– Tenk å bli møtt med klemmer hver dag på jobb

– Jeg har mange ganger tenkt på hva skal jeg bli når jeg blir stor, men jeg ramler alltid tilbake til at dette, akkurat dette, det er min greie. Tenk å bli møtt med klemmer hver dag du kommer på jobb. Da har du drømmejobben, da.

Gunhild Lie (57) ble møtt av ekstra mange klemmer på tampen av fjoråret. Hele barnehagen – unntatt lederen sjøl – hadde i all hemmelighet planlagt en stor feiring.

Det var nemlig 25 år siden Gunhild tok over ansvaret for barnehagen som javnt over scorer best av alle barnehager i Re og nå hele Tønsberg.

– Jobber vi godt sammen, jobber vi godt med barna

– Hovedgreia er å sette pris på de ansatte. En klapp på skuldra. Jobber vi godt sammen, så jobber vi godt med barna. Det er viktig å vise at vi bryr oss om hverandre, mener Gunhild.

Foreldreundersøkelsene viser at hun og Ramnes private barnehage lykkes. Det er veldig stabilt med ansatte, flere har jobba her nesten like lenge som sjefen sjøl.

– Vi er en sammenspleisa gjeng. Det er virkelig ikke sånn at jeg gjør jobben aleine, vi drar lasset sammen.

Tønsberg kommune dekker ikke opp gapet

Paradoksalt nok er det en trofast arbeidsstokk som sørger for mørke skyer på himmelen over Ramnes private barnehage. Lang ansiennitet gir dyrere pensjonskostnader.

De private barnehagene får bare dekt opp til ti prosent i overføringene fra staten, resten må søkes om fra kommunen. Der dekker ikke Tønsberg kommune opp resten, sånn det er nå.

Dermed blir det et reint tap for de private barnehagene, der tallene slår ekstra dårlig ut for Ramnes private barnehage – siden de har en trofast og erfaren arbeidsstokk.

Taper til sammen 650.000 kroner

Gunhild møter ReAvisa sammen med representanter fra tre andre private barnehager i Tønsberg for å få fokus på dette. Til sammen mister de 650.000 kroner i inntekter neste år.

Nesten halvparten av dette mister Ramnes private barnehage, rundt 300.000 kroner. Det er dramatisk, i en økonomisk hverdag der det går på marginene allerede.

De private barnehagene står sammen i kravet om å få dekt de reelle pensjonskostnadene. Derfor bør alle bli klar over høringa som nå ligger ute.

– En kamp fram og tilbake

I den nye høringsrunden vil ingen av de to forslagene i høringsforslaget ivareta pensjonskravet fra de private barnehagene, ifølge PBL. Det er en stor bekymring for økonomien framover.

Gunhild forteller at hun alltid, fra dag 1, har kjempa for barnehagens økonomi. – Det har vært mange bekymringer for økonomien opp gjennom de 25 åra. Det er ikke noe nytt.

– Det har hele veien vært en kamp fram og tilbake, sier Gunhild og tar oss med på en liten reise tilbake i tid, der de økonomiske utfordringene har vært litt forskjellige.

En god vekst gjennom snart 40 år

Forløperen til dagens barnehage i Bergsåsen ble starta opp i 1988 på Hole, så ble det bygd på dagens adresse i Bergsåsen i 1995. I 1999 tok Gunhild over som daglig leder.

I 2001 ble en naturavdeling oppretta, og med utebarnehage ble det utvida fra to til tre avdelinger. I 2009 ble barnehagen bygd ut til dagens kapasitet.

I starten var det 27 barn og i dag er det 65 barn. Per nå er består staben av drøyt 18 årsverk fordelt på 21 ansatte. Det har vært en god vekst.

Kjempa for økonomien i alle år

– Den kampen for finansiering, det er egentlig ikke noe jeg har utdannelse eller kompetanse til å drive med. Men uansett så driver jeg mye med det, og det har jeg alltid gjort, forteller Gunhild.

– Jeg har kjempa for økonomien til denne barnehagen i alle år, helt fra start. Den gang, på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet, var det lave satser fra kommunen.

Så ble betingelsene bedre og bedre, spesielt i Re kommune-tida.

Full barnehage, hele veien

De siste åra i Re kommune var veldig bra, forteller Gunhild. Da ble det bygd opp en egenkapital som kommer godt med nå i trangere tider. Der er Ramnes private barnehage «heldig» som har litt å gå på.

– Det handler om at vi har klart å ha full barnehage, hele tida. En ledig plass er lik tap, forteller Gunhild. Og full barnehage, det kommer av at foreldre søker barna sine til barnehagen.

Kvalitet lønner seg, også i barnehagesektoren. Æren for det deler Gunhild med sine ansatte.

Kamp om barnehagesektorens framtid

– Ja, vi jobber godt med det – alle sammen, sier Gunhild som er utdanna barnehagepedagog med tilleggsutdannelse i ledelse, – ikke økonomi og politikk med lobbyering og møter, egentlig, poengterer hun.

– Men nå er det egentlig ikke lenger en kamp mot kommunen, nå er det mer en kamp om hvilken vei vi vil ta barnehagesektoren. I det store og det hele. Dette vil ha mye å si for hele sektoren framover.

