Sjekk alt som skjer denne førjulshelga i Re

Det aller siste julemarkedet i Re, nissedisko, åpen julegård, ny julebordkveld på stasjon, siste stand for julegaveinnsamlinga – og trur’u ikke at sjølvaste julenissen tar turen til Re-torvet i ei travel førjulstid?

Denne helga, 8. til 10. desember 2023, finner det ferskeste julemarkedet i Re sted, og det er også det siste i rekken av lokale julemarked. Det skjer på Nedre Linnestad gård, Heianveien 32.

I år blir det det tredje året «Purkene på Linnestad» arrangerer julemarked på det idylliske gårdstunet langs Heianveien, rett ved slagstedet for Slaget på Re i 1163.

Syr, strikker, hekler og skravler

Her bor Mariann Høibraaten Lunde sammen med familien sin. I låven har hun fått på plass et skikkelig hobbyrom der det lages alt mulig kreativt: Her er det hobbykvelder, eller «symøte», med purkene.

– Vi strikker, hekler, syr, lager kort, ramser Mariann opp, – men mest skravler, sier hun og ler godt. – Eller kanskje mest ler?, skyter Sara inn. Den harde kjerne består av Mariann og hennes kusine Sara og tante Sissel.

– Vi har åpent utover kveldstid, så det blir skikkelig trivelig med lys og pynt i mørket, sier Mariann som gleder seg veldig til et nytt år med julemarked.

Felles for alle som selger noe her, er at det er hjemmelagd. Felles for alle aktiviteter, er at alt blir laga med egne hender.

Verdens beste ferske smultringer

Her kan du lage julekranser og forskjellig julepynt, du kan få nissesminke i ansiktet med røde roser i kinnene, og det er åpen kafe med salg av grøt, kaker og kaffe, julekaker, kakao og gratis sagt til barna, med mer.

– Blir du sulten, kan du kjøpe deg en pølse som du kan ta med deg og varme på bålpanna sammen med andre, forteller vertskapet for julemarkedet.

– Her kan du også smake verdens beste ferske smultringer, forteller Sissel.

Alt som selges er egenprodusert

Kafé og de fleste stands og aktiviterer blir innendørs, men det blir også opplevelser utendørs. Der blir det bålpanner og muligheter til å varme seg. Det har vært sprengkulde begge de to forrige gangene markedet er blitt arrangert, så det kommer godt med å kunne varme seg litt.

Ideen til markedet kom som følge av å selge sine egne ting, som «Purkene på Linnestad» lager på hobbykveldene sine.

Flere andre kommer for å holde stand og selge, også. Alt må være egenprodusert.

Synger julesanger på gårdstunet

Mariann og familien deler gjerne den flotte gården med resten av bygda. Her har det vært både skoleavslutninger og fotballavslutninger, om sommeren er det trampoliner og basseng her. – Vi ønsker at gården skal være en møteplass, og vi tenker også på et sommermarked her, forteller Mariann.

Men nå er det julemarked som står på trappene, og da blir gårdstunet for første gang en konsertarena. Lys, bål, pynt – alt skal skape maks julestemning, og i tillegg blir det live-sang:

Nina Ask Stensrud vil synge julesanger, det blir fra rundt klokka 15.00 på lørdagen. Lørdag er det åpent fra klokka 14.00 til 19.00, og søndag fra klokka 12.00 til 17.00.

Hvorfor «Purkene på Linnestad»?

– Men navnet, vi må jo spørre om det: «Purkene på Linnestad»?

– Hehe, ja, det kan du lure på, sier noen lattermilde og litt hemmelighetsfulle damer:

– Men det gjenspeiler vel humøret og humoren i alt det vi driver med og finner på.

Juleåpen Holt gård

Forrige helg starta førjulstida på Holt gård, der det også denne andre helga i desember vil være åpen julegård med nissegrøt i stua og grøt til fjøsnissen på låven.

– Velkommen til å hilse på dyra, hoppe i høyet og fjøsnissebesøk. Det blir salg av grøt, saft, pizza, boller og vaffler. Vi setter av grøt til fjøsnissen klokka 12.30 og 14.30, gården åpen for besøk fra klokka 11.00 til 16.00.

Holt gård holder åpent for julebesøk hver lørdag og søndag fram til lille juleaften, forteller vertskapet.

Siste julegaveinnsamling-stand

Vil bidra til det 13. året med julegaveinnsamling i Re, så står Re Røde Kors på stand lørdag 9. desember, informerer Re Røde Kors til ReAvisa. Dette blir siste stand for i år.

Standen er på Re-torvet, der kan du levere julegaver og få info om den fine førjulstradisjonen, som har vært helt siden 2011 her i Re. Ellers tar som vanlig barneklesbutikken Stor og liten på Re-torvet i mot julegaver for Re Røde Kors.

– Treet med ønskelapper står oppe fram til og med 17. desember, så ønsker du å glede et barn eller ungdom til jul, er det bare å plukke med seg en lapp.

Juleverksted på menighetshuset

Søndag 10. desember blir det Internasjonal kulturkafe og åpent hus på Våle menighetshus fra klokka 16.00 til 18.00: – Det blir juleverksted for små og store, samt julegrøt og andre juletradisjoner.

– Vi inviterer migrantene på mottaket og ønsker alle hjertelig velkommen til internasjonalt fellesskap med fine førjulstradisjoner. Ta gjerne med noe søtt å dele, skriver Kirken i Re til ReAvisa.

Mer om juletida i Kirken i Re, finner du på den faste Menighetssida i ReAvisa – last ned papiravisa på nettavisa.

Siste Smurfedisko for i år

Fredag 8. desember blir det siste Smurfedisco på Fjellborg for i år, melder Våle ungdomslag og Revygruppa Sceneskrekk. – Vi ringer jula inn med kidsa på Fjellborg!

1. – 3. klasse har lokalet for seg sjøl fra klokka 17.30 til 19.00, så 4. – 7. klasse fra klokka 19.30 til 21.30.

Det blir åpen kiosk, og kle deg gjerne i nisseklær for anledningen.

Ny julebordhelg

Julebordsesongen på Revetal gamle stasjon starta også forrige helg og fortsetter denne helga: Lørdag 9. desember blir det dansefot, allsangsvisker og gladstemning på stasjon med Dagfinn Ellingsen og Morten Lien.

Siste helga før jul, lørdag 16. desember, blir det Juleshow på Restauranten med Elling Hem og Dagfinn Ellingsen.

Skulle det mot formodning mangle noe i denne oversikten, så send gjerne en epost med tips: Tips@ReAvisa.no.

