Ordføreren tar i et tak sammen med sanitetskvinnene: – En selvfølgelig å hjelpe til og samtidig gi honnør

– Et prisverdig dugnadsarbeid som ikke kan bli fullrost nok, understreker ordføreren.

Torsdag 7. desember var åtte damer fra Våle, Hjerpetjønn og Sem sanitetsforeninger sammen med ordfører Frank Pedersen, fra Tønsbergs beredskapsgruppe, i full gang med å pakke 40 poser med matvarer, såkalte «Orkla-pakker», til de som trenger det for å feire jul.

De hadde fått plass på lageret til Meny på Revetal, der de fylte posene med god mat til julefeiringa. ReAvisa var innom og foreviget dugnadsgjengen.

– En selvfølge å hjelpe til

Den besto av Bente Bøe og Irene Bøhle fra Våle sanitetsforening, Signe Svinsholt, Torild Trolsrud, Anne Lise Skaug og Bente Ilestad fra Hjerpetjønn sanitetsforening, og Ruth Himberg og Merete Lærum fra Sem sanitetsforening.

Ordfører Frank Pedersen kom også for å ta i et tak sammen med sanitetsdamene. – Dette er et viktig arbeid i ei vanskelig tid for mange.

– Derfor er det en selvfølge å hjelpe til og samtidig gi honnør til innsatsen sanitetskvinnene gjør, sier ordføreren til ReAvisa.

Til de som trenger det mest

– I tillegg veit vi at matposene kommer direkte til de som trenger det, da de har gjort avtale med kommunen som vil sørge for at maten blir levert til de som trenger det.

– Et prisverdig dugnadsarbeid som ikke kan bli fullrost nok, understreker ordfører Frank Pedersen om dugnadsinnsatsen til de tre sanitetsforeningene.

I sommer gjorde de samme sanitetsforeningene det samme – da pakka de til familier som sleit med å få endene til å møtes før skolestart.

Re er et foregangseksempel

Orkla-pakkene er et resultat mellom Orkla ASA og Norske kvinners sanitetsforening sentralt, og pakkene med mat deles ut lokalt over hele landet.

I sommer ble aksjonen her i Re omtalt på den nasjonale nettsiden til Norske kvinners sanitetsforening, med bilder fra lokalavisa.

Samarbeidet mellom Orkla og Sanitetsforeningene starta under korona-pandemien og er blitt forlenga i dyrtida.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.