Det nye tilskuddssystemet har flere problemer ved seg, men hovedproblemet er pensjon.

Straffes for et godt arbeidsmiljø

– Det å ha en lojal arbeidsstokk gir kvalitet, mener Gunhild. – Men vi straffes for å ha det. Det blir dyrt å ha ansatte med lang ansiennitet. Når pensjonskostnader ikke dekkes, må vi ta det inn et annet sted.

– Det kan gå ut over kvaliteten i barnehagen, og private barnehager risikerer å drive i underskudd, forteller Gunhild.

Det bekreftes av de andre rundt bordet som er samla denne formiddagen.

Står samla i kampen

Irene Linnestad, daglig leder i Linnestad barnehage, Camilla Anderson, daglig leder i Løkebergstua barnehage og Astrid Haukvik, daglig leder i Regnbuen barnehage, forteller at de private barnehagene i Tønsberg kommune står samla.

Sjøl om det er Ramnes private barnehage det går aller mest utover nå, siden Gunhild har mange ansatte med lang ansiennitet, så står de samla i kampen, side om side med Gunhild.

Totalt finnes det 12 private barnehager i nye Tønsberg kommune organisert i Private barnehagers landsforbund (PBL).

Kritikkverdig kort høringsrunde

Ved forrige høringsrunde av forrige forslag til ny finansiering av private barnehager kom det massivt med høringssvar. Nå er forslaget frisert litt og sendt ut på nytt.

Med kort svarfrist, poengterer Gunhild og de andre lederne. Forslaget kom 15. november 2024 og har frist allerede 6. januar 2025. Den korte svarfristen i seg sjøl er kritikkverdig, mener alle rundt bordet.

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (driftstilskudd og pensjonstilskudd til private barnehager), heter det formelt (ekstern lenke).

Kort frist og komplekse problemstillinger

Hver og en av barnehagene og samla skal sende inn høringssvar. De oppfordrer foreldre og alle som er opptatt av en god barnehage å gjøre det samme. Tønsberg kommune sendte også inn svar rett før jul.

Det bekrefter kommunalsjef Espen I. Riiser til ReAvisa. Fristen var for kort til å rekke å behandle høringssvaret politisk, så det ble et reint administrativt svar. Det kan du lese i kommunens postlister.

Kommunalsjef for oppvekst og læring sa til ReAvisa før jul: – Det er kort frist og komplekse problemstillinger.

– Må jo blir kjent med ungane

Sjøl om det blir mye arbeid i å kjempe for barnehagens økonomi, så er det en stor overvekt med gode dager på jobb der Gunhild gjør kjerneoppgavene sine.

Stillingen er egentlig en hel administrativ stilling, men hun er mye ute i barnehagen sammen med de andre ansatte og barna.

– Jeg må jo bli kjent med ungane her, det er sjelden jeg har en hel dag på kontoret, sier Gunhild og smiler.

Brenner for faget

– Den store oppturen er barna og alle jeg jobber med her. Vi har aldri «bare vært en barnehage langt oppi skauen her, aleine og forlatt». Vi har alltid vært en del av lokalsamfunnet.

– Jeg mener Ramnes private barnehage, med alle vi som har jobba her og jobber her nå, har vært med på å dra opp barnehagesektoren i Re, forteller Gunhild som brenner for faget.

Hun har alltid passa på å inkludere seg sjøl og sine ansatte i faglige nettverk og kompetansegrupper.

Barna er ute, året rundt

Barnehagen har alltid vært godt synlig i lokalsamfunnet. Re middelalderdager er fortsatt en viktig greie her, hver vinter. Så snart jula ble pakka ned, så er det middelalder-fokus her på nyåret.

Barna bruker skauen ved barnehagen og er på utflukter rundt om i Re, gjerne til fots på oppdagelsesferd. Her er de ute, året rundt.

I løpet av 25 år har ikke barna forandra seg stort, mener Gunhild. – Heller samfunnet.

Samfunnet er i endring

– Jeg mener at sosiale medier påvirker dagens foreldre: For mye prestasjonspress fra sosiale medier gjør det vanskelig for foreldre å stole nok på seg sjøl, forteller Gunhild.

Ellers er en stor forskjell at flere barn tilbringer større deler av dagen i barnehagen: På 1990/2000-tallet hadde mange barn delte plasser, mens nå er det flere med full plass.

Samfunnet endrer seg, men barna er de samme. Nysgjerrige og aktive – og begge deler får de utløp for i Ramnes private barnehage.

– Elsker jobben min

Gunhild trives veldig godt som leder av Ramnes private barnehage, sjøl om den evige kampen for finansiering fortsetter og fortsetter. Spesielt trivelig ble det da hele barnehagen overraska henne med feiring av henne på tampen av 2024:

– Jeg visste ingenting, absolutt ingenting. Så jeg ble skikkelig overraska. Det var boller til alle og de ansatte hadde finni bilder helt fra 25 år tilbake.

– Det var helt overveldende, forteller Gunhild, som elsker jobben sin – kanskje bortsett fra den evige kampen om kronene.

