Leder: Sammen skaper vi ei levende bygd

Re-daktøren ønsker alle ReAvisa-lesere et rekti godt nytt år, med å mimre tilbake på tre lokalavis-høydepunkter fra det gamle.

ReAvisa har alltid vært og skal alltid være ei lokalavis for både de små og store sakene. Like viktig som festivaler og marked med tusenvis av besøkende, er foreningene som setter over kaffi’n og samler ei handfull mennesker med felles hobby eller en felles lidenskap – eller bare et ønske om å møtes.

Alle de store og små møteplassene i bygda vår skaper ei levende bygd. Noen ganger kan en lite lest sak være veldig viktig for noen. Kanskje oppdaga en nyinnflytter et tilbud han, hun eller hen kunne tenke seg å henge med på? Vi får stadig tilbakemeldinger om det.

En Re-start for sårbare barn

Skal Re-daktøren trekke fram en siste «tre fra Re» i år, så vil jeg nevne følgende fra året som gikk: Sakene om fosterhjem-mangelen i landet, i Vestfold og i Re. Avisa og disse sakene ble veldig godt lest, men det velta ikke inn med henvendelser fra nye fosterhjem.

Likevel: Tallet er to – 2. Men det kan bety alt for de barna som kanskje kan få en ny start i et nytt hjem. Kanskje har enda flere familier begynt å gruble på muligheten?

ReAvisa fikk før jul følgende hilsen fra Bente J. Hoppestad i Bufetat: – Tusen takk for gode artikler. Det henvendte seg to familier som en direkte følge.

Åssen dyr er det denne gangen?

En annen ting som varmer, er å være en arena for unge journalist-spirer. Tidligere ungdomsfrilansere i ReAvisa jobber i dag i NRK, VG og er med på å etablere lokalaviser på andre kanter av landet. I ett par år nå har Martin Langedrag Brodin hatt en fast dyre-spalte i ReAvisa. Han drømmer om å bli biolog.

Med artige fakta om forskjellige dyr er det blitt en populær fast spalte. Hver gang aviser leveres til skolene, er det elever som lurer fælt på åssen dyr det er denne gangen.

Spesielt en ung kar på Solerød skole er lidenskapelig opptatt av dyre-spalten og kan alle de morsomste faktaene på rams.

Lokalavisa setter dagsorden

En siste ting på topp-tre-lista bør være det å spre ordet, være et talerør, en arena det går an å påvirke gjennom – «sette dagsorden», som det heter på pent. Ett par eksempler på det fra året som gikk, blant mange:

Frivillighetens hus, med hus og Revetalhage, der kommunen valgte å selge huset midt på Revetal til frivillig formål. Det var mye skriverier om et ørlite håp som ble fremma i ReAvisa-spaltene.

En annen ting, rett oppunder jula, var traktorjuletoget til Re bygdeungdomslag. Også ungdommene bruker denne lokale blekka til å spre sine gode ideer. – Det bidro utvilsomt til at så mange møtte opp, takka Vestfold og Telemark BU.

Fortsatt annonse- og folkefinansiert

Skulle du ha en ide til en sak lokalavisa bør se på i det nye året? Tips ReAvisa på epost: Tips@ReAvisa.no.

Vil du bli med på spleiselaget bak avisa? Avisa er annonse- og folkefinansiert, ReAvisa-vippsen er 54 02 82.

Vil du henge med på annonseplass i det nye året? Bruk eposten Annonse@ReAvisa.no.

