

– Ofte har jeg og Jan leda en fire – fem treninger, før vi sier at nå må noen overta. Vi må bare gjøre det sånn, vi kan ikke rekke alt.

– Og det har løst seg.

Gamle helter er tilbake

De yngre lagene trenes av spillere fra de eldre aldersklassene, noen foreldre og besteforeldre har meldt seg frivillig, noen voksne i klubben har tatt på seg flere roller – og noen gamle lokale volleyball-helter er tilbake.

En av de gamle heltene er trener Stein Egil Nylen, en veldig rutinert og god trener som faktisk også var med og trena IL Ivrigs damelag da de var oppe i 1. divisjon tilbake i 1991. Stein Egil trener også J17-laget, som består av fjorten spillere i skrivende stund.

Veksten har ikke bare skjedd i aldersbestemte lag, men også på damelaget, som nå teller så mange at de er to lag – ett i 2. divisjon og ett i 5. divisjon. IL Ivrig har også et “trimlag” for damer som ikke er juniorer lenger, som møtes til treninger for moro i Vålehallen.

All ære til damelaget

Det er det enkle som er det beste, fortsatt: Nye spillere skal tas i mot på en skikkelig måte, samhold og samspill er det viktigste – det skal være moro å være med på volleyball i Vålehallen, med et supergodt miljø.

– All ære til damelaget, som har holdt koken hele tida, understreker Roar Gunnerød og Jan Gunhildstad, som er de to som har stått i bresjen for volleyball-veksten.

Og i dag, søndag 3. desember 2023, kan du ta turen til Vålehallen for å sjekke ut litt lokal volleyball.

Hjemmekamper i dag

– Kaldt ute , men inne i Vålehallen er det forhåpentligvis varmt, og i dag er det serieturneringer for våre to damelag på hjemmebane, forteller Jan Gunhildstad på vegne av IL Ivrigs volleyballgruppe.

En fin anledning til å heie fram og hedre våre volleyball-damer: Laget i 2. divisjon møter Halden VBK klokka 13.00 og Tønsberg VBK klokka 15.00. I 5. divisjon er det langveisfarende gjester fra NTNUI Gjøvik og Vikersund VBK som kommer på besøk, kan våre damer fortsette sin seiersrekke i kampene klokka 13.00 og 15.00?

– Bare å komme innom, gratis entre, og kiosk med salg av blant annet kaffe og vafler, forteller Jan Gunhiildstad til ReAvisa.

Les mer om den historiske volleyball-veksten i Re i den siste ReAvisa på papir.

